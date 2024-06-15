社評：制訂劏房最低標準 不宜太緊不能過寬

淘汰劣質劏房

務實規限面積

有關劏房發牌及登記註冊制度的倡議，其實早於11年前已提出。2013年，長遠房屋策略督導委員會進行公眾諮詢，並調查劏房問題，發現當時全港約6.7萬個劏房中，約3萬個欠缺廚房、廁所或食水供應。有長策會成員建議透過發牌或登記制度規管，希望政府執法杜絕非法和不符安全要求的劏房，惟最終未獲採納，一大原因是之前政府長期停止造地建屋，導致私樓價格狂飈、公營房屋供應嚴重不足，無法應付取締部分劏房所致的額外住屋需求。時至今日，全港劏房數目已超過10萬，除了面積狹小，部分更沒有窗戶，採光通風不足之餘，還存在重大消防隱患。

過去一段長時間，政府都是抱着市場有求必有供的心態，看待劏房問題，「不應干預市場」成了不作為的藉口。及至2021年，港澳辦主任夏寶龍訪港，提出「告別劏房」的願景，特區政府也開始變得較為積極，願意考慮一些之前被排除的處理方案， 2022年初實施的劏房租務管制，正是一例。現屆政府上台後，承諾加快造地建屋，以及興建3萬個「簡約公屋」，首批4400個單位，本月底起接受申請，最快明年初可入伙。「簡約公屋」只屬臨時性質，無法取代傳統公屋，惟無論如何，未來數年公營房屋供應有所增加，確為取締劣質劏房，創造了較大空間。

去年 《施政報告》宣布成立跨部門「解決劏房問題工作組」，研究取締劣質劏房，今年8月向特首提交報告。何永賢近日透露，考慮設立劏房登記制度，至於最低面積，綜合各方不同意見，預料將在7至10平方米（約75至108平方呎）的範圍內作出選擇，另外當局也會就單位高度定下最低標準。她透露，當局會設一個「容忍期」，讓相關劏房業主及時作出改善，確保單位達到最低標準要求。

劏房的本質其實是貧窮問題，期望人人有錢置業是不設實際的幻想。政府要幫助低下階層解決住屋問題，釜底抽薪方法只有一個，就是提供足夠傳統公屋單位讓他們早日上樓，現在距離這個理想仍然很遠。政府必須兌現承諾，加快造地建屋，同時採取措施，先改善劏房戶的居住環境。根據差估署數據，現時劏房樓面面積中位數為11.6平方米（約125平方呎），約半數劏房不足13平方米（約140平方呎），面積不足7平方米（約75平方呎）的劏房佔總數約一成。設定最低居住面積，就採光及通風等要求作出明確規定，是淘汰劣質劏房的必要措施。當然，政府制訂具體標準時，也要秉持務實原則，顧及現實條件制約。

社區組織協會早前一項調查顯示，不少劏房戶都贊成取締劣質劏房，但同時也關注安置問題，擔心所住劏房單位一旦被取締，將無處容身，又或必須搬離原區，影響生活。鑑於傳統公屋供應最快要到2028年才有顯著躍進，劏房居住環境最低標準，初期無法太進取，標準訂得過高，可能「好心做壞事」，導致大批劏房不合格而被取締，令大量現有住戶流離失所；可是如果標準訂得太低，隨隨便便都可達到，也失去取締劣質劏房的意義。以7平方米作為最低面積標準，會否太低，值得商榷。另外，有關通風及採光問題，窗戶面向大街，跟面向後巷或天井，別若天淵，部分大廈的「光井」一點也不光，甚至經常遍滿垃圾，異味濃烈，有窗也不能開。當局制訂相關標準，需要考慮周全，不能閉門造車。

應否就最低人均居住面積設限，是另一複雜問題。原則上，就算一間劏房面積有 140平方呎，如果一家三口居住，居住環境其實相當擠迫，但政府難以統計及核對每間劏房實際居住人數，也是事實。有關問題如何處理，需要從長計議。政府為劏房訂下最低標準，需要讓業主有足夠時間糾正違規項目，但容忍期不能太長，否則業主只會一味死拖，導致劣質劏房無法及早淘汰。

落實劏房登記制

加強罰則與執法

落實登記制度，是政府加強規管劏房重要一步，然而一法立，一弊生，總有部分業主心存僥倖，設法鑽空子；部分住客則擔心無家可歸，縱有不滿也寧可忍讓。劏房租管實施接近兩年半，根據政府數字，迄今只收到3.1萬份租賃通知書，約有七成劏房業主未有提交；因為違反租管條例而定罪的個案也不多，區區數千至數萬元罰款，缺乏阻嚇力。另外，相關法例只管租金加幅，不管起始租金，也是一大缺失。當局需要持續審視劏房規管設施的效用，適時作出調整，同時也要加強執法、加重罰則，打擊違規，以收阻嚇之效。

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