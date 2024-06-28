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社評

社評：檢視公院管理遏事故 強化把關制度明賞罰

【明報社評】公立醫院近期接連發生事故，政府責成醫管局全面檢討，3個月內提交報告及建議。公營醫療是本港醫療系統基石，照顧全港九成住院病人，醫療事故頻生，無可避免影響市民信心，單靠個別事件調查，容易只見樹木不見森林，系統性的全面檢討，有助找出管理及制度問題，對症下藥。近年公院流失不少資深醫護，醫療事故趨增，是否跟青黃不接或人手問題有關，當然需要檢視，然而當局亦須從制度入手，加強風險管理和把關，強化賞罰制度，體現問責精神。醫療事故處理，最重要是開誠布公，事故通報程序及對外公布準則，同樣有檢討必要。

青黃不接惹關注

制度入手防出錯

今年以來，公院一再發生重大事故，惹來社會關注，包括年初廣華醫護未有及時發現病人呼吸機喉管鬆脫、聯合醫護未按醫生指示為病人檢查維生指數、博愛醫院切錯子宮事故；較近期的事故，則有仁濟醫院女童頭部縫針後心跳停頓腦損傷、伊利沙伯醫院病人插錯胃喉危殆。另外，廣華醫院新大樓手術室供電出問題，以及東區醫院有病人獲處方425天精神科藥物，同樣惹來不少議論，醫管局主席范鴻齡昨天表示，長期慢性病的開藥酌情權交由醫生處理，但今次情况不可接受，局方早前已就應否減少一次過處方16周藥物的安排作出檢討，當局會檢視超過半年的長期慢性病個案，該當如何處理。

醫療事故趨增，並非公眾主觀感覺，而是有客觀憑據。根據今年4月醫管局的《風險通報》，去年第4季共呈報11宗醫療風險警示事件，按季增加逾一倍，其中7宗涉及手術介入程序後遺留醫療物料或工具在病人體內，兩宗錯誤部位施行手術。相對輕微的醫療事故，尚且可以補救，然而嚴重事故隨時可以致命又或影響病人終身，為當事人和家屬留下無盡悲傷及遺憾。醫衛局長盧寵茂指出，近期「不良事件」偏多，反映公營醫療系統管理「亟待改進」，已責成醫管局全面檢視管理問題和改革需要，3個月內提交報告。醫管局昨天表示將成立委員會，進行全面和獨立的檢討，局方正接觸一些在醫療行業有專業地位的非醫管局人士，確保委員會人選具獨立性。

本港公營醫療系統人手長期短缺，近年資深醫護流失情况尤其嚴重，醫管局推出一系列措施，培訓、輸入及挽留醫護。根據政府最新數字，2023/24年度醫管局醫生較前一年度增加260名，公院醫生離職率亦由2021/22年度的8.1%，回落至5.2%；招聘非本地培訓醫生方面，截至上月底，醫管局已有144名非本地培訓醫生，預計年底將有250名非本地培訓醫生加入醫管局。盧寵茂形容連串措施初見成效，有助紓緩人手不足，可是青黃不接問題，仍然惹人關注。

以東區醫院處方逾400天精神科藥物一事為例，有本地精神科專家指出，一般醫生只會開1至2個月藥，除非病人非常穩定、藥物控制良好，才會處方半年藥量，事件不排除是年輕資淺醫生出錯，然而將所有責任推到一個人身上，其實也不公道，畢竟醫院有把關機制防範人為失誤，藥劑部人員若發現藥量不妥，理應向醫生再三確認，並主動建議向病人分批配藥。當把關防錯機制未能發揮應有作用，背後一定牽涉到制度和管理的問題。公院頻頻發生各種各樣的事故，確有可能意味公院的管理及制度，存在系統性的問題，「諱疾忌醫」不去正視，只會妨礙對症下藥。

女童頭部縫針後心跳停頓腦部缺血受損，家屬強調目睹醫護曾將女兒臉部朝下按在枕頭，與院方說法有出入，事件涉及嚴重指控，誰是誰非必須徹查清楚。伊院病人插錯鼻胃喉至支氣管事件，盧寵茂提到，類似情况過去也曾發生，當局早已制訂臨牀指引，可是仍然一再出錯。翻查資料，公院上次（2019年）出現同類事故後，醫局管調查結果曾提到，以採樣酸鹼測試去確認插喉位置是否準確，有機會出錯，建議檢視指引，惟時至今日，前線一般仍依賴檢驗酸鹼結果。

今次插錯喉事件，暫時沒有證據顯示，涉事護士未有按指引插喉及驗酸鹼。如果問題不在前線人員疏忽，而是指引存在問題，外界就有理由追問，為何醫管局方面未有汲取之前插錯喉教訓，參考調查結果，及早完善指引要求。插錯喉事件另一個疑問，是院方聲稱事發兩天後才發現出錯，外界對此實在感到難以理解。插胃喉是常見程序，院方遲遲未能解釋事故因由，容易引起公眾疑慮，當局有責任開誠布公，詳細交代。

改善通報開誠布公

明賞罰可體現問責

嚴重醫療事故一次也嫌多，當局有必要從風險管理及監察機制入手，設法防範人為失誤，同時亦要完善事故通報機制，確保院方和醫管局盡快掌握實情，及早向公眾交代。政府責成醫管局進行系統性的檢討，不僅合適，更屬必要。盧寵茂提出檢討賞罰制度的可能性，不排除觸動部分人的神經，然而體現問責精神，就應該明賞罰；只要做到賞罰分明，就毋須擔心影響員工士氣，又或導致醫療機構出現「少做少錯」的氛圍。

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