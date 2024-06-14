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社評

社評：直接投資創科企業 政府應設績效指標

【明報社評】政府成立的香港投資管理有限公司（港投公司），與港產人工智能「獨角獸」思謀集團（SmartMore）簽訂戰略合作協議。世界正經歷由人工智能、大數據、替代能源等帶動的新一波工業革命浪潮，香港需要急起直追。由政府直接出手，挑選具潛力的創科企業加以投資，可以帶動產業發展，加速創科生態圈構建，今次是港投公司首個公布的投資項目，具有標桿意義。投資「獨角獸」放眼長遠，短期回報非首要考慮，投資風險一定較大，要有「容錯」空間，與此同時，政府亦要加強港投公司運作的透明度，制訂合適的績效指標，定期評估港投公司表現能否達到政策預期目標。

政府管治思維革新

加速創科生態構建

政府近年投入大量資源，多管齊下推動創科發展，設立港投公司，正是其中一項措施。前年《施政報告》，行政長官宣布成立港投公司，起始資金620億元，直接投資於目標產業，推動本港產業結構轉型。香港長期信奉「小政府、大市場」，政府鮮有直接參與私人投資，港投公司的設立，是政府管治思維一次重大革新，有助當局向外展示銳意發展創科的決心。

去年本港共有4250間初創企業，按年升7%，估值達10億美元（78億港元）以上的「獨角獸」科企約有20間，主要集中於科學園和數碼港，總市場估值約數百億美元。香港發展創科，有優勢亦有弱點，科研成果轉化和建立產業環境，是本港較弱的一環。首任工業專員葛明指出，政府目前的策略，是推動相對有優勢的3項產業發展，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技，而這亦是目前港投公司的投資方向。

經過1年多時間的籌備，港投公司首批投資項目終有眉目，率先公布的是投資人工智能（AI）「獨角獸」思謀集團。綜合港投及政府方面的說法，港投初步鎖定硬科技、生命科技、新能源科技3個投資主題，投資對象，包括本地、內地和海外企業，本月公布的硬科技投資主題，主要圍繞AI，特別是AI大型語言模型的研發和應用，下月的生命科技主題，則包括診斷、儀器、藥物等範疇；至於新能源科技主題，詳情將於8月公布。

思謀集團2019年底成立，總部設於香港科學園，短短18個月即躋身「獨角獸」行列，其研發的智能生產技術，廣泛應用於電動車電池、汽車零件、手表、藥物等領域的生產，服務全球近300間龍頭企業，包括知名廠牌如蔡司（ZEISS）、佳能和比亞迪等。港投以思謀這間港產「獨角獸」作為投資頭炮，無疑是一個較為穩陣的選擇。港投公司以商業考慮及市場敏感性為由，未有披露投資思謀的金額，但強調思謀作出了不少「有分量」的承諾，包括優先考慮在港上市、協助提升本港算力水平，以及與本地大學合作，創立人工智能研究院，專注AI領域的碩士及博士課程，培養本地年輕人才，最快明年招收首批學生。

肩負產業發展重任

港投運作應更透明

香港的AI底子，强在研究創新，相關學術論文數量及引用次數，位列全球前3名，但在AI技術應用及基礎設施方面仍待提升。生產力促進局研究顯示，本港AI產業面對算力不足、數據不足及技術人才招聘困難三大挑戰，同時也需要更多金主投資。港投今次出手，為本港AI產業發展注入強心針，思謀就創立AI研究院及提升本港算力水平所作的承諾，也頗能切中當下產業發展需要。當然，特區政府仍須採取更多措施，在港推動AI技術應用。去年一項關於企業擁抱AI準備度的調查發現，雖然本港很多企業都意識到AI 將對業務營運產生重大影響，但只有兩成半企業做好部署及運用AI技術的準備，不少中層管理人員更對AI 心存抗拒。新加坡推出持續進修政策，資助40歲以上在職人士學習應用 AI，是相當有創意的政策，值得特區政府參考。

投資初創，成功的回報可以很大，但失敗的風險也很高，以往甚至發生過一些案例，公司創辦人善於公關手段，將發展前景說得天花亂墜，成功吸引大量富商巨賈投資，最後發現竟是騙局一場。曾在美國被喻為「女版喬布斯」的矽谷年輕女富豪荷姆斯，其創立的新創驗血公司Theranos，一度被捧上天，但其吹噓的「滴血驗病」新技術，原來是靠造假瞞天過海，事件中不少投資者血本無歸，堪稱警世例子。即使不談打着初創旗號的騙局，私募基金及風險投資基金物色有潛力的初創企業進行投資，最終「押對寶」的永遠是少數。港投不是一般私人基金，也不是「港版淡馬錫主權基金」，而是一個為推動產業政策而設的政府投資工具，不能只看回報，還要看產業發展策略，要做到投資有道，其實絕不容易。

港投公司成立以來，外界其中一個較常聽到的批評，是透明度不足，立法會上，有議員便認為當局應交代港投的管理架構、投資模式、營運開支、人手編制以至薪酬水平。港投一些投資計劃，涉及敏感商業資料，保密可以理解，但公司運作和管理，應該更加透明。另外，政府亦應該為港投度身訂做一套績效指標，為衡量公司整體表現，包括投資收益回報以及產業發展效益，定下準繩。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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