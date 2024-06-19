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社評

社評：打風不停市終有定案 看齊國際須與時並進

【明報社評】港股「打風不停市」安排終有定案，今年9月23日正式實施。香港要鞏固國際金融中心地位，必須與時並進提升競爭力。放眼環球主要市場，鮮有像香港般會因為惡劣天氣停市。今時今日資訊科技發達，絕大部分股市交易都是網上完成，遙距操作技術上亦無太大難度，港股交易早應與內地及國際市場看齊，業界小撮人抱殘守缺，堆砌種種藉口，拒絕摒棄過時的安排，實際是在拖香港後腿。「打風不停市」討論多時，沒理由議而不決。3個月左右的準備期，其實已相當足夠，個別小型券商若未能及時解決遙距操作等問題，當局可以提供技術支援，但必須同時清楚指出，再不追上時代發展，只會面臨淘汰。

打風停市傳統過時

3個月準備期足夠

2018年以來，本港股市因為惡劣天氣停市，合計有11次，單是去年便有4次，當中3次更須全日停市。2021年，港交所時任行政總裁歐冠昇履新未幾，對於港股因黑色暴雨天氣而休市，直言感到疑惑，認為疫下全球金融業已學會在家工作，本港應該利用所學，讓股票市場保持營運。去年《財政預算案》，財政司長陳茂波表示，港交所將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。「打風不停市」正式提上議事日程，去年11月，當局展開3個月諮詢，結果顯示佔市場交易總額約九成的券商，都支持「打風不停市」。政府官員曾表示，有關安排將於今年中落實，惟遲遲未有實施日期，直至昨天才有正式公布。

港交所表示，新安排9月23日起實施，不論黑雨還是8號或以上風球，均會維持港股交易，屆時券商將不設實體營運點，投資者可使用網上交易及銀行服務。倘若方案初期，有中小型券商未能安排相關員工在惡劣天氣下以遙距方式工作，可以向當局申請支援，港交所會為合資格券商，於惡劣天氣當日暫代履行交收及結算責任，惟相關交易會有限制，不能進行加倉交易。當局強調，這一特殊安排，適用期截至今年底，券商提出申請時，須交代惡劣天氣下未能如常提供服務的原因，以及未來如何做到的方式。

誠然，惡劣天氣下，市民應留在安全地方，盡量避免外出，但香港是一個現代化國際都會，就算天氣惡劣，只要情况許可，很多行業都會設法保持營運，傳媒正是一例。二三十年前，互聯網剛剛開始普及，網速慢又不穩定，證券交易尚未電子化，需要依賴人手操作，例如用支票處理交收或提款，打風停市實屬迫不得已，然而隨着資訊科技愈益發達，辦公室遙距操作，已不是什麼新鮮事；經過3年疫情，很多公司和僱員對於在家工作也相當適應。今時今日，證券交易已經高度電子化，投資者用手機或電腦就可買賣股票，經紀也不一定要返公司上班。「打風停市」這一傳統，不僅過時，更與世界脫節。

放眼環球主要金融市場，會因為惡劣天氣而停市者，可謂絕無僅有。紐約、倫敦、新加坡等地，固然沒有這樣的規定，即使在內地，深圳和上海一樣會打風，但股市亦不會為此停市。港股平日成交額由數百億至上千億元不等，為庫房帶來不少印花稅收入，停市一日固然帶來經濟損失，更甚的是，萬一外圍市場大幅波動，港股因為惡劣天氣而未能運作，將影響投資者的風險管理。另外，香港與內地股市互聯互通不斷深化，倘若內地股市正常運作，香港卻停市無法對接，對本港、內地以至國際投資者均造成不便。香港是國際金融中心，惡劣天氣不停市，只是使港股看齊國際市場，沒理由因為部分中小型券商抗拒，就拖拖拉拉，決而不行。

去年底政府展開諮詢時，外界普遍估計，「打風不停市」會趕在今年風季落實，可是當局遲遲未公布實施時間，一度令人擔心新安排可能拖至年底風季過後才落實。今年較早時候，外媒甚至引述消息稱，由於小型券商一直對「打風不停市」有保留，當局曾考慮過一些「折衷方案」，例如8號風球繼續照開市，9號或以上才停市。現在政府宣布9月底實施，時間上較接近風季尾，但總算趕及在今年風季期間生效，未有令外間失望。

政府須決心擇善固執

小券商不能抱殘守缺

部分中小型券商抗拒「打風不停市」，原因之一是不願在軟硬件方面增加投資，另外也有一些老經紀和老客戶，不熟悉電子化交易，不希望改變；然而為了本港長遠整體利益，政府必須有擇善固執的決心，不能因為遇上阻力，動不動就押後、暫緩甚或擱置一些應當為之的政策。有關「打風不停市」一事，早前一些中小券商代表及官員的說法，予人感覺有些似曾相識，例如有業界人士要求當局先「試行」，視乎具體情况再調整；問及何時推行、會否延遲實施，官員僅表示當市場「就緒」時就會落實，凡此種種，都令人擔心「打風不停市」有變數。政府昨天的公布，掃除了相關憂慮，對於一些願意追上時代步伐的小券商，當局可以就資訊科技軟硬件方面，提供技術上的建議和支援，但沒理由提供任何金錢上的津貼或援助。當局必須讓業界明白，時代在進步，抱殘守缺最終只會被淘汰。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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