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社評

社評：兩岸政治僵局難解 民間交流空間有限

【明報社評】大陸影星胡歌上周旋風式訪台，與台灣青年對話，在島內掀起一陣「《繁花》熱潮」，引發對兩岸民間交流的熱議。昨日起第16屆「海峽論壇」又在福建廈門開鑼，是賴清德上台後首度舉辦，今年以「擴大民間交流，深化融合發展」為主題，邀請了約7000名台灣各界人士參加。不過，兩岸近年的政治僵局是「冰凍三尺非一日之寒」，過往一度熱絡的文化、教育、旅遊觀光乃至經貿領域交流，幾乎全部陷入低谷，且民進黨當局慣用「抹紅」手法，亂扣「統戰」、「第五縱隊」帽子，毒化兩岸民間交流氣氛，令人擔心在政治僵局未解的大氣候下，兩岸民間交流是「皮之不存，毛將焉附」。

民進黨執政加三年疫情

兩岸文化旅遊交流斷崖

胡歌上一次到台北是參加金馬獎活動，當時《琅琊榜》在島內的熱度不減，今次則是乘本港導演王家衛執導的《繁花》熱播的「東風」訪台。他上周三與台灣青年交流時說，自己的滬語中帶台灣口音，「說明我們不分彼此」。又向台灣影視導演喊話，「我是一個既便宜又好用的演員，如果大家有好的劇本一定要找我。」在台灣掀起的這一波熱潮，被認為是民間交流在兩岸關係中演繹出新的想像空間。

曾幾何時，兩岸民間各項交流熱絡，但民進黨執政8年加上3年疫情，現時台灣的大陸遊客人數已斷崖式下降，從2015年最高峰時的400多萬人次，降至去年的20多萬，兩岸螺旋式報復性禁止團客，已重傷台灣旅遊產業；2017年大陸赴台高校升學人數達到9000多人的最高峰後，去年也回落到2000多人。受出生率下降影響，上周剛揭曉的全台大學入學分發結果顯示，招生缺額達1.1萬，為7年來第二多，頂尖大學也難逃缺額，不少學校都期盼陸生回流，改善招生困境；自從2018年「金馬獎」上有獲獎人發表被指「台獨」言論後，引發大陸主流電影和電影人杯葛，但並不影響一些台灣製作電影如《周處除三害》在大陸獲高票房，而大陸的劇集《繁花》、《慶餘年》等，在島內也引發追捧……

應該說，兩岸民間交流的肅殺氣氛，是兩岸政治大氣候使然。民進黨在疫後兩岸觀光團開放問題上，堅持所謂「對等、尊嚴」原則，去年底曾宣布即將開放已禁4年的赴陸旅行團，但今年2月政策急轉彎，再度祭出「禁團令」，不許招攬赴陸團，6月1日後一律不准出團，引發旅遊業者不滿，痛批民進黨「選前騙票」；民進黨當局不斷操控「抗陸保台」牌，將正常的文化交流說成是大陸的「統戰」、「認知戰」，對有大陸資金背景的視聽平台發難，禁止愛奇藝、騰訊視頻等陸資互聯網影劇平台在台落地，令島內民眾追看大陸電視劇非常困難，如《繁花》這類熱播劇集，都要等到島內的串流媒體平台MyVideo購買了電視劇的版權，直至上周五才開始播放；上周傳出大陸下月將邀台灣網紅拍攝旅遊宣傳影片，介紹大陸景點美食，亦被揣測是大陸「砸錢」的「文化統戰」。

就以胡歌今次台灣行為例，由於隨行的上海市台辦主任鍾曉敏，與國民黨籍台北市長蔣萬安會面，商談今年的台北、上海「雙城論壇」事宜，就被質疑此行有「統戰」目的。台灣陸委會雖然否認禁止胡歌談及「繁花」、「上海」等字眼，但亦間接承認胡歌此行未開記者會，是受限申請單位與申請名義的「相關規範」，「怎麼申請就怎麼批准」。發言人承認陸委會對各式「統戰」都很敏感，還陰陽怪氣地表示，「主辦單位是怎樣神通廣大請到胡歌，經費哪裏來的，我們也很好奇」。

抗中保台釀兩岸對立

宜反思交流活動實效

民進黨多年來操弄「抗中保台」議題，製造兩岸民意對立，只要涉及到兩岸交流，哪怕是一件平平常常的小事，總有人用政治的放大鏡檢視，例如對今次台北上海雙城論壇前期接洽，台灣就有輿論質疑為什麼上海市是台辦主任來而非市長本人來，再度炒作「矮化」、「不對等」。近期更有綠營立法委員拋出「第五縱隊」一說，指在大陸生活的台人，以及與對岸接觸較多的政客、基層村（里）長等共數十萬人屬「高風險群」，需要「控管」，更形成風聲鶴唳的寒蟬效應。台灣陸委會已多次「提醒」稱，海峽論壇乃「不樂見參加的統戰活動」，率團出席的國民黨副主席連勝文表示，在兩岸關係上，民進黨永遠都是放火，國民黨是救火，但放火的人有時還變成英雄，救火的卻被污衊，這是非常荒謬的事情。可見，在當前兩岸的政治氣氛下，民間交流的空間仍很有限。

兩岸交流目前這種現狀，亦值得大陸方面反思，多年來斥資舉辦如海峽論壇這樣動輒數以千計人的大型聯誼式活動，真正成效幾何，將民間交流的「紅利」惠及廣大台灣民眾，擴大交流效應的範圍，才是最大的挑戰。現在北京強調兩岸融合發展，在對岸福建設立「示範區」，擴大兩岸民衆的受益面和獲得感。更要設法降低政治色彩，增進兩岸民心相通，例如胡歌訪台這類軟性互動，與《周處除三害》在大陸熱賣、今年多個台灣音樂組合「登陸」演出、台灣饒舌歌手登上了《中國有嘻哈》節目一樣，這些都是兩岸共同流行的文化，同時受到兩岸年輕人的喜歡。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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