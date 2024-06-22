明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：破產清盤情况須正視 經濟增長動力要加強

【明報社評】本港5月份個人破產呈請升見逾兩年最高，公司強制清盤呈請按年升近85%，同樣令人在意，政府則列舉一系列宏觀經濟數據，強調本港經濟正穩步上揚，個別月份破產清盤宗數起伏，不能準確反映經濟實况。過去一年本港經濟復蘇不似預期，資產市場方面，樓股表現近月雖見改善，但美息遲遲未減，對市場始終構成壓力。本港失業率仍處低水平，因為失業導致破產的機會不大，個人破產呈請今年以來持續上升，相信與之前過度借貸，又或在資產市場過度投機有關，惟本港經濟前景仍面對諸多不確定性，不同行業復蘇情况不均，部分中小企處境艱難，當局應視乎情况，加強支援。

個人破產見兩年新高

與經濟增長情况背馳

香港迎來盛夏，然而經濟情况予人的感覺，依然是乍暖還寒。這邊廂，近月一些宏觀經濟數據，確實不太差，政府上月公布首季GDP按年增長2.7%，遠勝市場預期，多間大行事後都紛紛調高本港全年增長預測；可是另一邊廂，個人破產、公司清盤等數字，亦為唱淡者提供了不少彈藥。

破產管理署昨天公布，5月份個人破產呈請升見871宗，是2022年4月以來最高，按月增加逾17%，按年升近35%。累計今年首5個月，破產管理署收到3797宗個人破產呈請，按年多25%。公司方面，署方5月收到61宗強制清盤呈請書，雖是連續第2個月回落，但按年卻增加了85%。翻查資料，今年3月份公司強制清盤呈請曾升見15年來高位，達到69宗，昨天公布的最新數字，顯然仍屬偏高水平。整體而言，破產管理署今年首5個月累計收到316宗強制清盤呈請書，比去年同期足足高出39%。

目前本港失業率只有3%，近月個人破產及企業清盤數字飈升，相信跟失業無錢還款無關。金管局早前公布，今年首季末負資產個案增至約3.2萬宗，較去年第4季末的約2.5萬宗增27.5%，不過整體按揭貸款拖欠比率只有0.09%，負資產個案的拖欠比率更只有0.06%。有關數據亦意味，絕大部分按揭貸款的借款人都能如期還款。誠如財庫局昨天所言，本地生產總值增長、失業率、出口、零售及旅遊業等方面，近期都有不俗表現，即使是破產及清盤數字，不同月份也會有所起伏，僅以破產及清盤宗數上升，論斷整體經濟狀况，容易犯下以偏概全的毛病，惟無可否認是本港經濟眼前仍面對不少挑戰，增長動力也有待進一步加強。

去年本港疫後復常，不少市民和中小企以為捱過數年苦日子，終能否極泰來，惟結果卻是另一回事。受地緣政治緊張、內地經濟放緩、美息持續高企等因素影響，無論實體經濟還是資產市場表現皆不算理想；內地旅客消費模式轉變、港人北上成風，也對本地零售飲食業造成相當大的壓力。今年以來，雖然股市及樓市表現有所改善，但也談不上亮麗。政府今年2月全面撤辣後，樓市雖然轉趨活躍，但樓價升勢只屬曇花一現，二手樓價最近又呈向下之勢。過去數年，部分市民和中小企為了應付疫下困境，不得不增加借貸，又或將物業「一按再按」，當疫後復蘇不似預期，資產價格未見大幅反彈、消費市道又沒有全面恢復過來，現金流一旦出現問題，無法償還債務，就有可能迎來破產或清盤的厄運。

經濟下行所帶來的衝擊，不一定迅速浮現，個人破產和公司清盤近半年顯著增加，便存在「滯後效應」。美國息口持續高企，借貸成本遲遲不回落，對於財政欠佳、負債較重的個人及企業，將構成愈來愈大的壓力。事實上，破產清盤問題加劇，不獨是本港面對的情况。在美國，無論消費者、小公司和大企業，破產個案近月都有飈升之勢，有華爾街中人甚至形容，高息環境持續下去，一場破產浪潮正山雨欲來，惟這不代表整體經濟即將出事，因為也有部分行業表現理想。回看香港，雖然零售及飲食業面臨不少壓力，必須振作求存，但酒店及保險等行業，其實表現尚算理想。下半年本港經濟增長若能加快，相信企業清盤問題會有所改善。

美息口走勢左右香港

留意中小企融資情况

美國何時減息，暫時仍是未知之數，目前市場普遍估計，聯儲局最快9月減息，今年減息1次，明年再減2至3次，倘若成真，相信對於本港以至環球的營商環境和投資氣氛，會有一定幫助，然而在息口環境顯著變化之前，特區當局仍須密切留意中小企融資狀况。今年3月，金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，宣布推出一系列措施，支持中小企獲取銀行融資，包括不要求按時供款按揭客戶提前還款、調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期、按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶等。倘若聯儲局減息步伐不似預期，下半年本港經濟逆風加劇，當局應考慮採取更多措施，支援中小企應付難關。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞