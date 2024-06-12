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社評

社評：公正調研校政風波 協助港大回復平靜

【明報社評】香港大學校政風波愈演愈烈，政府宣布成立調研小組跟進處理。港大是本地歷史最悠久的大學，接受政府資助，大學管治及運作必須符合撥款要求和社會期望。近期港大校委會與校長就暫委副校長問題再起爭拗，雙方各執一詞，各不相讓。事件演變成羅生門，不僅有損港大聲譽，更影響到大學正常運作，當局有必要介入，還原事實真相，釐清是非曲直，避免大學管治危機加深。港大在香港有重要地位，對國家也相當重要，權鬥不休一定影響學術研究環境，山頭主義也一定不利吸引各方人才，期望當局可以公平公正解決紛爭，讓大學盡快回復平靜，校政早日重回正軌。

校政風波不斷升級

權鬥不休損害港大

張翔是「海歸」科學家，2018年擔任港大校長後進行改革，有人認同張翔強調效率的美式大學管理風格，亦有人不滿其強勢作風。過去大半年，港大校委會與張翔屢起紛爭。先是校委會全員去年底收到多封匿名電郵，對張翔提出多項指控，包括遴選醫學院長時指定「須具美國高校經驗」、選聘獵頭公司沒招標、處理內地捐款不當等。事態惹來政府關注，要求港大校委會公正處理。最後校委會接納專責小組調查報告，認為沒有充分證據確立對張翔的指控。張翔形容調查結果還他清白，同時批評事件中有人斷章取義外泄大學機密資料，以達至不可告人目的，阻礙大學改革。

外界原以為港大校政風波告一段落，未料港大校委會5月28日突然通過暫委多名副校長，令爭議重燃。張翔強調事前全不知情，批評校委會主席王沛詩「突襲」及繞過既定程序。校委會發出公開信，指副校長任命問題醞釀多時，「稱『毫不知情』實在說不過去」。公開信強調「校委會與校長並無個人恩怨」，同時力數張翔治下管理混亂、缺席校內會議、繞過校委會將「重大專案」直接提交立法會審議等。張翔反駁公開信內容失實不公，又質疑王沛詩姑息校內泄密問題。身兼港大校監的行政長官李家超透露，近日與張翔及王沛詩見面，進行協調溝通。政府決定就港大近期內部運作事宜成立調研小組，由教育局常任秘書長及教資會主席肩負相關工作。

大學校長與校委會的關係，猶如一間企業的行政總裁與董事會。校長領導大學發展及日常管理，大學校董會（或校委會）作為大學最高權力架構，對大學整體方針策略、人事任命及財政管理等事宜有決定權，但不會直接參與行政事務。一般而言，政府應避免過問校政事務，尊重院校自主，然而大學接受巨額公帑資助，肩負社會各界的期望，當校政出了重大問題、面臨管治危機，損害到大學聲譽及發展，政府沒理由還作壁上觀，介入乃是迫不得已，特事特辦下不為例，對院校自主相信不會構成深遠影響。

有關暫委副校長一事，張翔與校委會各執一詞，誰是誰非有待釐清，根據目前所知，有幾點值得留意。首先，港大部分副校長職位懸空多時，大學管理層以「署理」（acting）方式應付，當然不及盡快定出固定人選好，問題是為何遲遲未有正式人選。張翔稱去年11月根據既定程序，向王沛詩提交幾名副校長人選，但一直不獲納入校委會會議議程，校委會公開信則承認，張翔曾提出兩名副校長人選，但分別因「缺乏經驗」和「不獲校方支持」而落選。外界不知細節，無法判斷落選合理與否，值得政府調研小組詳細跟進。

其次，校委會5月28日開會前，校委會委員收到的議程，只簡單提及處理有關「暫任（interim）副校長」的討論文件，後補資料雖包括對管理層的批評，但依然沒有任何任命提議。校委會最終通過的「暫任副校長」名單，不會是開會前一刻弄出來。調研小組必須搞清楚的事實，包括這份名單是如何遴選出來，以及張翔等各與會人士何時知道會議將處理人事任命調動。誠然，校委會作為大學最高權力架構，一定有權任命暫任副校長，然而副校長是校長的管治團隊重要成員，無論誰握有委任權，事前都應該充分諮詢校長。拼湊出來的管治團隊，難望齊心辦事，甚至有可能互扯後腿。

常言道，有人的地方就有政治。全國政協副主席梁振英曾當過兩間大學的校董會主席，他形容大學內的政治相當複雜，常有教職員甚至校董，為了不同目的，放冷箭打擊高層。近年港大銳意引入著名外籍學者及和內地海歸人才，大學排名節節上升，但改革難免觸動山頭利益，容易惹來反彈。港大校政風波愈演愈烈，針對張翔和王沛詩的指控愈來愈多，哪些有充分憑據，哪些是中傷抹黑，局外人難以一一分辨，最大感覺就是港大校政亂作一團，權鬥沒完沒了。

香港由治及興之路

大學亦須提升管治

香港由治及興，政府需要提升管治效能，大學亦然。大學肩負培訓人才、推動學術和科研發展的重任，各界對大學良好管治有殷切期望，更不希望辦公室政治或人事派系鬥爭，妨礙港大以至香港吸引五湖四海的學者與人才。港大作為本地最具代表性的高等學府之一，在由治及興之路上有重要角色，校政風波不斷升級，不僅損害校譽，對香港也有影響。根據政府說法，校政風波調研小組有3個目標，包括釐清事實及了解各方問題、協調內部溝通及加強合作，以及提出改善建議。期望當局在尊重院校自主的前提下，秉公處理紛爭，協助港大提高管治效能。

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