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社評

社評：濫用公屋嚴打擊 加重罰則添阻嚇

【明報社評】房屋署加強打擊濫用公屋，過去大半年，先後展開兩輪資產及居住情况申報，另外又鼓勵物業管理公司舉報濫用個案，當局形容效果理想，對於未有如期申報的租戶，署方將展開調查，若無合理原因，將嚴肅處理。公屋是珍貴公共資源，不管濫用者是多是少，當局都有責任全力打擊，這是公平問題，能夠騰空多少單位供輪候者上樓，實屬其次。現時公屋租戶隱瞞資產，縱被揭發定罪，一般只會判處罰款或緩刑，阻嚇力不足，有房委會成員主張加重懲罰，並將違規出租公屋圖利列為刑事，值得當局認真考慮。

多管齊下打擊濫用

申報巡查舉報兼行

一名老翁與年輕女子結婚，因家庭糾紛上電視節目，成為網上熱話，其中一個討論點，是老翁自稱擁有數百萬元積蓄，卻寄住在女子的公屋單位。事件再度引起有關濫用公屋的議論。房屋署長日前表示，明白市民關注有關個案，當事人又十分高調，當局若不調查，公眾會覺得不妥當，署方目前已確認老翁並非公屋住戶，不應住在公屋，如發現有人超出資產限額，署方可收回單位。

公屋濫用問題存在多時，富戶政策過於寬鬆，更是屢惹詬病。市民路經公共屋邨停車場，不時都可見名車、靚車，有理由相信當中不少均屬於公屋租戶；有人甚至透過網上平台，違例出租公屋。當然，一樣米養百樣人，全港80多萬公屋戶，每戶背後各有故事。部分獨居住戶為口奔馳，經常早出晚歸，家中甚少用水用電，容易令人誤會單位長期無人居住，當局調查跟進，必須細心謹慎，避免「殺錯良民」，但對於一些證據充分的濫用個案，當局實有必要嚴厲打擊。

公屋選民眾多，以往政府要爭取政黨支持收緊富戶政策，面對不少阻力，直至近兩年，情况有所轉變。政府推出一系列措施，加強打擊濫用公屋，包括去年10月起收緊富戶政策，要求租戶每兩年申報居住狀况，以及有否持有本地物業，另外又鼓勵物業管理公司舉報。房屋署還有意參考警方「好市民獎」做法，今年稍後推出獎賞計劃，鼓勵市民舉報懷疑濫用公屋個案。有意見認為相關做法助長「舉報文化」、「破壞睦鄰關係」。署長則強調，建屋成本十分昂貴，如果「小小獎勵」能令署方收回濫用單位，值得為之。

公屋單位供不應求，一般申請者平均輪候時間，現為5.7年。房委會表示，未來兩個年度有數個大型屋邨入伙，加上簡約公屋逐步建成，相信公屋輪候時間會有所改善。解決本港房屋問題，治本方法只有一個，就是加快造地建屋。收回濫用單位，對於縮短公屋輪候時間，作用確實有限，然而當局仍有責任全力為之，皆因這關乎公平分配的原則。以往房署一年平均只收回約千個濫用單位，很大程度是因為當局打擊力度不足，未能反映實際濫用情况。這兩年政府開始加大打擊力度，平均一年收回單位數量差不多倍增，足證加強行動之必要。

打擊濫用公屋，需要多管齊下，除了主動巡查、要求申報，呼籲舉報提供線索，無疑也是一個方法。根據房署資料，自去年10月至今年4月，署方接獲約1.2萬份涉嫌濫用公屋舉報，由物管及護衛公司成功舉報的個案合共36宗，房署得以收回相關單位，按照新規定，有關公司下次投標時會「加分」。物管公司本來就有責任配合房署工作，「加分制」不過是讓公司方面有更大動力，向署方提供資料。至於萬多宗濫用公屋舉報，不排除有部分是誤會，查證是政府責任。只接受實名投訴、由署方約見舉報人核證資料，判斷證據是否充分值得進一步調查，理應可以盡量減少濫用舉報機制的情况。

要求申報資產及居住情况方面，房署先後於去年10月及今年4月，分別向8.8萬戶入住10年以下的租戶，以及25萬戶住滿10年的租戶派發申報表。房署表示，首輪申報行動促成署方收回近800個單位。至於第二輪申報，上月底剛剛結束，其間當局又收回一批單位，署方表示有88%依時申報，當局將跟進餘下未交表的個案，包括密集家訪，以及向其他部門索取關鍵資料等，查證有否蓄意拒絕申報或濫用公屋。

特殊情况可體恤

離譜個案莫姑息

公屋住戶不乏獨居長者，可能不了解申報一事，也有一些居民可能因事不在香港兩三個月，因而錯過交表時間。對於這類個案，當局需要體恤處理，但對於長期不在單位居住，又或拒絕不交表而無合理辯解者，當局有必要嚴肅處理，沒理由姑息。房委會日前舉行特別會議，有委員提到，以往一些涉及公屋住戶拒交申報表或作虛假陳述的個案，違規租戶除了交回公屋，一般毋須承擔嚴重法律後果，就算因為故意隱瞞資產遭定罪，通常也是判處罰款或社會服務令，鮮有因此入獄。如此寬鬆的懲罰，當然難有阻嚇力，政府有必要考慮加重罰則，至於違規出租公屋圖利，更是完全違背政府提供公屋單位的初衷，如有需要，當局應修訂法例，嚴懲相關行為。

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