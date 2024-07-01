社評：經濟轉型挑戰多 妥善處理破與立

現屆政府上台兩年

工作有進展有不足

七一回歸周年，政府和私人機構有不少慶祝活動。行政長官李家超表示，回歸27周年是值得熱烈慶祝的日子，當日會有多項交通及消費優惠，相信屆時市面會喜氣洋溢。談到沒有七一遊行，李家超表示，市民表達意見有很多渠道，相信經歷過2019年之後，各方會珍惜現時安全平穩的局面。連日來，現屆政府官員密密接受訪問，回顧上任兩年工作，同時展望未來。李家超表示，完成《基本法》23條立法，是上任至今感受最深、最具滿足感的工作，雖然仍有來自海外的國安風險，但整體而言，現時本港已經少了國家安全後顧之憂，未來會全力拼經濟、促民生，致力強化香港優勢，把握國家機遇及開拓海外市場。

2019年反修例風暴以來，香港內外環境變化重大。中央落實「愛國者治港」，修改選委會、立法會及特首選舉制度，現屆政府正是在這一背景下產生。對香港而言，過去兩年是「由亂及治」到「由治及興」的轉折期。修改區議會制度、完善地區治理，是現屆政府「承先啟後」需要完成的工作，另外也要履行特區憲制責任，落實23條立法，配合《港區國安法》，維護國家安全。現在這些政治及法律「頂層建築」已經相繼完成，特區推動愛國主義教育和國安教育，屬於細水長流工夫，貴在潤物細無聲，當局是時候集中精力拼經濟、謀發展。

曾幾何時，特區政府官員常強調「積極不干預」、「小政府大市場」，然而時代在變、環境也在變，香港既要重新定位，適應地緣政治變化，也要追上國家及世界發展大勢，推動經濟轉型、構築新的增長引擎，凡此種種，都需要政府積極發揮引領作用。上兩屆政府已開始逐步放下「小政府大市場」包袱，現屆政府上任兩年，更多強調「有為政府」與「高效市場」結合，創科發展終於有較明確的產業政策，無論是主動引進重點企業，還是成立港投公司直接投資「獨角獸」，都顯示特區政府管治思維有所轉變，符合了時代發展需要。

現屆政府強調施政要以結果為目標，定下百計KPI關鍵績效指標，對於督促官員辦事，無疑有積極作用，惟最重要仍是施政能否對症下藥，帶動經濟發展、促進民生改善、長遠造福社會。回看這兩年經濟民生工作，搶人才成績算是較為理想。根據政府數字，截至今年首季完結，約有11萬人經各項人才計劃來港，單是「高才通」便批出6.2萬宗申請。早前出爐的瑞士洛桑世界競爭力報告，當中也提到不少受訪企業高管認為，人才外流對本港經濟的影響正在紓減。搶企業方面，政府也陸續公布落戶公司名單。

當然，現屆政府也要直面施政至今所遇的問題。以環保政策為例，很多措施本質都是犧牲眼前方便和好處，換取長遠可持續發展，很難廣受歡迎，政府必須一邊做好事前準備，一邊頂住壓力說服公眾。管制即棄塑膠措施，雖於今年4月如期生效，但垃圾徵費卻暫緩實施無期。當局一再提及這是前朝政策，但這其實是歷屆特區政府都在推進的事，現屆政府上台之後，也有近兩年時間準備執行，最終無法及時克服各項技術問題和政治阻力而暫緩，背後所折射的管治問題，當局不應迴避。

經濟轉型本身就是一個破與立的問題，舊思維和固化利益藩籬不打破，很可能局限新的發展；解決社會深層次矛盾，同樣需要敢於打破固化利益藩籬。正當特區政府銳意發展創科增長新引擎，依然有人寄希望於舊模式，視托樓市為振經濟的百合匙；由粉嶺高球場收地建屋到網約車合法化問題，外界都充分看到來自既得利益的巨大阻力。隨着經濟轉型和破解社會深層次矛盾工作不斷深入推進，政府遇上的可能不止是藩籬，而是厚強頑固的磚牆，真正考驗尚在前方。

維護多元開放獨特性

說好香港故事更有效

經濟轉型必有陣痛，香港融入大灣區發展，也會對一些行業構成壓力，但這其實是倒逼香港提升競爭力的機會。「先立後破」有助減輕轉型痛楚，惟「破」始終是不能迴避的過程，只要政府拿出決心，一定有方法迎難而上。當然，地緣政治和外圍形勢，也是影響香港發展的因素，然而有危就有機。正當有人說香港經濟玩完，瑞銀集團總裁近日卻公開表示，瑞士作為全球財富管理中心的龍頭地位，有可能被香港取代。

現屆政府需要繼續致力鞏固國際金融中心地位，同時亦要努力向國際社會展現，香港仍是一個多元、自由、開放的地方，政府要有虛懷納諫的雅量，多些包容不同聲音。維護國家安全，需要的是默默實幹，不需要大張旗鼓、常常將「軟對抗」掛嘴邊。社會氛圍愈緩和，特區政府向外說好香港故事，愈能事半功倍。

■歡迎回應editorial@mingpao.com