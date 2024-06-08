社評：香港經濟未玩完 多元開放要捍衛

羅奇觀點未脫「西方中心」

看淡香港折射中國見頂論

羅奇現任耶魯大學資深研究員。今年初他在《金融時報》發表文章，認為香港受本地政治、中國經濟及中美關係三大因素影響而陷困，「我得痛苦說香港已玩完」。羅奇以往被視為「中國大好友」，曾在香港工作多年，文章一出即時引來巨大迴響，有本港政界人士批評羅奇「唱衰香港」。近日羅奇來港演講並接受訪問，重申其看法，認為香港過去的多元、活力及自主正在轉變，歷史上的韌性「已成過去」，令爭議再度燃起。

羅奇表示，去年初疫後來港，見了在港朋友及昔日投行客戶，聽到他們對香港未來路向的意見，其後再兩度來港，每次都感受到港人對未來關注日深，撰文旨在提出警號，沒有政治目的。他指出，美國目前「無意願」去區分香港和內地，認為香港最好的做法，是捍衛自身獨特性，「為香港不是另一內地城市提供佐證」。特區政府發表聲明，不點名回應「個別人」就香港經濟及金融發展發表的評論，在數據及事實前「完全站不住腳」。

羅奇所說的香港陷困三大因素，貫穿其中的其實就是「中國因素」：對外關係上，中美鬥爭激烈正影響着香港，政治上和經濟上，香港與內地連結更為緊密，在羅奇眼中也是「香港的困局」。世界百年不遇變局，香港的定位出現了根本變化，羅奇的觀點，的確反映了一些西方人士的看法，惟當中所流露的「西方中心論」，也是明顯的。

港英時期，香港就是英國以至西方在亞洲伸張利益的橋頭堡，即使回歸後，香港這一角色也沒有馬上消失，部分人甚至仍認為香港是「西方陣營一員」，應該盡量與內地保持區隔。然而隨着中美走向全面鬥爭，局面開始出現轉變，2019年的反修例風暴，更成為了分水嶺，香港不能成為國家安全缺口，角色定位必須重新明確下來。過去數年香港所經歷的，正是由「西方的香港」，變成「中國的香港」的過程，有人稱之為「二次回歸」。羅奇指2019年後香港一國兩制的定義已改變，「不代表沒有兩種制度」，只是這是「更有中國特色的兩制」，說白了不過是以另一種方式，表述同一件事。

當下地緣政治形勢險惡，香港維護國家安全天經地義，北京不可能在這一問題上讓步，如果羅奇認為香港必須回到昔日定位、重新靠攏西方，經濟才有「戲唱」，想法未免太過傲慢，也太過淡化美國為了壓制中國而再三打擊香港這一事實。羅奇看淡香港發展前景，一大原因是香港與內地經濟聯繫日益緊密，而內地經濟增長進程正面臨挑戰。有關說法背後的邏輯，正是近年流行於西方的「中國經濟見頂論」。

中國經濟正處於轉型時期，內房問題拖累經濟表現，當然是事實，但新能源等領域的發展可觀也是事實。一個新興經濟體要成為發達工業國，經濟增長速度總不可能永遠維持在7%、8%的水平。現階段中國經濟以5%左右的增長速度，其實已經相當不俗，也未有偏離躋身工業發達國家的目標。「西方中心論」假設了西方發達工業國永遠是世界經濟唯一中心，其他新興經濟體離不開對西方的依附，目前西方不少人便相信，印度未來可成為世界工廠，取代中國過去的角色，然而中國發展實際已進入新階段，世界經濟出現另一個中心，並非不可能的事，只要香港好好把握融入國家發展大局的機會，長遠發展仍然可以看好。「新興市場之父」麥樸思便認為，若香港與內地目標一致，擁抱科技和人工智能發展，香港必將受惠並鞏固作為內地與世界的橋樑角色。

維護香港獨特性

多元開放不可缺

羅奇的「香港玩完論」，不少地方值得商榷，然而他對維護香港獨特性的看法，當局有必要認真正視，畢竟確實有不少西方人士覺得，政治上的收緊，令到香港的獨特性正在減弱。一個地方的獨特性，既有自身固有的客觀存在部分，也有互為主觀的部分。美國政界近年大搞「認知作戰」唱衰香港是事實，特區政府應該反駁，然而當局也要明白，維護獨特性不能只靠解說或反駁，更需要讓人看到。

香港是資本主義社會，奉行普通法制度，強調法治原則，這些當然都是香港的獨特性，但在外界眼中，香港的獨特性不應僅止於此，多元開放和自由的氛圍，同樣是香港的重要標記，必須致力保持。香港經歷了反修例風暴的衝擊，維護國安和公共秩序固然重要，同時亦要確保行事合理合度。今年6月4日的銅鑼灣，任何市民走在街頭，相信都感受到極之嚴厲的氣氛，不知情的旅客看到也會懷疑，香港為什麼會這樣。香港進入由治及興時期，當局需要多些思考維護國安策略，兼顧香港多元開放獨特性。

■歡迎回應editorial@mingpao.com