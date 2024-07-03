社評：鞏固香港國際樞紐地位 方便外籍永久居民北上

政策創新促灣區發展

另類「回鄉證」不止惠港

香港回歸27周年，也是現屆政府上台兩周年，中央為香港帶來了多項好消息，包括提高內地客在港購物免稅額、送贈一對大熊貓、非中國籍香港永久居民可獲發類似「回鄉證」的通行證件，以及CEPA（更緊密經貿關係安排）進一步開放服務貿易達成共識。行政長官李家超表示，相信各項措施的疊加力量及協同效應將會很大，未來特區政府將在三方面全力工作，第一是全力拼經濟促民生；第二是強化香港優勢、發掘新增長點；第三是把握國家國際雙機遇、搭上國家發展快車。

各項新措施中，送熊貓及提高免稅額，有利於提振本港旅遊業，屬於中央單方面惠港的措施。相比之下，便利非中國籍港澳永久居民入境（下稱「通行證計劃」），以及CEPA新協議，則屬於互利共贏措施，前者更是內地一次政策創新，不能只看「惠港」的一面，還要從國家層面看待。

目前擁有香港永久居民身分的非中國籍人士，約有27萬人，當中以具有南亞背景的少數族裔佔多數，另外也有數以萬計是因為生意或工作關係，在港住滿7年的外籍人士。由於他們不是中國籍，所以不能申請俗稱回鄉證的「港澳居民來往內地通行證」，出入內地口岸都要使用人工通道，以外國護照過關，每次均須打指模和填寫入境卡，然而在「通行證計劃」下，只要「一卡在手」，就可以憑非中國籍通行證在內地口岸自助過關。非中國籍香港永久居民本來就是一個獨特群體，無論是南亞裔還是在港工作的外籍人員，如果擁有香港永久居民身分，往來內地應該給予更多便利。「通行證計劃」出台，在港外國商會固然欣喜，教育界也認為有助本地非華裔學生更容易到內地考察，認識國家及中華文化。

國家深化對外開放，方便人員流動是重要一環。目前中國公民可免簽入境超過40個國家及地區，互相免簽證的則有20多個國家及地區。放眼東南亞，現時星馬泰民眾都可免簽證入境中國。另外，內地亦於去年起對部分西方國家試行免簽入境政策，澳紐及波蘭3國是最新例子，持有效護照者來華探訪親友、觀光、經商及過境不超過15日者，可免簽證入境。對於需要頻繁往來內地的外籍人士，這當然是好消息，惟現時免簽安排涵蓋的國家及地區仍甚有限，其他國籍人士未能從中得益。不少外商及外國人員選擇來港發展，就是看中香港與內地往來緊密，惟以往本港外籍人士前赴內地，需花大量時間申請簽證，過關手續又繁複，隨時需要花上半小時，有必要拆牆鬆綁。

去年《施政報告》提出，香港註冊公司的外國人員，可在港辦理兩年或以上的北上「一簽多行」簽證，若屬香港永久居民的外籍人士，更可申請最長5年簽證。根據保安局數字，截至今年6月初，約有2.3萬宗「一簽多行」簽證獲批，外國人員向內地相關部門出示在港工作證明後，可享有較快捷的安排。隨着「通行證計劃」推出，對於扎根香港多年的外商和專業人士而言，來往內地營商、投資、考察和交流，將更為方便。通行證有效期5年，不限國籍及行業，持證人每次可在內地停留不超過90日，無論從事商貿洽談還是休閒旅遊，時間都相當寬裕。背靠國家、聯通世界，乃是香港定位，新安排正好有助香港發揮這一優勢，吸引更多外商和人才在港落戶扎根，鞏固香港國際樞紐地位，同時亦有利大灣區融合發展。

用好中央政策

加快融入灣區

中央定下恢宏目標，要將粵港澳大灣區建設成為可與紐約灣區、三藩市灣區等比肩的世界一流灣區，為此必須致力匯聚世界頂級人才，而香港正是大灣區以至全國最能接軌國際的城市，只要維護好香港獨特性，包括多元開放的社會氛圍，以及成熟健全的法治制度，定可協助大灣區吸引五湖四海人才。特區政府搶人才，除了放眼內地，同時亦放眼海外。「通行證計劃」突出香港作為超級聯繫人的角色，可以鼓勵更多看好內地長遠前景的外國人才和企業，決心以香港為根據地。這是一項多邊共贏的計劃，可以令香港搶人才、搶企業以及融入大灣區發展的工作事半功倍，特區政府必須好好把握機會，積極向外推廣香港的定位優勢。

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