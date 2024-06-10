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社評

社評：中印發展模式差異大 莫迪受挫突顯前路艱

【明報社評】印度國會大選塵埃落定，總理莫迪領導的印度人民黨10年來首度無法拿下過半數議席，要依賴盟友組織聯合政府，意味莫迪雖可三度出任總理，惟難復昔日強勢，施政恐面臨掣肘，不利經濟改革。世界百年不遇變局，西方陣營政治上拉攏印度制華，經濟上盼望印度可承繼「世界工廠」角色，為西方世界服務。「民主印度抗專制」、「經濟趕超中國」一類論述，近年在西方甚為流行，但都有過度簡化及失諸偏頗之弊。世界秩序多極化，中印是不可或缺力量，沒必要成為敵人，兩國發展階段不同，面對問題不一樣，所走的現代化道路也不同，印度力爭成為發達國家，還須先克服製造業基礎薄弱的問題。

百年不遇變局

西方「抬印貶華」

地緣政治新形勢下，近年西方世界出現了一股「印度熱」，由「印太戰略」到印度股市都受到熱捧，這次印度國會大選，當然也備受關注。總理莫迪在位10年，印度由全球第九大經濟體，躍升至第五大，上年度GDP增長達到8.2 %；政治方面，莫迪領導的人民黨，奉行印度教民族主義路線，選民基礎廣大。今次大選，人民黨將過去10年印度經濟發展和國際地位提升，以及在北方邦重修印度教羅摩神廟，作為莫迪政府主要成就，各方普遍看好人民黨選情，莫迪更豪言，人民黨可望在543席的國會中拿下400席，未料結果只得242席，農鄉選票流失尤其嚴重。

莫迪治下經濟增長亮麗，但高失業、高通脹和貧富懸殊也甚為嚴重。印度失業率約8%，年輕人（15至29歲）失業率更達17%；糧食通脹率半年來一直在8%以上，對民生也構成重大壓力。人民黨選舉失利，與此有直接關係。當然，人民黨為首的右翼聯盟，拿下過半數295席，莫迪順利連任，惟強勢地位無可避免受挫，外界關注選舉結果如何影響印度未來5年走向。莫迪強調深化與歐美日本合作，同時與中俄等保持交往，外交路線不會大變。現時市場最關注是莫迪無復強勢，不利經濟改革，不排除當局為免失業惡化、進一步惹怒農鄉選民，放慢勞動法改革和徵收土地發展工業的步伐。

西方主導世界百多年，以中國的幅員和人口，若然成功由發展中國家蛻變為發達工業國，意味世界將出現另一政治經濟中心。美國拉攏盟友打壓中國發展，就是希望阻止這一變化，「中國經濟見頂論」背後的潛台詞，就是試圖否定發生這種變化的可能。印度是亞洲另一重磅發展中國家，美國一方面認為，從地緣政治角度，可以借助印度制華，另一方面則希望，印度可以像20年前的中國一樣，扮演「世界工廠」角色，為西方提供發財機會及廉價消費品。

儘管莫迪執政10年，屢被批評行事專制、打壓異己和穆斯林，早前還捲入在加拿大暗殺政治異見人士風波，但美國及其盟友仍強調與印度有「共同民主價值觀」，為其制華戰略披上意識形態外衣。經濟方面，美國同樣進行着「抬印貶華」操作，「印度經濟趕超中國論」當時得令。這兩年美國資金流出中國大陸和香港，部分流到印度，刺激印度股市猛漲，今年初市值突破4.3萬億美元，超越香港成為全球第四大市場。有分析更稱，假設印度經濟高速增長持續，而中國經濟增長未來又進一步放緩至3.5%，印度最快2028年就能取代中國，成為全球經濟最大增長引擎。只是現實發展會否跟「假設」脗合，本來就充滿變數；印度經濟改革面臨的挑戰，也一點不比中國小。

印度雖享人口紅利，但基建不足和製造業薄弱卻是兩大短板。2022年印度有多達三成大學畢業生處於失業狀態，反映當地沒有足夠白領職位，供給受過高等教育的年輕人。印度近年雖吸引到蘋果、谷歌等美國科企投資，惟目前印度佔全球製造業份額仍不足3%，遠不及中國的24%。印度人均GDP約為2800美元，大約就是2007年中國的水平。相比之下，中國人均GDP現已超過1.25萬美元，屬於中等收入國家，經濟增速不可能永遠保持在昔日8%至10%水平，加上中國力爭成為發達工業國，現正致力經濟轉型，新舊發展引擎置換需時，經濟增長放緩更是必然。中印處於不同發展階段，比起聚焦數據推論，探討兩國面對的不同經濟結構改革問題和出路，明顯更有意義。

西方期望由印度頂上「世界工廠」角色，然而跟中國一樣，印度並不甘於在世界經濟體系中永遠依附西方。中國力爭2035年實現社會主義現代化、本世紀中葉成為現代化強國，莫迪則許下宏願，印度要在2047年成為「已發展經濟體」，若然成真，對世界格局多極化同樣意義重大。當年中國「入世」趕上經濟全球化，迎來10多年的黃金發展期。對印度而言，當下地緣政治形勢無疑有利該國發展，但不利因素也明顯，一大問題在於印度作為現代化後來者，比中國和部分東南亞國家來得還要遲。莫迪提出大興基建、加快製造業發展，但印度要面對的競爭手也很多。

印度發展模式似韓國

寡頭財閥壯大惹反彈

印度央行前行長拉詹（Raghuram Rajan）認為在互聯網AI世代下，印度可另闢蹊徑，以發展服務業為進路，借助西方對各類服務的需求，拉動印度發展，但這種不靠製造業推動的現代化模式，實屬史無前例。有別於中國模式，莫迪治下印度所走的發展道路，財閥集團角色突出，與韓國模式有相似之處。有印度問題專家甚至認為，近年印度發展情况，有點似1990年代的俄羅斯，寡頭財閥迅速壯大，貧富懸殊也在加劇，今次大選結果是對這種模式的反彈，印度發展何去何從，事關當地14億人福祉，亦將影響世界變局。

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