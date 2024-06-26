明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：月背採樣返回開先河 中美探月競爭白熱化

【明報社評】中國「嫦娥六號」探月任務圓滿成功，開創月球背面採樣返回先河，所得樣本有助科學家了解月球演化、月背土壤成分及礦物獨特之處，堪稱「科學寶藏」。月背探索難度極高，嫦娥六號的成功，標誌國家航天技術突破，為未來建設國際月球科研站（ILRS）踏出重要一步，同時亦觸動美國神經。美方將中國探月計劃形容為「軍事項目」，意在「霸佔月球」，然而另一邊廂，美國牽頭的阿提米斯探月計劃，實際卻是為爭奪月球資源鋪路。探索太空是人類共同事業，合作才是王道。美方不肯與中國合作，堅持美國霸權利益優先，只會將地緣政治對抗，由地球延伸到太空和月球之上。

嫦六技術突破多

鋪路月球科研站

中國探月工程2004年立項，整個嫦娥工程可以分為「探」、「登」、「駐」三部曲，分別指無人探月、載人登月、長久駐月，而無人探月這一步，又可細分為「繞、落、回、勘」四小步。「繞、落、回」三步走目標，包括2007年嫦娥一號繞月運行，拍攝全月球影像圖；2013年嫦娥三號帶着「玉兔車」登陸月球；2019年嫦娥四號實現人類首次月背軟着陸；2020年嫦娥五號攜帶月球樣本返回地球。現時中國無人探月工程已進入第四期的「勘」，目標是綜合探測月球南極一帶的地形地貌、物質成分、空間環境等，為日後建立國際月球科研基地做一些前期探索。這亦是今次嫦娥六號所肩負的任務。

嫦六今年5月3日升空，6月初軟着陸月背，隨即智能快速採樣兩天，將兩公斤左右的月背土壤送回地球。隨着嫦六返回器昨午順利着陸內蒙古，這項歷時53天的任務亦大功告成。以往人類多次在月球採樣，均是來自月球正面，嫦六在四號及五號探月任務的基礎上，成功挑戰月背採樣，不僅難度更大，所得樣本也更為珍貴。

月球公轉與自轉周期相同，永遠以其中一面面向地球，另一面稱作月球背面。與正面相比，月背沒有地球「保護」，經歷更多天體撞擊，留下大量撞擊坑，另外也更受太陽風高能粒子影響。科學家一直希望弄清楚月球正面與背面的分別，嫦六「載壤歸來」，正正有助解答相關問題。嫦六軟着陸地點「南極-艾特肯盆地」，為月球最古老兼最深盆地，也是目前所知太陽系最大隕石坑，由此取得的樣本，有助科學家了解月球演化歷史，以及月背土壤成分及礦物有哪些獨特之處。今次是人類歷史上首次實現月球背面採樣返回，美國天體科學家James Head形容，這些樣本對科學界而言是「一個寶藏」。本港大學科研團隊有份參與研製採樣裝置，可謂與有榮焉。

嫦六任務成功，標誌國家航天技術發展踏上新台階，突破了月球逆行軌道設計與控制、月背起飛上升等關鍵技術，也克服了月背通訊這一重大問題。由於嫦六着陸區位於月背，月球本身會阻擋「地月」之間通訊，必須用上中繼衛星。國家今年初發射到月球軌道的鵲橋二號中繼衛星，在今次任務中便發揮了「傳聲筒」功能，轉發地球與月背之間的通訊。國家2030年實現載人登月之前，還有嫦娥七號及八號兩次探月任務，前者將致力在月球南極一帶尋找水，後者將試驗「就地取材」，利用月球資源（諸如水和礦物等），結合嫦七的月面探測器，構建月球科研站原型，而鵲橋中繼衛星正是科研站與地球通訊的重要管道。未來「鵲橋」將跟一系列「天都」繞月衛星，構建起「月球互聯網」，同時提供月球表面定位服務，今次嫦六任務，不過是「鵲橋」初試啼聲。

中美競爭激烈，中國探月進展神速、太空科技一再突破，美方當然不會無動於中。嫦六任務成功，美國太空總署雖有在社交媒體恭賀，然而就在不久前，太空總署署長尼爾森才公開揚言中國的太空計劃屬於軍事目標，意欲「霸佔月球並禁止其他國家登陸」，與美國阿提米斯計劃（Artemis program）探月截然不同，云云，結果惹來中方強烈批評，指摘美方才是不斷在國際航天合作上設置障礙、全力推進太空軍事化的一方。

蘇聯解體後，美國一極獨大，為了遏制中國太空科技發展，拒讓中國參與由美方牽頭的國際太空站計劃，美國國會10多年前甚至立法規定，除非特別批准，否則太空總署不得與中國有官方合作。現在美國所搞的阿提米斯計劃，美其名是國際探月合作計劃，實際又是搞「拉幫結派」的一套，聽話的國家才有份。相比之下，中國所倡的國際月球科研站，強調項目將「向所有感興趣的國家和國際合作伙伴開放」，歐洲宇航局不參與，並非因為中方阻撓，而是歐盟制裁俄羅斯，不能參與這個俄方有份的項目。

美國探月旨在搶資源

單邊訂商業開發規則

另外，國際月球科研站與阿提米斯計劃，性質上也隱然有重大分別。國際月球科研站，標榜科研為主，性質估計類似現時各國在南極的科研站。阿提米斯計劃提出整合美國政府與私人企業的資源，準備再派太空人登月，並於2028年在月球上建立可持續讓人類存在的基地，外界關注整個計劃的目的不止是科研，而是推動商業開發月球資源。美國太空科技水平高，當地近年也有不少私人企業爭相開拓太空商機，阿提米斯計劃實際就是為了美國政府和私企及早搶佔月球資源鋪路。美方聲稱有關計劃根據《外太空條約》而訂，實則卻在鑽空子，變相由美國單方面制定遊戲規則，批准商業開發月球，毋須尋求聯合國或國際機構認可。這明顯是要將霸權主義延伸到太空。倘若月球真的變成地緣政治對抗的延伸，將是人類的不幸。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞