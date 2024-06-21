明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：大學加費審慎而為 兼顧學生負擔能力

【明報社評】政府宣布分3年增加大學學費，平均每年加幅5.5%，學生與家長當然不會樂見，但本港資助大學學士學費已有27年沒有調整，目前成本收回率約為13%，偏離政策目標甚遠，加上近年政府財赤巨大，大學學費適度調整，實亦無可厚非，然而當局必須顧及學生負擔能力，確保有經濟困難的學生得到適切支援，同時亦應考慮延長學貸還款期安排，減輕畢業後償還「學債」的壓力。不同學科成本不一，理科醫科等的教學成本，必然比人文科的成本為高，當局未來可考慮按照不同學科成本，收取不同水平學費，避免以一刀切方式加費。

收回18%成本有難度

政府須全盤思考對策

1990年代中，本港資助大學學費，曾連續3個學年加學費，由1994/95學年一年學費24,000元，一路上調至42,100元，然而自1997/98年度起就再無加費，一直維持至今。回歸前，行政局（即今行政會議）1996年決定，資助大學的學費，應設定在足以收回平均學生單位成本的18%水平（即成本收回率），惟經常都不達標，隨着時間推移，差距更愈拉愈闊。目前大學學費收回成本率約為13%，教育局預測，下學年（2024/25學年）比率將進一步降至12.5%的低水平。

今年初，教育局長蔡若蓮表示，應該遵守收回18%成本的財政紀律，暗示將「循序漸進」調整學費。經過數月醞釀，具體方案昨天正式出爐`，由教資會資助的全日制學士學位、研究院修課及研究課程，每名學生每學年學費水平，明年9月（即2025/26學年）起將分3個學年逐步上調，由現時的42,100元，升至2027/28學年的49,500元，平均每年調整幅度為5.5%。政務司長陳國基形容「加幅溫和」，亦有學生擔心經濟負擔加重。

香港回歸以來，專上教育規模持續擴大，資助學位數目大幅增加，與此同時，教學成本也不斷上漲 。以往經濟好景時，政府庫房進帳多，當然有較寬裕的財政空間不加學費，可是當下情况已不再一樣。近年本港公共財政狀况惡化，政府財赤過千億元，財政儲備亦比數年前顯著減少。地緣政治及外圍不明朗因素，影響本港經濟表現，當局聲稱有信心3年後恢復收支平衡，實際情况如何，還得走着瞧。任何加價都不會討人喜歡，大學加學費當然也不例外，但政府確有需要開源節流。

過去一段長時間，本港政治鬥爭尖銳，校園環境也變得相當政治化，大學加學費是一個相當敏感的議題，政府有不少顧慮。2016年，審計報告曾提及大學學費問題，指出學費收回成本率已降至15.8%，建議當局檢視學費政策未來路向，有教育界立法會議員認為加學費問題有爭議，當局應謹慎處理，最終政府決定「按兵不動」。時移世易，隨着學費成本收回率持續下跌，當局顯然認為，現在是逐步上調學費的時候。

放眼世界，本港資助大學學費水平，說不上很便宜，但也未算太高昂。根據經濟合作發展組織（OECD）的資料，英國公立大學的本地生，一年學費高達9.5萬港元，美國也要7.1萬港元，至於日本、澳洲、加拿大的本地生學費，則介乎3.7萬至4萬港元，低於香港的水平。過去20多年，本港通脹累計升幅約40%。現在當局提出3年合共加費7400元，每名學生平均每月要多付約200元，額外經濟負擔未至於太大，整體而言算是可以接受。

當然，加費對不同學生的影響，難免因人而異。有嚴重經濟困難的清貧學生，理應可以申領全額資助及低息貸款，加費對他們影響相信不會很大。相比之下，夾心階層學生「高不成、低不就」，可能才是最受加學費影響的一群，如果他們決定透過當局的免入息審查貸款計劃借錢交學費，畢業後分期還款，就必須繳付更多利息。政府應考慮從調整貸款年利率或延長還款期入手，減輕學生畢業後償還學債的壓力。

教育局長早前表示，以現時成本計算，若要達到18%的收回成本比率，每名學生要支付6萬元學費，即比現時學費水平高出約五成。根據當局估算，今次加學費後，2027/28學年的成本回收率約為13.4%。若當局堅持18%這目標，意味日後還須持續大幅加學費，然而政府並沒有明確回應這一問題。有議員引述當局稱，有關問題留待下屆政府決定。教育成本上漲，相信會是長遠趨勢，政府考慮問題也應該放眼長遠。當局應該檢討現時的大學學費政策，如果認為收回18%成本這一政策目標根本無法做到，就應面對現實，下調目標水平。

不同學科不同收費

值得當局認真考慮

政府近年積極將香港發展為國際教育樞紐，資助大學取錄非本地生的上限，下學年起放寬至佔核准學額的40%。外地生學費較本地生高出一截。招收更多外地生，當然有助於大學財政，但相關收生人數總不能過量。本港各間資助大學募捐能力不一，學費始終是大學營運經費一個主要來源，教職員的薪酬，有相當一部分由此支取。一般而言，人文科的教育成本較低，醫科和理工科的成本相對較高，不同學科收取不同學費水平，按各自成本計算，有一定理據，值得當局仔細研究。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞