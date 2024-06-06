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社評

社評：公僕加薪嫌少 折射離地心態

【明報社評】行政會議日前提出全體公務員劃一加薪3%，公務員團體表示將提反建議，要求更高加幅。政府財赤嚴重，開源節流事在必行。過去10年公務員編制大幅膨脹，當局應該精簡人手，裁減冗員，控制薪酬開支。財政司長要求各部門削減1%經常開支，1年才得60億元，公僕加薪3%，額外開支達到90億元，已嫌太過慷慨。公務員團體要求更高加幅，心態離地，政府不應接受。

經濟疲弱政府財赤巨

加薪3%已嫌太慷慨

公務員薪酬調整，政府考慮6項因素，薪酬趨勢調查結果是其中之一，另外還包括經濟表現、物價變動、政府財政狀况、公務員士氣等。根據早前公布的薪趨調查報告，高、中、低級公務員淨指標分別為4.01%、4.32%和5.47%。

當下政府財政緊絀，近5個財政年度有4個錄得赤字，上年度財赤高達1000億元。雖然當局預期本年度赤字可收窄至481億元，但如果不計發債「收入」，實際收支缺口同樣超過千億元，預料要到2027/28年度，政府才能恢復盈餘。早前立法會審議《財政預算案》，多名議員都關注財赤狀况，擔心政府借貸度日，建議削減公務員開支，包括考慮減薪，惟政府最終同意上調公務員薪酬。特首會同行會日前提出，公務員劃一加薪3%，加幅低於薪趨調查結果。消息一出，多個公務員團體紛表不滿，認為3%加幅「未能追上市場增幅」、「公務員人手流失堪憂」，云云。按程序，當局會跟4個公務員團體代表見面聽意見，之後交由行會作最終決定。有公務員團體表示將向政府提出反建議，要求更高加幅。

不管是政府還是私營機構，入不敷支就要節流。特區政府作為全港最大僱主，近10年持續增加人手，公務員編制由16萬人增至19萬人，根據公務員事務局資料，2022/23年度公務員薪酬開支高達1491億元，相當於政府經營開支逾兩成，同年資助機構的薪酬開支亦達1505億元。若說財赤下民生福利開支要縮減，公務員開支更須壓縮。

疫後內地不少地方政府財困，紛紛削減官員薪津，反觀香港公務員卻可望連續第三年加人工。特區政府現時的「公務員編制零增長」和「資源效率優化計劃」，嚴格來說只是控制經常開支膨脹速度，並無向公務員薪酬「開刀」。根據「資源效率優化計劃」，政府各部門須連續3年削減經常開支1%，相當於每年60億元左右，財政司長強調，由此騰出的資源將在內部重新調配，以便提供新的公共服務或改善現有服務。現在政府提出公務員劃一加薪3%，每年涉及的額外開支大約90億元，比資源效率優化計劃一年所省的金錢還要多。公共財政捉襟見肘，薪酬開支增加，難免擠壓用在民生等方面的資源。特區政府財赤壓力巨大，仍然給公務員加薪3%，已是太過「鬆手」，然而公務員團體依然不心足，仍想討價還價，看在一般市民眼裏，觀感相當差。

薪趨指標參考價值近年屢惹質疑。人力資源界人士指出，調查對象以大企業為主，中小企所佔比重太小，未能反映大多數打工仔的調薪情况，以過去一年為例，私人市場平均加幅大約就是3.3%至3.5%，薪趨報告得出的淨指標明顯偏高，政府「跟足」指標給公務員加薪才是不合理。過去數年本港經濟不景，私營機構裁員減薪比比皆是，反觀公務員依然是鐵飯碗，既無裁員亦無減薪，而且公務員有增薪點，又有很多私人機構僱員所沒有的福利和津貼。外界有理由懷疑，這幾年公務員薪酬水平的確偏離了私人市場，只是吃虧的並非公務員。

經濟好景時，私人機構賺大錢，公務員薪酬當然較易被比下去，然而在經濟疲弱時期，公務員薪高糧準，往往更具吸引力。公務員團體聲稱，政府加薪幅度「低於私人市場」，將影響政府吸納人才，有關說法值得商榷。有公務員團體表示，現時政府實際人手只有17萬左右，低於編制的19萬個「人頭」，現職的17萬公務員要「兼負」其餘2萬個空缺原來的工作，工作量「增加不少」，所以加薪幅度應該更高，云云。有關說法同樣有言過其實之嫌。

任何大型機構，總有一些崗位特別忙，有些崗位特別閒。政府人手編制經過多年膨脹，難以想像沒有冗職，精簡編制，乃是理所當然，何况當局近年大力推動智慧政府建設，引入科技本身就是為了簡化工作提高生產力，過程中必然有些崗位會被淘汰，又或可以顯著減少。舉例說，政府一名初級文員月薪1.4萬元，工作職責包括影印、收發文件、檔案文件處理等，隨着政府作業電子化，文書作業減少，即使減少相關崗位，亦難以想像會連累其他現職人員「做死」。

公僕改革裁減冗員

薪酬理應「可加可減」

公務員改革，必須加強衡工量值，薪酬可加可減、冗員可裁，才是合理的安排。科技發展一日千里，政府應該仿效私營企業，加快引入科技，進一步減少公務員人手，削減整體人力成本。現時薪趨調查的方法，存在諸般不足，無法反映私人市場實際情况，政府有必要全面檢討。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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