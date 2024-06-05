社評：的士車隊「自我完善」 不如開放市場競爭

車隊申請踴躍

留意寡頭傾向

政府聯同旅發局推出大型宣傳活動，推廣「好客之道」。的士業議會宣布，將推出「的士禮貌運動」配合，下周起至8月底會在關口、機場等各大的士站，派出禮貌大使，希望透過活動提升行業服務及禮貌水平。「黑的」劏客拒載、司機態度欠佳等問題屢惹詬病，有損香港旅遊形象。當局推廣「好客之道」，的士業當然不能缺席，只是的士禮貌運動以往不知凡幾，的士業議會去年才舉行過一回。形式化的運動，能有多少效用，市民難免有疑問。

運輸署長昨天在立法會強調，當局明白市民關注的士服務，已檢視整體營運管理情况，落實措施提升質素，具體包括引入車隊制度及打擊違規。政府9月將實施司機違例記分制，嚴重者會被吊銷的士駕駛牌照。車隊制方面，牌照申請上周五截止，運輸署收到15份申請，遠超發牌5個左右的目標，除了的士業界外，亦有其他運輸業界人士參與。署方表示將根據6項評分標準篩選，包括申請者管理能力、車輛及司機管理質素、網約服務及維修營運建議等，相信車隊制度可在行業起示範作用，透過提供優質服務，逐漸改變行業生態，促進業內良性競爭。

香港的士牌照屬永久終身制，兼且數目固定，實際就是一種可帶來租金回報的投資商品，跟買樓收租沒兩樣，部分車主關心牌價甚於營運。數年前本報偵查發現，全港1.8萬個的士牌，約四成屬於「公司車主」（即以公司名義持有照牌），而十大車行又透過關連公司，擁有逾2600個的士牌，佔全部公司牌約36%。相關數字近年或許有變，但由於行業生態沒有大變，大車行手握大量的士牌情况相信並無重大變化。當局未有交代15個牌照申請者的身分，外界普遍相信，大部分申請來自傳統大車行。例如新界12間車行便聯合申請一個車隊牌，有參與的車行人士透露，他們合共管理逾1600架的士，合作是要「團結新界車行」，他們打算投放350部的士組隊，當中以新車為主，另會尋求與內地網約車平台合作，及在車廂安裝閉路電視系統等。

本港的士行業日暮途窮，當局對車隊制寄望甚殷，惟實際效果還須觀望。圍繞車隊制改革，有幾點值得留意和思考。首先，政府對車隊的士車齡和設備有不少要求，組織車隊必須花一大筆錢換新車添裝備，上文提及的新界的士「聯合」車隊，有車行人士便提到，單是換車成本便要花約1億元。就在半年前，的士業界還給車隊計劃潑冷水，質疑參與者不多，跟現在申請躍踴反應迥異，若非有利可圖，實難叫人重金投資。最近業界有聲音主張政府補貼他們換電動的士，實非偶然。

其次，的士車隊制改革，重點之一是容許預約的士毋須按咪表收費，由司機與乘客事先議價，跟現時網約白牌車做法看齊。引入車隊制，其實就是一種的士分級制，不同級別的士收費不一。觀乎業界說法，車隊旗下「優質的士」收費，必定比普通的士高出一截。從乘客角度，這當然意味要迎來較大幅度的加價，而在現實中，的士加價對牌價又有一定支持作用。日後車隊「優質的士」比普通的士貴多少，現在難以斷言，相當視乎政府對網約車合法的取態。如果當局同意讓的士壟斷本地點對點交通市場，市場缺乏其他服務定位相似的選擇，車隊「優質的士」議價能力當然會更高；車隊車行將更多投資成本轉嫁到乘客身上，理論上也更為容易。雖然牌照制度讓政府對車隊的士有較強監管，但服務質素改善多少、性價比高不高，現在只能講個「信」字。

網約車合化法

促「破壞性創新」

當一個行業利益固化，故步自封，往往需要借助外部力量，引入新科技新思維，才能帶動行業生態根本變革，有學者稱之為「破壞性創新」（disruptive innovation），又或「創造性破壞」（creative destruction），這個過程對既得利益而言一定痛苦，但對行業長遠健康發展非常重要。的士行業目前面對的，正是這樣的景况，以為保護主義封閉市場、依賴政府補貼優惠，就能渡過難關，實屬一廂情願。引入的士車隊制度，正面看有利於凝聚業界力量，做大做強，但從另一角度看，卻有可能加劇行業寡頭壟斷傾向。有小型的士管理公司負責人指出，申請車隊的門檻對小型車行或單頭車主來說較高，如加入車隊則變相需依賴「大財團」。網約車合法化，可以帶動「破壞性創新」，透過引入外部競爭，提升服務水平；反其道而行，強化行業寡頭壟斷，明智與否值得商榷。

■歡迎回應editorial@mingpao.com