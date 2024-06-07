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社評

社評：業界利益阻力大 無煙社會考決心

【明報社評】醫務衛生局宣布短期內推出10項控煙措施，包括排隊禁煙、全面禁止另類煙草產品，以及加強打擊私煙等。吸煙危害健康，增加整體社會醫療負擔，實現無煙社會，不能光說不練。本港吸煙率最新降至9.1%，跟走向「無煙終局」目標尚有一段距離，必須採取更有力的控煙措施。放眼世界，不少國家都在加強控煙，英國早前才通過了非常嚴厲的控煙法案，然而煙商及其利益代言人也不會坐以待斃，新西蘭換政府後，馬上撤回嚴厲控煙措施，幕後便有煙商身影。實現無煙社會，相當考驗政府的決心和執行力，當局需要貫徹始終，不能輕易妥協，同時亦要在操作細節及配套方面做足準備，確保控煙措施有效執行。

世衛報告揭煙商計謀

全禁另類煙迎難而上

吸煙每年造成全球逾800萬人死亡，因相關疾病而導致的醫療開支和生產力損失高達1.8萬億美元，世衛視之為最主要公共衛生威脅。上世紀中葉，科學家已發現煙草含有令人上癮成分，危害健康，但跨國煙商千方百計掩飾真相，延續煙禍，直至上世紀末，跨國煙商劣行陸續曝光，全球控煙運動才取得較大進展。現存上癮煙民眾多，是各國難以一步到位全面禁煙的主因，然而隨着吸煙率持續下跌，公共衛生專家認為，與其無了期「控制」煙害，各地應該着眼「煙草終局」，全面消除煙害。吸煙率降至5%，被視為走向終局的分水嶺，很多地方都正在朝這方向努力，香港亦不例外。根據政府數字，本港去年吸煙率雖已進一步降至9.1%，但跟前年《施政報告》所定下的目標，即2025年將吸煙率降至7.8%，仍有顯著距離，若要達標，必須加倍努力。

政府去年就控煙策略展開諮詢，醫衛局昨天表示，諮詢結果反映九成市民支持進一步降低吸煙率，政府短期將推出10項措施，包括禁止排隊時吸煙、禁止加味煙、全面禁止電子煙等另類煙草產品、禁止向未成年人提供煙草產品、增加禁煙區域、引入完稅煙標籤制度、加重罰則等，目標今個立法年度完成修例，至於之前當局提及的禁止邊行邊吸煙（俗稱「火車頭」），以及禁止向某年份後出生者賣煙，則未有包括其中。

10項新措施，大致可分為3類，即打擊二手煙、加強管制煙草產品供應及使用，以及加強打擊私煙。公眾地方排隊，不少市民都受過二手煙之苦。排隊禁煙在北京和新加坡等地早有先例，現在當局提出先在醫療機構、遊樂場、公眾泳池、車站等地方實施，循序漸進規管，有助各方適應。至於擴闊吸煙禁區至幼兒中心、學校、安老院、公營醫療設施出入口等，亦屬合情合理。禁止「火車頭」涉及較複雜的定義問題，執法有難度，暫不實行，可以理解，但不宜無了期拖延，當局應繼續積極研究。

二手煙影響旁人，打擊措施主要只是將更多公眾地方劃為非吸煙區，爭議較小。相比之下，全面禁止電子煙及加味煙等措施，阻力一定較大，原因不僅是現有用家必有意見，更因為相關措施直接打擊業界利益，煙商不會輕易罷休，情形就跟加煙稅一樣，明明這是國際衛生專家公認的降低吸煙率最有效手段，但煙商及其利益代言人總會搬出一大堆藉口阻撓。

全球反煙運動高漲，傳統煙草市場不斷萎縮，煙商寄望電子煙、加熱煙、加味煙等新產品可以開拓新市場。今年較早時候，世衛和監察煙草業組織發表報告，直指煙商不斷研發電子煙等新產品，並透過各種宣傳，讓年輕人以為這些產品「危害較小」，吸引他們成為煙民「生力軍」。世衛呼籲各地政府加強控煙政策，例如禁止或嚴厲監管煙草產品，保護青少年及兒童免受煙草商侵擾。

本港前年4月起禁止進口及售賣「另類煙」，市民管有並不違法，惟正如醫衛局昨天所言，目前市民若仍在使用「另類煙」，理論上只有一個理由，即它們是兩年前買下的貨尾，否則一定涉及非法出售或進口。傳統煙目前禁不了，不代表不可禁新型煙草產品，所謂「為何禁電子煙不禁傳統煙」，只是煙商及其代言人拋出來的偽命題。新加坡早於2018年已全面禁止電子煙，港府現在配合世衛呼籲「全禁」，已屬姍姍來遲。政府加強控煙，一定會有人設法走私各類煙草產品，當局責任是加強打擊，而不是倒過來以私煙問題為理由，放棄加強控煙。新措施提出引入完稅煙標籤制度，有助打擊私煙，但具體執行細節，相信有不少問題要理順，另外，當局也要確保有充足人手執法。

英國堅持推禁煙辣招

紐國轉軚香港吸教訓

禁止向指定年份後出生者售煙，是阻止下一代吸煙的「辣招」，政府今次未提相關措施，官場人士表示，新西蘭作為全球首個通過相關辣招的國家，今年4月臨時撤回實施，所以當局想「睇定些」。其實就在同一個月，英國國會剛剛通過控煙法案，當中正正包括這一辣招，法案得到跨黨派支持，首相辛偉誠明言不會受新西蘭撤回措施所影響。事實上，新西蘭控煙政策忽然轉軚，跟當地大選後右派上台有關。新西蘭國家廣播電台（RNZ）偵查發現，新衛生部長向衛生專家發出的備忘文件，內容竟跟煙草業「官宣」要點高度相似；另外，當地一個大力反對辣招的所謂「草根團體」，背後原來得到跨國煙商支持。有關情况正好說明，煙商及其利益代言人，一定會想方設法阻撓控煙工作。港府必須引以為鑑，堅定到底，不能因為業界阻力，又再「暫緩」符合社會長遠利益的措施。

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