社評：香會氣氛趨向緩和 董軍硬話警告美台

香格里拉對話會（The Shangri-La Dialogue，簡稱「香會」）是由英國國際戰略研究所（IISS）主辦的年度論壇，因每年5月下旬至6月上旬在新加坡香格里拉大酒店召開而得名。對話會近年來多聚焦台海和南海議題，常引發中美兩國唇槍舌劍。中方出席這個西方主場的論壇，自2019年以後參會層級提升至防長，就是為澄清外界的誤解，闡釋中國立場，廣泛接觸各國軍政高官，表現開放對話的自信。今年董軍出席論壇，除順道訪問新加坡，亦重開中美防長面對面對話，還分別會見加拿大、泰國、日本、澳洲、法國、柬埔寨、新西蘭等國防長以及歐盟外交與安全高級代表。

對台表述一如既往

炒作強硬慣用手法

董軍在論壇上的演講以「中國的全球安全觀」為題，闡釋中華傳統戰略文化的「兼愛非攻」，強調中方崇尚以和為貴，尋求共同安全，同時堅決捍衛核心利益，呼籲善用「亞洲智慧」凝聚共識、求同存異。他確認中美重啟軍事熱線，稱中國對與美軍的交流與合作持開放態度。

關於台灣問題，董軍指摘賴清德「5·20」演講「赤裸裸地暴露出『謀獨』的圖謀和野心」，這代表了以民進黨為首的「台獨」勢力長期在搞分裂中國的行動，他首度將台灣軍隊形容為「台獨武裝」。但他亦表示，北京會盡最大的努力「堅持和平統一的道路」。

關於外部干涉勢力，董軍指摘「有的大國」不斷虛化掏空「一中原則」，歪曲事實，包括聯合國決議，「違背了兩國建交的鄭重承諾」，不斷觸犯不允許官方交往等紅線，大肆對台售武，嚴重助長「台獨」氣焰，其用心就是想「以台制華」，這裏顯然是不點名地批評美國。他還首度提出中國對亞太地區的「三個不允許」 ：不允許霸權主義、強權政治損害亞太；不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入地區；不允許任何國家、任何勢力在這裏生戰生亂。

對比過去兩年中國防長在同一場合的同類表態，2022年時任防長魏鳳和表示，「當年美國為國家的統一打了南北戰爭，中國非常不願意發生這樣的內戰，但將堅決粉碎任何 『台獨』的圖謀。如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。」當時一間英國傳媒中文網的標題是「中美防長香格里拉會談聚焦台灣 「硬碰硬」同時嘗試設『護欄』」；去年時任防長李尚福在同一場合表示，「我們願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，」「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」同一間英國傳媒的新聞標題是「中國國防部長李尚福香格里拉對話會上釋放全方位強硬信號」。可見，中國防長在「香會」上就台灣問題的表態是一以貫之，而炒作中方「強硬」亦是西方輿論的慣用手法。

美國助長台獨氣焰

中方警告更加直白

若說今年中方表態的新意，就是對美方的警告更加直白。台獨氣焰的囂張，與美國背後的支持有很大關係。今年1月，賴清德當選後第3天，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格就聲稱，聯合國2758號決議無關台灣地位，之後，美國國務院副助卿藍墨克和助理國務卿康達先後重複了這一論點。這連串動作，給了賴清德鼓吹「新兩國論」的底氣。而賴清德的「5·20」演講首度表述「台灣1624年從台南出發」，美國國務卿布林肯竟表示歡迎其演說；在「香會」結束後，美國再向台灣出售價值3億美元軍備，這一切都證明，董軍的警告並非無的放矢。

不過，今年「香會」氛圍，並未如往年般對立。儘管主辦方邀請菲律賓總統小馬可斯作主旨演講，烏克蘭總統澤連斯基在會上埋怨中國支持俄羅斯，但並未引起太多迴響。中美防長時隔一年半恢復面對面對話；澳洲防長希望與中方加強對話，據報澳洲總理與外長都因要接待到訪的國務院總理李強而不出席瑞士的「烏克蘭和會」；歐盟外交與安全政策高級代表博雷利更表示，未有證據證明中國向俄方提供武器。國際戰略研究所（IISS）的最新研究發現，從2003年至2022年，亞太的軍演中，涉及美國有1113次，涉及中國的有130次，顯示中美關係是亞太安全的最大變數。而除日菲等少數國家外，多數亞太國家都不願在中美之間選邊站隊，這也是今年「香會」氣氛緩和的原因。

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