社評：破產清盤情况須正視 經濟增長動力要加強

個人破產見兩年新高

與經濟增長情况背馳

香港迎來盛夏，然而經濟情况予人的感覺，依然是乍暖還寒。這邊廂，近月一些宏觀經濟數據，確實不太差，政府上月公布首季GDP按年增長2.7%，遠勝市場預期，多間大行事後都紛紛調高本港全年增長預測；可是另一邊廂，個人破產、公司清盤等數字，亦為唱淡者提供了不少彈藥。

破產管理署昨天公布，5月份個人破產呈請升見871宗，是2022年4月以來最高，按月增加逾17%，按年升近35%。累計今年首5個月，破產管理署收到3797宗個人破產呈請，按年多25%。公司方面，署方5月收到61宗強制清盤呈請書，雖是連續第2個月回落，但按年卻增加了85%。翻查資料，今年3月份公司強制清盤呈請曾升見15年來高位，達到69宗，昨天公布的最新數字，顯然仍屬偏高水平。整體而言，破產管理署今年首5個月累計收到316宗強制清盤呈請書，比去年同期足足高出39%。

目前本港失業率只有3%，近月個人破產及企業清盤數字飈升，相信跟失業無錢還款無關。金管局早前公布，今年首季末負資產個案增至約3.2萬宗，較去年第4季末的約2.5萬宗增27.5%，不過整體按揭貸款拖欠比率只有0.09%，負資產個案的拖欠比率更只有0.06%。有關數據亦意味，絕大部分按揭貸款的借款人都能如期還款。誠如財庫局昨天所言，本地生產總值增長、失業率、出口、零售及旅遊業等方面，近期都有不俗表現，即使是破產及清盤數字，不同月份也會有所起伏，僅以破產及清盤宗數上升，論斷整體經濟狀况，容易犯下以偏概全的毛病，惟無可否認是本港經濟眼前仍面對不少挑戰，增長動力也有待進一步加強。

去年本港疫後復常，不少市民和中小企以為捱過數年苦日子，終能否極泰來，惟結果卻是另一回事。受地緣政治緊張、內地經濟放緩、美息持續高企等因素影響，無論實體經濟還是資產市場表現皆不算理想；內地旅客消費模式轉變、港人北上成風，也對本地零售飲食業造成相當大的壓力。今年以來，雖然股市及樓市表現有所改善，但也談不上亮麗。政府今年2月全面撤辣後，樓市雖然轉趨活躍，但樓價升勢只屬曇花一現，二手樓價最近又呈向下之勢。過去數年，部分市民和中小企為了應付疫下困境，不得不增加借貸，又或將物業「一按再按」，當疫後復蘇不似預期，資產價格未見大幅反彈、消費市道又沒有全面恢復過來，現金流一旦出現問題，無法償還債務，就有可能迎來破產或清盤的厄運。

經濟下行所帶來的衝擊，不一定迅速浮現，個人破產和公司清盤近半年顯著增加，便存在「滯後效應」。美國息口持續高企，借貸成本遲遲不回落，對於財政欠佳、負債較重的個人及企業，將構成愈來愈大的壓力。事實上，破產清盤問題加劇，不獨是本港面對的情况。在美國，無論消費者、小公司和大企業，破產個案近月都有飈升之勢，有華爾街中人甚至形容，高息環境持續下去，一場破產浪潮正山雨欲來，惟這不代表整體經濟即將出事，因為也有部分行業表現理想。回看香港，雖然零售及飲食業面臨不少壓力，必須振作求存，但酒店及保險等行業，其實表現尚算理想。下半年本港經濟增長若能加快，相信企業清盤問題會有所改善。

美息口走勢左右香港

留意中小企融資情况

美國何時減息，暫時仍是未知之數，目前市場普遍估計，聯儲局最快9月減息，今年減息1次，明年再減2至3次，倘若成真，相信對於本港以至環球的營商環境和投資氣氛，會有一定幫助，然而在息口環境顯著變化之前，特區當局仍須密切留意中小企融資狀况。今年3月，金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，宣布推出一系列措施，支持中小企獲取銀行融資，包括不要求按時供款按揭客戶提前還款、調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期、按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶等。倘若聯儲局減息步伐不似預期，下半年本港經濟逆風加劇，當局應考慮採取更多措施，支援中小企應付難關。

■歡迎回應editorial@mingpao.com