社評：深中通道後來居上 大灣區融合將提速

跨珠江三橋車流量早飽和

深中車流超港珠澳橋可期

第一條連貫珠江兩岸的虎門大橋在1997年通車後三年，通車量已經飽和，其後陸續修建了黃埔大橋和南沙大橋，疏導日益增加的需求。港珠澳大橋在珠江口最底端，原本也有連接粵西貨物運輸以及人員往來的功能，但由於種種原因未能達到設計目的，現在深中通道開通，更有可能「分薄」車流量的可能，而正在研究設計方案的深圳至珠海公路鐵路兩用橋，一旦修建完成通車，港珠澳大橋的功能將會被進一步削弱。

深中通道2016年動工，雖然長度只及港珠澳大橋一半，但技術難度更高。珠江出海口的跨江通道，都需要有一段為海底隧道，以利大船溯江而上到南沙或黃埔港口，工程最難的部分是沉箱在海底合攏技術，內地工程人員攻克了這個難關，打破荷蘭在這方面的壟斷地位，而深中通道是八車道，海底隧道連接工程比港珠澳大橋的六車道更難，技術再有突破，是後來居上的表現。

港珠澳大橋預計車流量到2030年達到每天2.9萬架次，雖然自從實施港車北上政策後有所提高，但到上月只有1.2萬架次。深中通道設計車流量為每天8萬到10萬架次，由於沒有任何使用限制，車流量後來居上超過港珠澳大橋指日可待。

深中通道造價比港珠澳大橋低，使用量以至成本效益卻更高，原因是深圳這個2000萬人口的國際級大城市，在經濟產業升級的速度與規模，發展迅速。早在2011年，深圳從汕尾地區獲得一塊「飛地」，成立深汕合作區，將附加值低的製造業從深圳轉移到汕尾。而今深中通道開通，又多了一個向中山轉移的方向。

深圳高新科技產業迅速崛起，隨着眾多龍頭企業以深圳為總部基地，高新技術產業進一步發展空間廣闊，很多非核心經濟環節在地價上升情况下，會向外「溢出」，中山市早就對此未雨綢繆。

深圳電商業蓬勃，中山市政府主動迎合的措施包括，在一橋之隔處已經設置物流和倉儲中心，為電商行業服務。未來承接深圳高新科技產業鏈條的下游部分，諸如科研基地或者零部件生產基地，皆可預期。現在IT甚至會計行業，很多工種都可以通過互聯網「異地辦公」，有些公司只要求員工一個星期上兩天班，未來選擇在中山居住、深圳上班的可能也不可排除。

中山不但在硬件設施主動「抱深圳大腿」，還在行政區域設置方面作出改動，大橋中山一側為南朗鎮，中山市在鎮內的翠亨村成立工業園區，承接深圳外溢的產業，而且還成立翠亨新區，將南朗鎮劃歸其下管轄，將翠亨新區提高行政級別，可以加大經濟發展模式轉變的統籌協調權力。

中山收穫深圳外溢產業

深圳或能加大虹吸效益

中山市過去是製造業基地，但隨着勞動密集型製造業式微，而新的經濟發展模式轉變不及時，過去幾年一度出現經濟負增長，為全省經濟發展拖後腿，相信中山市對深中通道縮短與深圳之間的距離，能夠承接深圳外溢產業，有很高的期待，也有提前預設方案，主動積極發揮深中通道的功能做準備。

深中通道為中山帶來的潛在利益，除即時顯現，還有尚待進一步發掘。而對深圳而言，隨着交通便捷，亦非全然是外溢，也會為深圳產生「虹吸」作用，吸引更多的投資以及人才聚集，是否會起到進一步鞏固其在大灣區的龍頭作用，值得觀察。

深中通道的分支出口歸屬廣州的南沙，廣州市強力要求深圳通道必須設置南沙出口，但在通車之日，連接大橋出口的道路系統竟然要等到年底才能竣工，究竟原因為何，不得而知，但無論如何將影響深中通道應有效能的充分發揮。

粵港澳大灣區九個內地城市，分佈在珠江東西兩岸，有東富西窮的現象，跨江大橋提供交通便捷，降低運輸成本，方便人員往來，可以起到改善珠江兩岸，以至延伸到粵東粵西經濟發展不平衡的作用。深中通道對深圳與中山的融合肯定能夠發揮作用，而需要進一步融合的不止於深圳與中山，利用交通因素促進融合也只是其中一個因素。

粵港澳大灣區融合任道重遠，深中通道以及其他跨珠江大橋的交通因素加速融合速度只是其一，由此而帶來的其他效益，還有無限想像空間，有待公營及私營機構去積極發掘。

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