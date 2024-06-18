社評：發展氫能借力大灣區 及早制定具體路線圖

發展氫能大勢所趨

社會迷思有待化解

氣候變化危機深重，全球可持續發展，減碳減排必不可少。氫能燃燒後只產生水蒸氣，不會排放二氧化碳或其他污染物，具備長遠替代傳統化石燃料的潛力。根據國際能源署的資料，截至去年，全球已有40多個國家就氫能發展制定策略。放眼亞洲鄰國，日本和韓國都於2019年公布氫能發展路線圖，韓國更在2021年通過世界首部氫能專法，目標在2030年建立500家氫能公司、660個加氫站及生產50萬輛氫燃料電池汽車出口。

內地方面，2019年「十四五」規劃提出了氫能產業策略規劃，根據同年《中國氫能及燃料電池產業白皮書》的願景，2050年氫能在國家能源體系中的佔比約為10%，交通運輸、工業等領域將實現氫能普及應用，全國加氫站逾1萬座，氫氣需求量接近6000萬噸。前年的《氫能產業發展中長期規劃》，進一步定下階段目標，包括2025年基本掌握核心技術，燃料電池車輛保有量約5萬輛，來自再生能源的綠色氫能，每年產量達到10萬至20萬噸；2030年形成較為完備的氫能產業技術創新體系及綠氫供應體系，協助同期實現「碳達峰」；2035年形成氫能多元應用生態，綠氫在民眾能源消耗中的比例明顯提升。

與內地及日韓相比，本港氫能政策起步無疑姍姍來遲。特區政府前年成立氫能跨部門工作小組，着手研究氫能政策。及至本周，《香港氫能發展策略》終於出爐。當局表示迄今同意了14個試驗項目，繼首部氫能巴士後，首個公眾加氫站稍後亦將投入服務，此外還有氫燃料電池洗街車、氫能源有軌電車等試驗計劃。政府未來將按照完善法規、制訂標準、配合市場、審慎推進這四大策略，有序營造有利本地氫能發展的環境。政府明年上半年將提交修例建議，為氫氣的生產、儲存、運送、使用、供應等提供法律基礎，2027年或之前擬備對接國際氫能標準認證，並會推動區域合作及境外投資，讓香港成為國家氫能發展一個示範基地，協助氫能產業在一帶一路地區的發展。

社會對發展氫能存在一些迷思，例如氫能易爆炸不安全，又或將電動車與氫能車「對立」起來，要麼認為沒必要「捨平取貴」引入氫能車，要麼認為氫能車才是「真零碳」，電動車長遠「沒前途」。任何能源不小心儲存或處理，都有一定危險，氫能也不例外，但不見得氫能巴士比石油氣的士更危險。正如本地一些專家所言，本港氣體安全保障水平相當高，位居世界前列，為了配合氫能發展，機電工程署已提出將氫氣納入氣體安全規管範圍。當局未來應該加強宣傳教育，消除外界對氫能不安全的誤解。

氫能可分為綠氫、灰氫和藍氫。綠氫利用可再生能源以電解方式產生，最為環保；灰氫則是透過燃燒天然氣等化石燃料提煉，會產生溫室氣體。目前本港發電多靠燃氣，即使電動車做到路邊零排放，但電力生產過程會產生二氧化碳，算不上零碳，無法跟綠氫相比，可是目前綠氫生產成本仍很高，遠未達到可以廉價普及應用的程度，氫能燃料電池（fuel cell）生產技術亦需繼續改進。相比之下，電動車技術現已相當成熟，減排抗暖化只爭朝夕，不能坐等綠氫長遠慢慢普及。電動車充電技術持續改良，但始終要花一些時間充電，作為私家車日常使用，充電頻率不太高，問題當然不大，但如果是每日長時間行駛的重型商業車，氫能車就較為適合，加氫過程本身也很快。電動車與氫能車發展步伐不同，兩者可以互補不足，滿足現實不同需要，沒必要將之對立起來。

發展規模保留彈性

過分淡定錯失機遇

本港煤氣供應中有一半成分為氫氣，煤氣公司現正試驗從煤氣管直接提取氫的技術，考慮到本港已有非常完備的供氣網絡，這其實可以是未來發展氫能的一個優勢。當然，香港市場規模太小，單靠一己之力發展氫能，掣肘難免較多。內地發展新質生產力，推動氫能絕非紙上談兵。放眼大灣區，佛山便跑得相當快相當前，特區政府可以多些借力大灣區，深化氫能合作。鑑於綠氫在價格競爭力等方面仍有很多不確定性，特區當局強調，本港氫能發展的規模和速度，需要保留一定彈性，現階段應先制訂法律框架和標準，這當然可以理解，然而當周邊地區及城市都在密密部署、全速推動，特區政府太強調「睇定些才做」，結果可能「愈墮愈後」，錯失良機。現在的《氫能策略》只屬起步，當局應早日制定更具體的氫能發展路線圖及時間表。

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