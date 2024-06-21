社評：大學加費審慎而為 兼顧學生負擔能力

收回18%成本有難度

政府須全盤思考對策

1990年代中，本港資助大學學費，曾連續3個學年加學費，由1994/95學年一年學費24,000元，一路上調至42,100元，然而自1997/98年度起就再無加費，一直維持至今。回歸前，行政局（即今行政會議）1996年決定，資助大學的學費，應設定在足以收回平均學生單位成本的18%水平（即成本收回率），惟經常都不達標，隨着時間推移，差距更愈拉愈闊。目前大學學費收回成本率約為13%，教育局預測，下學年（2024/25學年）比率將進一步降至12.5%的低水平。

今年初，教育局長蔡若蓮表示，應該遵守收回18%成本的財政紀律，暗示將「循序漸進」調整學費。經過數月醞釀，具體方案昨天正式出爐`，由教資會資助的全日制學士學位、研究院修課及研究課程，每名學生每學年學費水平，明年9月（即2025/26學年）起將分3個學年逐步上調，由現時的42,100元，升至2027/28學年的49,500元，平均每年調整幅度為5.5%。政務司長陳國基形容「加幅溫和」，亦有學生擔心經濟負擔加重。

香港回歸以來，專上教育規模持續擴大，資助學位數目大幅增加，與此同時，教學成本也不斷上漲 。以往經濟好景時，政府庫房進帳多，當然有較寬裕的財政空間不加學費，可是當下情况已不再一樣。近年本港公共財政狀况惡化，政府財赤過千億元，財政儲備亦比數年前顯著減少。地緣政治及外圍不明朗因素，影響本港經濟表現，當局聲稱有信心3年後恢復收支平衡，實際情况如何，還得走着瞧。任何加價都不會討人喜歡，大學加學費當然也不例外，但政府確有需要開源節流。

過去一段長時間，本港政治鬥爭尖銳，校園環境也變得相當政治化，大學加學費是一個相當敏感的議題，政府有不少顧慮。2016年，審計報告曾提及大學學費問題，指出學費收回成本率已降至15.8%，建議當局檢視學費政策未來路向，有教育界立法會議員認為加學費問題有爭議，當局應謹慎處理，最終政府決定「按兵不動」。時移世易，隨着學費成本收回率持續下跌，當局顯然認為，現在是逐步上調學費的時候。

放眼世界，本港資助大學學費水平，說不上很便宜，但也未算太高昂。根據經濟合作發展組織（OECD）的資料，英國公立大學的本地生，一年學費高達9.5萬港元，美國也要7.1萬港元，至於日本、澳洲、加拿大的本地生學費，則介乎3.7萬至4萬港元，低於香港的水平。過去20多年，本港通脹累計升幅約40%。現在當局提出3年合共加費7400元，每名學生平均每月要多付約200元，額外經濟負擔未至於太大，整體而言算是可以接受。

當然，加費對不同學生的影響，難免因人而異。有嚴重經濟困難的清貧學生，理應可以申領全額資助及低息貸款，加費對他們影響相信不會很大。相比之下，夾心階層學生「高不成、低不就」，可能才是最受加學費影響的一群，如果他們決定透過當局的免入息審查貸款計劃借錢交學費，畢業後分期還款，就必須繳付更多利息。政府應考慮從調整貸款年利率或延長還款期入手，減輕學生畢業後償還學債的壓力。

教育局長早前表示，以現時成本計算，若要達到18%的收回成本比率，每名學生要支付6萬元學費，即比現時學費水平高出約五成。根據當局估算，今次加學費後，2027/28學年的成本回收率約為13.4%。若當局堅持18%這目標，意味日後還須持續大幅加學費，然而政府並沒有明確回應這一問題。有議員引述當局稱，有關問題留待下屆政府決定。教育成本上漲，相信會是長遠趨勢，政府考慮問題也應該放眼長遠。當局應該檢討現時的大學學費政策，如果認為收回18%成本這一政策目標根本無法做到，就應面對現實，下調目標水平。

不同學科不同收費

值得當局認真考慮

政府近年積極將香港發展為國際教育樞紐，資助大學取錄非本地生的上限，下學年起放寬至佔核准學額的40%。外地生學費較本地生高出一截。招收更多外地生，當然有助於大學財政，但相關收生人數總不能過量。本港各間資助大學募捐能力不一，學費始終是大學營運經費一個主要來源，教職員的薪酬，有相當一部分由此支取。一般而言，人文科的教育成本較低，醫科和理工科的成本相對較高，不同學科收取不同學費水平，按各自成本計算，有一定理據，值得當局仔細研究。

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