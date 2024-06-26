社評：月背採樣返回開先河 中美探月競爭白熱化

嫦六技術突破多

鋪路月球科研站

中國探月工程2004年立項，整個嫦娥工程可以分為「探」、「登」、「駐」三部曲，分別指無人探月、載人登月、長久駐月，而無人探月這一步，又可細分為「繞、落、回、勘」四小步。「繞、落、回」三步走目標，包括2007年嫦娥一號繞月運行，拍攝全月球影像圖；2013年嫦娥三號帶着「玉兔車」登陸月球；2019年嫦娥四號實現人類首次月背軟着陸；2020年嫦娥五號攜帶月球樣本返回地球。現時中國無人探月工程已進入第四期的「勘」，目標是綜合探測月球南極一帶的地形地貌、物質成分、空間環境等，為日後建立國際月球科研基地做一些前期探索。這亦是今次嫦娥六號所肩負的任務。

嫦六今年5月3日升空，6月初軟着陸月背，隨即智能快速採樣兩天，將兩公斤左右的月背土壤送回地球。隨着嫦六返回器昨午順利着陸內蒙古，這項歷時53天的任務亦大功告成。以往人類多次在月球採樣，均是來自月球正面，嫦六在四號及五號探月任務的基礎上，成功挑戰月背採樣，不僅難度更大，所得樣本也更為珍貴。

月球公轉與自轉周期相同，永遠以其中一面面向地球，另一面稱作月球背面。與正面相比，月背沒有地球「保護」，經歷更多天體撞擊，留下大量撞擊坑，另外也更受太陽風高能粒子影響。科學家一直希望弄清楚月球正面與背面的分別，嫦六「載壤歸來」，正正有助解答相關問題。嫦六軟着陸地點「南極-艾特肯盆地」，為月球最古老兼最深盆地，也是目前所知太陽系最大隕石坑，由此取得的樣本，有助科學家了解月球演化歷史，以及月背土壤成分及礦物有哪些獨特之處。今次是人類歷史上首次實現月球背面採樣返回，美國天體科學家James Head形容，這些樣本對科學界而言是「一個寶藏」。本港大學科研團隊有份參與研製採樣裝置，可謂與有榮焉。

嫦六任務成功，標誌國家航天技術發展踏上新台階，突破了月球逆行軌道設計與控制、月背起飛上升等關鍵技術，也克服了月背通訊這一重大問題。由於嫦六着陸區位於月背，月球本身會阻擋「地月」之間通訊，必須用上中繼衛星。國家今年初發射到月球軌道的鵲橋二號中繼衛星，在今次任務中便發揮了「傳聲筒」功能，轉發地球與月背之間的通訊。國家2030年實現載人登月之前，還有嫦娥七號及八號兩次探月任務，前者將致力在月球南極一帶尋找水，後者將試驗「就地取材」，利用月球資源（諸如水和礦物等），結合嫦七的月面探測器，構建月球科研站原型，而鵲橋中繼衛星正是科研站與地球通訊的重要管道。未來「鵲橋」將跟一系列「天都」繞月衛星，構建起「月球互聯網」，同時提供月球表面定位服務，今次嫦六任務，不過是「鵲橋」初試啼聲。

中美競爭激烈，中國探月進展神速、太空科技一再突破，美方當然不會無動於中。嫦六任務成功，美國太空總署雖有在社交媒體恭賀，然而就在不久前，太空總署署長尼爾森才公開揚言中國的太空計劃屬於軍事目標，意欲「霸佔月球並禁止其他國家登陸」，與美國阿提米斯計劃（Artemis program）探月截然不同，云云，結果惹來中方強烈批評，指摘美方才是不斷在國際航天合作上設置障礙、全力推進太空軍事化的一方。

蘇聯解體後，美國一極獨大，為了遏制中國太空科技發展，拒讓中國參與由美方牽頭的國際太空站計劃，美國國會10多年前甚至立法規定，除非特別批准，否則太空總署不得與中國有官方合作。現在美國所搞的阿提米斯計劃，美其名是國際探月合作計劃，實際又是搞「拉幫結派」的一套，聽話的國家才有份。相比之下，中國所倡的國際月球科研站，強調項目將「向所有感興趣的國家和國際合作伙伴開放」，歐洲宇航局不參與，並非因為中方阻撓，而是歐盟制裁俄羅斯，不能參與這個俄方有份的項目。

美國探月旨在搶資源

單邊訂商業開發規則

另外，國際月球科研站與阿提米斯計劃，性質上也隱然有重大分別。國際月球科研站，標榜科研為主，性質估計類似現時各國在南極的科研站。阿提米斯計劃提出整合美國政府與私人企業的資源，準備再派太空人登月，並於2028年在月球上建立可持續讓人類存在的基地，外界關注整個計劃的目的不止是科研，而是推動商業開發月球資源。美國太空科技水平高，當地近年也有不少私人企業爭相開拓太空商機，阿提米斯計劃實際就是為了美國政府和私企及早搶佔月球資源鋪路。美方聲稱有關計劃根據《外太空條約》而訂，實則卻在鑽空子，變相由美國單方面制定遊戲規則，批准商業開發月球，毋須尋求聯合國或國際機構認可。這明顯是要將霸權主義延伸到太空。倘若月球真的變成地緣政治對抗的延伸，將是人類的不幸。

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