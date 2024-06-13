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社評

社評：堅持按法律證據判案 捍衛法治與司法獨立

【明報社評】兩名英國法官辭任香港終審法院海外非常任法官，再度引發有關法治的議論。兩名英國法官的辭任理由，皆與香港政治環境有關，其中岑耀信（Jonathan Sumption）更認為「香港法治面臨嚴重危機」；留任終院的澳洲法官祈顯義（Patrick Keane）則認為，香港司法制度獨立沒變。香港近年經歷動盪與巨變，對國家安全的重視大幅提高，政治收緊是事實，但法治環境與司法獨立有否改變，又是另一回事。岑耀信質疑「不少法官漠視自由捍衛者的角色」，有關指控嚴重卻不提具體論據，有欠公道。法官私下可以有個人政治好惡，但在法庭上，法官的職責就是根據法律和證據判案，貫徹這一原則，不受外力干預，就是捍衛法治和司法獨立。

稱法官「漠視捍衛自由」

岑耀信指控有欠公道

2020年《港區國安法》實施後，先後有5名海外法官辭任終院職務。英國最高法院前法官岑耀信及郝廉思（Lawrence Collins），是最新宣布辭任的兩人。另外，近年亦有海外法官因為私人理由，任期屆滿後不再續任。年屆80歲、來自加拿大的終院非常任法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）近日便表示，希望多花時間陪伴家人，決定下月底起不再續任。終院海外非常任法官數目，將由10人降至7人。

觀乎麥嘉琳的聲明內容，看不到其決定背後有任何政治因素，她還特別提及，對本港法官及法院獨立有信心。相比之下，岑耀信及郝廉思的辭任，都涉及政治。郝廉思透過事務所解釋，「辭任終院是因為香港的政治形勢」，但強調續對終院及法官獨立性有「最充分信心」。岑耀信則為《金融時報》撰文，批評港區國安法「嚴重限制法官自由度」，在政治風氣改變下，「不少法官也漠視本身自由捍衛者的角色」，基本法和國安法雖保證有言論自由及集會自由，惟「只是空談」。岑耀信稱，之前留任終院是希望有助維護法治，惟「恐怕已不再現實」。

岑耀信2021年曾在《泰晤士報》撰文稱，國安法實施後有人要求英籍法官辭任，批評有關要求與司法獨立及法治無關，而是等同要求法官參與政治杯葛，向北京和特區政府施壓。今次他突然辭任，其在《金融時報》發表的文章，措詞之強烈，出乎意料。特區政府對兩人辭職表示遺憾，重申法院獨立審案不受干預，極不同意岑耀信就香港法治和司法獨立所發表的個人意見，本地兩大法律專業團體也開腔，對本港法治有信心。本港首任終審法院首席法官李國能亦透過本報發表聲明，強調各界應該對現任終審法院首席法官張舉能所領導的法院「能夠繼續有效履行其職責」，有完全的信心。

2019年是香港重要分水嶺。在此之前，國家安全這概念，在香港長期備受忽略，就算談保安問題，基本上也着重保障人權的角度；即使23條立法是特區憲制責任，各方也傾向迴避這議題。一場反修例風暴，改變了一切。港區國安法實施，標誌維護國家安全的重要性，在本港上升到前所未有的高度。法律並非存在於真空狀態，而是跟社會現實緊密扣連，不同時空不同場景之下，法律實踐難免有所不同，法庭需要考慮不同法律觀點，尋求一個能夠回應當下社會現實需要的「平衡點」，例如大亂之後，法庭量刑可能要多些考慮阻嚇力等因素，然而這不等於司法獨立及司法公正有變。

法庭是否按照法律及證據秉公辦案、司法是否不受外部力量干預，乃是衡量法治和司法獨立的準繩。來自澳洲的終院海外非常任法官祈顯義，回應岑耀信辭任一事，便認為香港法庭依然稱職和獨立。祈顯義談香港法治情况，有幾點值得留意。

首先，他提到世界各地司法機構在尋求「平衡點」上各有不同，在香港，平衡是以一種獨特方式（一國兩制）來實現，「這可以很難」。其實張舉能回應岑耀信辭任一事時，也有異曲同工的說法。張舉能指出，一如其他司法管轄區，保障基本權利和維護國家安全之間經常存在張力，兩者皆是香港司法機構的使命，「在個別案件中取得適切的平衡並不容易，案件結果亦偶爾引起爭議」。岑耀信對於何謂「適切平衡」，當然可以有不同看法，然而他在未提任何論證下，便指控本港「不少法官也漠視本身自由捍衛者的角色」，未免有欠公道。

其次，祈顯義也有提到他對於擔任終院非常任法官的原則。他強調，如果特區政府向司法部門施壓，或拒絕接受法院裁決，將會觸及他的「紅線」，但他不相信這種情况正在發生。他還提到，法庭審訊的確可以淪為審訊騷（ show trials），「但根據我所接觸過的人（香港法官），他們並不認為自己是做審訊騷」。香港奉行普通法，法官有沒有認真根據法律和證據判案，看判辭一清二楚，祈顯義的紅線，其實就是法治和司法獨立的紅線，而他對香港恪守法治，顯然相當有信心。

政治法治有分際

混為一談不應該

司法機構審理涉及政治的案件，往往特別惹人注目，然而正因為案件敏感，政治與法治的分際，更須小心區分。張舉能提到，「不同意法庭裁決是一回事，但指法庭因政治考慮而削弱基本權利則是另一回事」；祈顯義則表示，對於不同司法系統的批評，常常流於政治化。兩人其實都是想說明，不應將政治與法治混為一談。岑耀信的辭任和批評，難免損害外界對香港的印象，特區政府平日行事需要留意外界觀感，在維護國安和市民基本權利之間保持平衡，然而本港司法獨立，依然值得信賴。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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