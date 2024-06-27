社評：揭露美國惡行招打壓 阿桑奇為真相付代價

案件始於政治

終於政治妥協

維基解密2006年創立，阿桑奇及其支持者形容，維基解密是一個非牟利的國際網絡媒體，旨在透過公開一些由匿名來源、內部知情人士提供的機密文件和資料，使政府、企業及組織在陽光下運作。維基解密多年來發布過大量爆炸性的內幕消息和材料，當中又以2010至2011年大爆美國外交軍事醜聞最為轟動。維基密解先後公開數十萬份關於阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，以及美軍關塔那摩基地囚犯的機密文件，揭示美軍濫殺虐囚等行為，一段有關美軍直升機在伊拉克射殺無辜平民及記者的影片，更令國際嘩然。

美方調查人員事後發現，維基解密公開的軍事外交機密文件，部分來自陸軍情報分析員曼寧（Chelsea Manning）。美方形容這是美國史上最大宗泄露國安機密案，外泄材料令美國軍情人員及當地線人身陷險境，危害美國安全，又指阿桑奇有份協助曼寧非法取得有關文件；普立茲獎名記者格林沃爾德（Glenn Greenwald）則將事件與1971年「五角大廈文件」揭密相提並論。「五角大廈文件」乃是一份有關美國介入越南的機密報告，智庫蘭德持有其中一份副本。1971年，蘭德職員艾爾斯伯格將文件泄漏給美國媒體，揭露美國有份策劃南越政變等勾當，白宮阻止報道刊登無果，艾爾斯伯格更被視為揭弊英雄。

艾爾斯伯格過去10多年一再聲援維基解密，阿桑奇也認為當日揭弊只是為了讓真相公之於世，應該得到美國憲法第一修正案有關言論及新聞自由的保障，然而現實卻是另一回事。即使阿桑奇一直身處美國境外，華府卻運用其對盟友的巨大影響力，10多年來一直向阿桑奇窮追猛打，先是瑞典當局突然以所謂「性侵案」下令跨國通緝，當時身在英國的阿桑奇，擔心墮入司法圈套會被引渡到美國，躲進厄瓜多爾駐英大使館尋求政治庇護，一住就是7年，過着寸步不能離開大使館的生活，跟「軟禁」沒兩樣，直至2017年5月厄瓜多爾政府換屆，新總統一改前任反美路線，阿桑奇馬上被逐，落到英國警方手中。

英國當局最初以「拒絕出席引渡瑞典聆訊」為由檢控及拘留阿桑奇，儘管事實是美國司法部早在厄瓜多爾總統選舉結果揭盅後，已馬上秘密準備控告阿桑奇觸犯間諜罪。及至翌年美國法院職員犯下低級文書錯誤，外界才知悉阿桑奇原來已被美國起訴，英國政府之後也不再兜圈子，於2020年簽署法令，批准將阿桑奇引渡到美國受審。根據美方起訴文件，如果阿桑奇各項間諜罪名成立，最高可囚175年。

阿桑奇由最初被控性侵到後來被控間諜罪，連串官司背後，不乏政治操作及精心部署痕迹，諷刺是阿桑奇現在重獲自由，實際也是政治妥協產物。澳洲政界一直有人主張營救阿桑奇，隨着阿桑奇引渡赴美大限將至，現屆澳洲政府在幕後密密游說拜登政府放過阿桑奇。Aukus軍事同盟是美國制華新工具，澳洲是其中一員，英國BBC報道，美國外交界不希望阿桑奇問題影響澳洲與美英的關係。去年8月，美國駐澳大使首度提出以「認罪協議」解決事件，及至今年4月，英國法院處理阿桑奇上訴申請，要求華府先作一系列保證，包括阿桑奇有援引美國憲法第一修正案的權利，以及不會面臨死刑，否則將批准阿桑奇繼續上訴反對引渡。阿桑奇的命運，終於迎來轉機。

美國強調三權分立，然而無論是孟晚舟案還是阿桑奇案，所謂「政治歸政治、司法歸司法」，不過是冠冕堂皇說話，控告不控告、引渡不引渡，都攙入大量政治盤算。阿桑奇其人其事不乏爭議，但無論如何，這10多年的折騰，已對其身心健康留下了極深烙印。

精神虐待遭詬病

揭美國人權「雙標」

2019年，時任聯合國酷刑特別報告員梅爾策（Nils Melzer）曾聯同醫療專家探望阿桑奇，事後他指阿桑奇在獄中的待遇構成精神虐待，又認為阿桑奇案顯示，以為美英般的「成熟民主國家」不會做出精神虐待之事，實屬虛假的印象。今年4月，現任酷刑特別報告員愛德華茲（Alice Edwards）更質疑，最高可囚175年屬於不成比例的刑罰，擔心引渡一旦成事，患有嚴重抑鬱症的阿桑奇，有相當高的自殺風險。事實上，維基解密案件另一要角曼寧，在囚期間便曾多次自殺未遂，聯合國酷刑特別報告員當年曾正式指控美國不人道對待曼寧，構成虐待。美國平日在人權自由問題上，總愛站在道德高地，有關維基解密的案件卻揭示，美國責人以嚴、律己以寬，所謂「道德高地」不過是築在浮沙之上。

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