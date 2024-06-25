社評：機場甩轆又一宗 危機應變須檢討

後備方案不周全

手寫白板不理想

航班資料顯示系統是機場的重要系統，它從各個系統接收航班資料並加以處理，然後通過數據傳輸系統，發布給不同使用者，除了旅客及航空公司，還包括機管局、民航處航空交通管制中心、行李處理營辦商、停機坪服務營辦商、貨運營辦商等。1998年，赤鱲角機場啟用初期出現大亂，大量航班延誤，肇因主要有二，航班資料顯示系統失靈正是其中之一，乘客和機場營運商無法從顯示屏得知航班抵港及停泊資料，例如登機閘口、航班編號及抵港時間等，導致有旅客未能登機，也有旅客抵港後無法順利領取行李，機場運作亂成一團。今次航班資料顯示系統故障，雖然沒有導致大量航班延誤取消，但已足以給市民旅客造成諸多不便。

航班資料顯示系統周日早上7時左右故障，無論是機場客運大樓的電子屏幕、網站及手機應用程式，均未能更新航班資料。記者現場觀察，直至約下午3時，離境大堂的航班資料顯示屏幕，陸續恢復正常運作，約半航班如常顯示閘口號碼，惟接機大堂的抵港航班資料電子屏幕，仍未恢復正常運作；及至晚上7時許，所有顯示屏才完全恢復正常。機管局就事件向公眾致歉，強調早上7時發現顯示網絡系統異常後，已啟動應變中心及後備系統。運輸局長則要求機管局調查事故原因，並向政府提交報告。

今次系統故障，牽涉多個航班資料顯示平台，反映系統或未能正常傳輸信息，只是具體成因可以很多，例如網絡問題、未能連接數據庫等，需時深入調查。機管局表示，未見黑客入侵迹象，意即無關外力干擾，但同時又相信事件不涉「人為失誤」。市民實在很難理解，好端端一個系統，怎會突然「死機」，當局又憑什麼可以這麼快「相信」不涉「人為失誤」因素，諸如維修保養出錯，又或系統檢查出現疏漏等。

有關後備系統的問題，早於1998年機場混亂調查報告已有所觸及，簡單而言，當局籌備啟用新機場前，已意識到後備系統的重要，還估算過系統切換所需的時間，但調查委員會事後了解，有關後備系統只具備有限功能。一套理想的後備系統，當然是可以在主系統失靈時迅速派上用場，即使做不到「100%替代」又或無縫交接，但也應該跟原來系統相去不遠。可是觀乎周日後備系統的運作情况，兩者明顯差天共地。21世紀是資訊時代，香港號稱擁有世界一流的機場，航班資料顯示系統出事，居然要機場人員用白板手寫登機閘口及時間等資訊，肯定不符公眾期望，反映後備運作系統不理想。這些年來，機管局有否顯著提升後備系統水平、應變方案是否周全、有沒有定期做測試和演練，政府有必要跟進了解。

旅客市民怨言多

機管局不應淡化

今時今日，市民和旅客出入機場，無論準備登機或接機，都非常依賴電子屏幕得悉航班或行李資訊，系統突然失靈，難免感到徬徨；即使故障發生後，機場人員改以公開廣播、白板手寫等方法公布資訊，惟總有市民和旅客因為現場混亂或不習慣，未能及時接收登機資料。有旅客便因此錯過航班被迫滯留，也有旅客表示，現場指示不夠清晰，又或聽不到廣播。機管局強調，周日故障期間，沒有航班取消，只有小量航班延誤，又聲稱「旅客能夠順利辦票、登機，包括安檢，全部沒受影響」云云，予人觀感是淡化事件對部分旅客所造成的嚴重影響和困擾。

香港作為旅遊城市，旅客對機場的印象相當重要，一次不好的經歷，足以影響旅客重臨香港意欲，這亦是為何機場運作必須時刻保持最高水平，確保每名旅客都有良好體驗。去年10月颱風「小犬」襲港，9號風球下機場快線停駛，成百上千旅客市民滯留機場，苦候數小時等不到的士，機管局缺乏惡劣天氣下疏導及支援旅客的方案，惹人詬病；本月中，有貨機在赤鱲角機場降落時爆胎，導致北跑道暫停運作逾8小時，累計約450班客機延誤，當局善後工作，亦嫌不夠迅速。今次航班資料顯示系統故障，再次令人關注機管局面對突發事故的應變能力，危機管理是否有不足之處，需要認真檢視。

■歡迎回應editorial@mingpao.com