明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：的士車隊「自我完善」 不如開放市場競爭

【明報社評】政府引入的士車隊管理制度，合共收到15份營運牌照申請，遠超當局有意發牌5至6個的數目。官員和業界均表示，申請反應踴躍，反映業界不少有心人想做好的士服務，然而車隊制能否帶來新氣象，還得走着瞧。理論上，車隊制容許業界營運更有彈性，也有利於當局加強監管，惟亦有可能加劇業界寡頭化傾向，變成由小撮財雄勢大的車隊主導市場，車資收費更高已屬必然，至於服務質素改善多少，目前只能觀望。有競爭才有進步，本港點對點交通運輸服務，需要開放市場，的士業界必須改變思維，才能在科技時代立足；堅持封閉市場、依賴政策優待，行業生態難有根本轉變。

車隊申請踴躍

留意寡頭傾向

政府聯同旅發局推出大型宣傳活動，推廣「好客之道」。的士業議會宣布，將推出「的士禮貌運動」配合，下周起至8月底會在關口、機場等各大的士站，派出禮貌大使，希望透過活動提升行業服務及禮貌水平。「黑的」劏客拒載、司機態度欠佳等問題屢惹詬病，有損香港旅遊形象。當局推廣「好客之道」，的士業當然不能缺席，只是的士禮貌運動以往不知凡幾，的士業議會去年才舉行過一回。形式化的運動，能有多少效用，市民難免有疑問。

運輸署長昨天在立法會強調，當局明白市民關注的士服務，已檢視整體營運管理情况，落實措施提升質素，具體包括引入車隊制度及打擊違規。政府9月將實施司機違例記分制，嚴重者會被吊銷的士駕駛牌照。車隊制方面，牌照申請上周五截止，運輸署收到15份申請，遠超發牌5個左右的目標，除了的士業界外，亦有其他運輸業界人士參與。署方表示將根據6項評分標準篩選，包括申請者管理能力、車輛及司機管理質素、網約服務及維修營運建議等，相信車隊制度可在行業起示範作用，透過提供優質服務，逐漸改變行業生態，促進業內良性競爭。

香港的士牌照屬永久終身制，兼且數目固定，實際就是一種可帶來租金回報的投資商品，跟買樓收租沒兩樣，部分車主關心牌價甚於營運。數年前本報偵查發現，全港1.8萬個的士牌，約四成屬於「公司車主」（即以公司名義持有照牌），而十大車行又透過關連公司，擁有逾2600個的士牌，佔全部公司牌約36%。相關數字近年或許有變，但由於行業生態沒有大變，大車行手握大量的士牌情况相信並無重大變化。當局未有交代15個牌照申請者的身分，外界普遍相信，大部分申請來自傳統大車行。例如新界12間車行便聯合申請一個車隊牌，有參與的車行人士透露，他們合共管理逾1600架的士，合作是要「團結新界車行」，他們打算投放350部的士組隊，當中以新車為主，另會尋求與內地網約車平台合作，及在車廂安裝閉路電視系統等。

本港的士行業日暮途窮，當局對車隊制寄望甚殷，惟實際效果還須觀望。圍繞車隊制改革，有幾點值得留意和思考。首先，政府對車隊的士車齡和設備有不少要求，組織車隊必須花一大筆錢換新車添裝備，上文提及的新界的士「聯合」車隊，有車行人士便提到，單是換車成本便要花約1億元。就在半年前，的士業界還給車隊計劃潑冷水，質疑參與者不多，跟現在申請躍踴反應迥異，若非有利可圖，實難叫人重金投資。最近業界有聲音主張政府補貼他們換電動的士，實非偶然。

其次，的士車隊制改革，重點之一是容許預約的士毋須按咪表收費，由司機與乘客事先議價，跟現時網約白牌車做法看齊。引入車隊制，其實就是一種的士分級制，不同級別的士收費不一。觀乎業界說法，車隊旗下「優質的士」收費，必定比普通的士高出一截。從乘客角度，這當然意味要迎來較大幅度的加價，而在現實中，的士加價對牌價又有一定支持作用。日後車隊「優質的士」比普通的士貴多少，現在難以斷言，相當視乎政府對網約車合法的取態。如果當局同意讓的士壟斷本地點對點交通市場，市場缺乏其他服務定位相似的選擇，車隊「優質的士」議價能力當然會更高；車隊車行將更多投資成本轉嫁到乘客身上，理論上也更為容易。雖然牌照制度讓政府對車隊的士有較強監管，但服務質素改善多少、性價比高不高，現在只能講個「信」字。

網約車合化法

促「破壞性創新」

當一個行業利益固化，故步自封，往往需要借助外部力量，引入新科技新思維，才能帶動行業生態根本變革，有學者稱之為「破壞性創新」（disruptive innovation），又或「創造性破壞」（creative destruction），這個過程對既得利益而言一定痛苦，但對行業長遠健康發展非常重要。的士行業目前面對的，正是這樣的景况，以為保護主義封閉市場、依賴政府補貼優惠，就能渡過難關，實屬一廂情願。引入的士車隊制度，正面看有利於凝聚業界力量，做大做強，但從另一角度看，卻有可能加劇行業寡頭壟斷傾向。有小型的士管理公司負責人指出，申請車隊的門檻對小型車行或單頭車主來說較高，如加入車隊則變相需依賴「大財團」。網約車合法化，可以帶動「破壞性創新」，透過引入外部競爭，提升服務水平；反其道而行，強化行業寡頭壟斷，明智與否值得商榷。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞