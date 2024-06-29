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社評

社評：辯論表現老態龍鍾 拜登面臨退選壓力

【明報社評】美國總統大選首場電視辯論，拜登口齒不清、表現不濟，成為各方焦點，雖說現在距離選舉日尚有4個月多，選情仍有很多變數，但今次辯論無疑強化了選民對拜登老態龍鍾的觀感，部分政治評論甚至認為他應該退選。相比之下，儘管特朗普依然是信口開河，說話諸多失實，但至少表現有力，亦無瘋子罵街。當下美國人最關心移民問題和生活成本上漲，民調持續顯示，多數美國人對特朗普處理這兩方面的問題較有信心。兩人今次大選首度同場交鋒，拜登落筆打三更，蒼老乏力形象加深，爭取連任之路相當崎嶇。

「最高齡」大選辯論

強化拜登負面印象

自1960年甘迺迪與尼克遜開先河以來，兩黨候選人電視辯論，已成為美國大選傳統。一般而言，民主共和兩黨會於7、8月舉行全國代表大會，確認黨內初選結果，正式推舉總統候選人，至於兩黨候選人電視辯論，則於9、10月舉行。根據過去30多年慣例，電視辯論由一個名為「總統辯論委員會」（CPD）的組織主辦，通常有三場，惟今屆辯論卻打破很多慣例。首先，這不是由CPD主辦；其次，今屆暫定只有兩場辯論，分別於6月及9月舉行，首場辯論更破天荒早於兩黨全國代表大會舉行。兩黨同意這一特別安排，當然各有盤算。

特朗普一再質疑CPD「不公正」，拒絕參與CPD的辯論，但主辦今次辯論的CNN，過去也曾屢被特朗普批評偏袒民主黨。今次提早這麼多辯論，乃是拜登陣營主張。拜登陣營對外所說的理由，是很多選民都選擇郵寄投票，可能早於9月中已收到選票，若首場辯論9月底、10月初才舉行，未免太遲，可是不少人都懷疑這僅是表面理由，畢竟兩人連總統候選人身分尚未正式確認，現在辯論多少有點名不正言不順。

特朗普選情一直稍佔上風，有意見認為拜登陣營想賭一鋪早些辯論，爭取最有利安排，主攻奪回聲勢；亦有觀點認為，拜登陣營想趁大選熱度尚低辯論，實為守勢策略「買保險」，萬一拜登表現出差池，之後仍有時間冲淡影響。今次大選是美國史上「最高齡之戰」，特朗普78歲，拜登更已81歲，兩人年紀相差不遠，但特朗普在塑造「老當益壯」形象上，明顯較成功；相比之下，老態龍鍾形象揮之不去，卻是拜登最大包袱。當然，特朗普謊話連篇、私德不修等形象，也嚇怕很多選民。

早前一項調查顯示，認為拜登和特朗普都不討好的「雙重厭惡者」（double-haters），人數升至歷史新高，佔選民1/4。拜登和特朗普各有「鐵粉」，今屆大選勝負，可能就是看「非鐵粉」如何「兩害取其輕」。對拜登及特朗普而言，就算爭取不到更多人投自己一票，若能令對手流失更多支持，已屬成功，首場大選辯論正是突出對手形象弱點的機會。

拜登陣營想要宣揚的信息是特朗普乃瘋子一名，滿腦子想着報仇雪恨，不能讓他上台危害美國民主。特朗普昨天的對答，還是一貫信口開河，例如他聲稱民主黨支持「連嬰兒出生了也可墮胎」，不符事實更不講邏輯；他說2021年初國會山之亂並非其責任，看在很多人眼裏，也是徹頭徹尾的大話。可是總體而言，特朗普沒有像2020年大選首場辯論那樣失儀搶白、瘋子罵街。拜登陣營汲取上屆辯論經驗，特意要求主辦方在非發言時間「熄咪」，以防特朗普搶白打斷拜登發言，反而可能幫了特朗普一把。

反觀拜登發言口齒不清，有時甚至語意不明，尤以辯論早段為甚；有關醫療保障的討論，一句「我們終於打敗了（政府）醫保計劃」，辭不達意，更加深了外界對他老態龍鍾、蒼白無力的印象。辯論開始45分鐘後，拜登團隊急急聯絡記者，聲稱拜登過去幾天抱恙，「聲線不太好」，予人觀感更是「砌詞補鑊」。拜登表現之糟，可見一斑。

歷屆美國大選辯論，有不少著名場面和金句，尼克遜一臉蒼白冒汗面對甘迺迪、列根問選民「你們生活有比4年前更好嗎」、老布殊看手表彷彿在等夠鐘等，都是經典。有意見認為，這些場面和說話影響了選民觀感，預視了之後的選舉結局，亦有人覺得這不過是事後孔明。美國不少政治學者認為，電視辯論對大選的影響不宜過度放大，充其量只是強化了選民原本已有的傾向，例如認為甘迺迪、克林頓的朝氣活力勝過對手，等等，不過即使從這一角度而論，今次辯論對拜登依然相當不利。社交媒體時代， 一段出醜的片段，可以洗腦式地不斷反覆傳播，效果遠甚於以往的電視和報章。倘若特朗普最終勝出，今次辯論留下的金句，也許就是特朗普所言：「我真的不明白他在說什麼，我相信他自己也不明白。 」

距離大選尚餘4個月

拜登民主黨進退兩難

當然，政治一日都嫌長，目前距離大選日4個多月，選情仍有很多變數，說不定特朗普又會自毀長城，惟經此一役，拜登爭取連任之路，必定更為崎嶇。這幾年美國物價大漲，很多民眾生計艱難，感受不到經濟增長股市狂飈的好處，質疑拜登無力改善民生，所以才會寄希望於任內成績其實也不突出的特朗普。拜登辯論表現老態龍鍾，美國民眾對其領導能力和信心，恐進一步動搖。理論上，民主黨大老們可以不理初選結果，在全國黨代表大會推舉另一人成為總統候選人，讓拜登「體面引退」，問題是眼前民主黨也沒有什麼人選，具有必勝把握；更甚是如果拜登現在退選，外界一定有人追問，未來半年他是否還適合繼續擔任總統。

八旬拜登應否再當白宮主人，固然令人懷疑，但對美國以至全世界來說，特朗普同樣也是一個不穩定的「計時炸彈」，由他入主白宮，有可能弄得雞犬不寧。目前拜登和民主黨的處境，可謂騎虎難下，進亦難，退也難，但如果拜登民望出現雪崩式下跌，民主黨趁全國黨大會陣前易帥的可能性確實存在。

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