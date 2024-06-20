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社評

社評：競爭力排名回升可喜 外界看香港負面有憂

【明報社評】瑞士洛桑國際管理學院（IMD）最新《世界競爭力年報》（下稱年報），香港整體排名回升2位，位列第5，主因是去年疫後復常，宏觀經濟表現有所改善，惟細察分項表現，不難發現當中有喜有憂。年報所做的調查顯示，企業高管認為人才外流對本港經濟的影響得到紓緩，反映搶人才有一定成效，不過他們對特區政府的透明度、政策適應能力，以至本港法治印象的評價，都出現下降；若與5年前的報告比較，本港在「政府效率」方面的弱項也明顯比以往多。當局需要繼續提升營商效率、基礎建設的競爭力，同時也要致力維護多元開放的獨特性，扭轉外界近年對香港觀感變得負面的情况。

疫後復蘇排名回升

政府搶人才有成效

競爭力排行榜五花八門，評估方法不一，各有各的局限。IMD的競爭力年報，是較受注目的國際量化比較，涵蓋全球60多個經濟體。年報按「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」四大範疇評分，每個範疇之下，各有5個分項，每一分項又附有很多細項。舉例說，「政府效率」之下設有公共財政、稅務政策、營商立法、制度框架和社會框架5個分項，而社會框架之下又有逾10個細項，包括政治不穩定風險、堅尼系數、機會平等、新聞自由、社會凝聚力等。評分主要參考公開數據，以及國際機構及企業高管意見調查。數據蒐集方式，意味它主要反映之前一年而非即時的狀况。

2017年，香港在IMD競爭力排行榜獨佔鰲頭，其後兩年退居第2，2020年起，一直在第5至第7位之間徘徊。IMD的競爭力調查，經濟表現佔一定比重。去年本港排名跌至第7，一大原因是前年第5波疫情重挫經濟。2023年是本港疫後復常之年，雖然復蘇力度不似預期，但始終是由低位回升。IMD競爭力調查反映去年情况，香港排名反彈，並不叫人意外。年報顯示，「經濟表現」排名由第36位躍升至第11，主要源於「本地經濟」和「就業」這兩個分項從低位大幅反彈，同列第25位，至於「國際貿易」這分項，更在出口及旅遊逐步恢復下，由第5回升至第1。不過話說回來，「經濟表現」起伏較大，本港零售消費仍然疲弱，外圍影響因素又多，當局未來還須進一步鞏固經濟回升動力。

另外，「營商效率」及「基礎建設」這兩大範疇，香港排名也見上升。近幾年香港出現移民潮，人才外流、勞動力不足影響疫後復蘇，政府推出一系列搶人才及輸入勞工措施，根據IMD最新年報，「營商效率」中有關「勞動市場」的分項排名，由第24位回升至第16，企業高管意見調查亦顯示，受訪者認為人才外流對本港經濟的影響正在紓減，反映當局連串措施有一定成效。「基礎建設」範疇方面，科技基建最新排名略為下跌，當局還須繼續努力，但在教育、醫療、科研等分項都見提升；若與2019的年報相比，本港「基礎建設」及多個分項排名，其實進步不少，努力值得肯定。

四大範疇中，本港排名唯一下跌是「政府效率」，由去年第2跌至第3。回看近10年資料，本港「政府效率」排名，截至2021年，一直排第1，然而IMD所講的「政府效率」，側重便利營商方面，跟一般市民所理解的行政辦事效率有別，單論過去10年造地建屋情况，恐怕就很難說本港「政府效率」是世界第1，特區政府必須繼續努力提升施政效能，絕不能自滿。年報指出，本港「政府效率」排名下跌，主要是受公共財政、社會框架和制度框架排名下跌所累，雖然跌幅不大，但年報所提及的一些隱憂，實有必要正視。

近年本港公共財政惡化，政府財赤問題惹來關注；另外，香港還要面對「形象赤字」的壓力。《港區國安法》實施後，香港由亂及治，2021年IMD年報列出15個改善最大的細項，其中之一是政治不穩定風險減少，惟整體而言，本港在社會框架及制度框架這兩個「政府效率」分項都有所下跌。反映社會公平、團結及開放度的社會框架，由2019年的20位，一度跌至34位，即使最新回升至30位，但跟反修例風暴之前相去仍遠。反映政府透明度、政策適應力及法治評價等的制度框架，同期由第8位跌至12位，走勢持續向下，同樣需要留意。

社會多元開放指標下跌

維護香港獨特性更重要

最新年報提到，企業高管意見調查顯示，本港法治指數排名由第17位跌至22位，政府透明度排名由第9跌至16，政策適應力排名由14跌至19，這其實不是小的跌幅。當然，這是根據意見調查所得出的結果，當中存在一定主觀性，但他們對香港社會及制度框架看法變得負面，也是事實。特區政府必須正視情况，除了多些對外解說，澄清誤解，同時也要讓各方確實感覺到，當局不會因為維護國安和社會秩序，而忽略了維護香港社會多元開放的獨特性。回看2019的年報，有關本港「政府效率」的弱項，IMD只提及兩點，當中包括社會凝聚力；最新年報提及的相關弱項則有7個，除了社會凝聚力，還包括財赤、收入分配、新聞自由等。香港提升競爭力，特區政府需要繼續拼經濟謀發展，同時也要多看重社會公平和自由氛圍。

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