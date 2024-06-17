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社評

社評：極右壯大撼動歐洲 百年變局增添變數

【明報社評】歐盟多國極右政黨在歐洲議會選舉取得佳績，雖未至於令歐洲一夜變天，但已對主流親歐力量構成重大挑戰。上世紀30、40年代，納粹主義和法西斯主義為禍歐洲，歷史教訓深刻，二戰以降，歐洲極右政黨長期被孤立和邊緣化，一般保守派政客都會跟極右劃清界線，但這條警戒線如今已被打破。今次選舉結果反映，歐洲民眾對主流政黨的不信任，上升至前所未有的高度，極右政黨的反移民和本國利益優先主張廣獲認同，貿易保護主義之風將更盛。不過歐洲極右亦非鐵板一塊，這在外交方面尤其明顯，既有極右政黨親俄親華，也有政黨強烈親美。世界百年不遇變局，歐洲何去何從，惹人關注。

極右並非鐵板一塊

親俄親美南轅北轍

歐洲議會是歐盟的立法機關，角色類近兩院制中的下議院，雖然權力有限，但在審批歐盟財政預算及政策上有一定影響力，歐盟委員會主席（相當於歐盟行政部門首長）的任命，也須歐洲議會通過。歐洲議會720個席位，根據成員國人口數量分配，每5年由各成員國自行選出。歐洲議會大多數議員都有所屬黨團，立場親歐的中間偏右及偏左黨團，長期佔主導位置。剛結束的選舉，聯合多國中間偏右政黨的歐洲人民黨黨團，成功保持第一大黨團地位，然而各界更關注的是疑歐極右勢力在法國、德國、意大利及比利時等地紛傳捷報，歐洲政治版圖會否迎來巨變。

在法國，極右國民聯盟在今次選舉一舉拿下當地逾三成選票，拋離總統馬克龍領導的中間偏右政黨10多個百分點。在德國，中間偏左社民黨領導的三黨執政聯盟，也遭逢大敗，三黨得票率均低於14%，反觀極右的另類選擇黨獲得約16%選票，比上屆多出5個百分點。面對極右勢力膨脹，馬克龍決定破釜沉舟，宣布提前舉行國會選舉，來一場政治豪賭；德國總理朔爾茨則力拒在野黨施壓，強調無意提前大選。

曾幾何時，極右在歐洲政治上是「邊緣人」，然而過去20年，情况出現重大變化，金融海嘯和歐債危機後，極右政黨獲得愈來愈多選民垂青。一方面，不少人認為納粹和法西斯主義為禍，已是上世紀的事，事過境遷，他們關心的是眼前，特別是就業、收入和移民湧入等問題；另一方面，不少極右政黨也在重新包裝，迎合民粹潮流。以法國國民聯盟為例，自從馬林勒龐「繼承父業」當上領袖後，便致力淡化昔日該黨的新納粹色彩。現在歐洲極右政黨一般都高舉右翼民粹主義旗幟，強調反移民和本國國民利益優先，認為主流政黨的親歐政策及自由主義意識形態，不過是為精英利益服務，犧牲本國普羅大眾利益，容讓大量移民湧入更嚴重損害本地人的飯碗及福利。

就像美國特朗普一樣，歐洲極右和右翼民粹政客開出的藥方，是否真的能夠為民生經濟長遠帶來改善，值得商榷，惟無可否認的是，他們的的主張確實引來不少選民共鳴。以往疑歐主義被視為英國獨有的一種「病」，但近年這種病已蔓延整個歐洲。在法國，早前一項調查顯示，只有約四成民眾仍然支持歐盟，遠低於2012年的六成；在德國，另類選擇黨主席更聲言，一旦執政，就會推動脫歐公投。

右翼民粹政黨在匈牙利、波蘭等地掌權，已有好一段時間；2022年，意大利更成為首個由極右政黨牽頭主政的歐陸主要經濟體。今次歐洲議會選舉結果，標誌極右政黨進一步壯大，現任歐盟委員會主席馮德萊恩力求連任，不排除她所屬的歐洲人民黨黨團，將跟部分疑歐極右黨團合作。歐洲政治光譜全面右移，極右陣營在移民、貿易、氣候變化等議題上的影響力勢將更大。歐盟此前積極推動的環保和有機農業政策，恐將首當其衝，然而必須指出，歐洲極右並非鐵板一塊，在反移民及本國國民利益優先等共同主張下，各國極右政黨在各方各面其實也有很多不同。過度簡化看問題，可以差之毫釐，謬以千里。

歐洲極右政黨的意識形態根源千差萬別，波蘭的天主教保守主義極右，跟法國的極右便頗不一樣，不能假設他們在反墮胎問題上有完全一致立場。對外關係方面，由於各國地緣政治利益盤算不一，各地極右政黨以本國利益為優先，外交取態南轅北轍，更屬比比皆是。舉例說，德國、匈牙利、奧大利的極右政黨，素以親俄見稱，但波蘭的極右則反俄親美親北約，與西班牙等地一些極右政黨，在俄烏戰爭中力挺烏克蘭。意大利的情况尤其特殊，當地極右一派親俄，一派挺烏。

極右抬頭蠶食歐盟根基

本國優先左右對華關係

歐洲極右外交上的最大共通點是抗拒伊斯蘭，以哈戰爭中，歐洲極右一面倒支持以色列右翼總理內塔尼亞胡，然而除此之外，看不到歐洲極右在外交事務上有高度一致的看法。對華關係方面，匈牙利等中歐國家的極右，對於跟中國加強關係多感興趣，法國馬林勒龐更批評歐盟對華政策太過靠攏美國，但也有不少親美的歐洲極右政黨唯恐「跟車不夠貼」。部分極右政黨相信會支持歐盟對華採取更強硬的貿易保護主義措施，惟這樣做未必符合另一些歐盟成員國利益。以最近歐盟向華電動車加徵關稅為例，德國和瑞典便大有保留，擔心本國利益受損，當地極右政黨也得留意風向民情。世界百年不遇變局，歐洲極右和疑歐力量持續壯大，有可能逐步蠶食歐盟根基，為這場大變局帶來更多變數。

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