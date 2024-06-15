明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：制訂劏房最低標準 不宜太緊不能過寬

【明報社評】政府「解決劏房問題」工作組8月將提交報告，房屋局長何永賢表示，政府會考慮設劏房登記制度，並將最低面積定在75至108平方呎之間。「告別劏房」是中央對香港的期許，也是社會的願景。隨着公營房屋供應未來數年有所增加，政府有條件先取締一批劣質劏房，制訂劏房居住環境最低標準、落實登記制度是重要一步，鑑於要避免大量現有劏房戶因為取締步伐太急而無處容身，最低標準初期無法定得太緊，但也不能定得太寬鬆，否則只會形同虛設，當局需要拿揑好分寸，違規懲罰也要有足夠阻嚇力度，確保新規定得到嚴格遵守。

淘汰劣質劏房

務實規限面積

有關劏房發牌及登記註冊制度的倡議，其實早於11年前已提出。2013年，長遠房屋策略督導委員會進行公眾諮詢，並調查劏房問題，發現當時全港約6.7萬個劏房中，約3萬個欠缺廚房、廁所或食水供應。有長策會成員建議透過發牌或登記制度規管，希望政府執法杜絕非法和不符安全要求的劏房，惟最終未獲採納，一大原因是之前政府長期停止造地建屋，導致私樓價格狂飈、公營房屋供應嚴重不足，無法應付取締部分劏房所致的額外住屋需求。時至今日，全港劏房數目已超過10萬，除了面積狹小，部分更沒有窗戶，採光通風不足之餘，還存在重大消防隱患。

過去一段長時間，政府都是抱着市場有求必有供的心態，看待劏房問題，「不應干預市場」成了不作為的藉口。及至2021年，港澳辦主任夏寶龍訪港，提出「告別劏房」的願景，特區政府也開始變得較為積極，願意考慮一些之前被排除的處理方案， 2022年初實施的劏房租務管制，正是一例。現屆政府上台後，承諾加快造地建屋，以及興建3萬個「簡約公屋」，首批4400個單位，本月底起接受申請，最快明年初可入伙。「簡約公屋」只屬臨時性質，無法取代傳統公屋，惟無論如何，未來數年公營房屋供應有所增加，確為取締劣質劏房，創造了較大空間。

去年 《施政報告》宣布成立跨部門「解決劏房問題工作組」，研究取締劣質劏房，今年8月向特首提交報告。何永賢近日透露，考慮設立劏房登記制度，至於最低面積，綜合各方不同意見，預料將在7至10平方米（約75至108平方呎）的範圍內作出選擇，另外當局也會就單位高度定下最低標準。她透露，當局會設一個「容忍期」，讓相關劏房業主及時作出改善，確保單位達到最低標準要求。

劏房的本質其實是貧窮問題，期望人人有錢置業是不設實際的幻想。政府要幫助低下階層解決住屋問題，釜底抽薪方法只有一個，就是提供足夠傳統公屋單位讓他們早日上樓，現在距離這個理想仍然很遠。政府必須兌現承諾，加快造地建屋，同時採取措施，先改善劏房戶的居住環境。根據差估署數據，現時劏房樓面面積中位數為11.6平方米（約125平方呎），約半數劏房不足13平方米（約140平方呎），面積不足7平方米（約75平方呎）的劏房佔總數約一成。設定最低居住面積，就採光及通風等要求作出明確規定，是淘汰劣質劏房的必要措施。當然，政府制訂具體標準時，也要秉持務實原則，顧及現實條件制約。

社區組織協會早前一項調查顯示，不少劏房戶都贊成取締劣質劏房，但同時也關注安置問題，擔心所住劏房單位一旦被取締，將無處容身，又或必須搬離原區，影響生活。鑑於傳統公屋供應最快要到2028年才有顯著躍進，劏房居住環境最低標準，初期無法太進取，標準訂得過高，可能「好心做壞事」，導致大批劏房不合格而被取締，令大量現有住戶流離失所；可是如果標準訂得太低，隨隨便便都可達到，也失去取締劣質劏房的意義。以7平方米作為最低面積標準，會否太低，值得商榷。另外，有關通風及採光問題，窗戶面向大街，跟面向後巷或天井，別若天淵，部分大廈的「光井」一點也不光，甚至經常遍滿垃圾，異味濃烈，有窗也不能開。當局制訂相關標準，需要考慮周全，不能閉門造車。

應否就最低人均居住面積設限，是另一複雜問題。原則上，就算一間劏房面積有 140平方呎，如果一家三口居住，居住環境其實相當擠迫，但政府難以統計及核對每間劏房實際居住人數，也是事實。有關問題如何處理，需要從長計議。政府為劏房訂下最低標準，需要讓業主有足夠時間糾正違規項目，但容忍期不能太長，否則業主只會一味死拖，導致劣質劏房無法及早淘汰。

落實劏房登記制

加強罰則與執法

落實登記制度，是政府加強規管劏房重要一步，然而一法立，一弊生，總有部分業主心存僥倖，設法鑽空子；部分住客則擔心無家可歸，縱有不滿也寧可忍讓。劏房租管實施接近兩年半，根據政府數字，迄今只收到3.1萬份租賃通知書，約有七成劏房業主未有提交；因為違反租管條例而定罪的個案也不多，區區數千至數萬元罰款，缺乏阻嚇力。另外，相關法例只管租金加幅，不管起始租金，也是一大缺失。當局需要持續審視劏房規管設施的效用，適時作出調整，同時也要加強執法、加重罰則，打擊違規，以收阻嚇之效。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞