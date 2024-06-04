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社評

社評：直面歷史 撫平傷痛

【明報社評】今天是六四事件35周年。當年北京大批民眾和學生自發前往天安門廣場，悼念逝世的原中共總書記胡耀邦，表達反官倒、反腐敗的訴求，即使後來事態變得複雜，學生表現亦有不成熟之處，但絕大多數民眾都是出於一片丹心，希望國家進步，事件流血收場是一場歷史悲劇。人事變化，滄海桑田，過去數十年國家發展成就可觀，官方強調對當年發生的事情早有定論，反對任何以此為藉口抹黑中國的圖謀，然而六四事件所遺下的歷史傷痛，仍然需要撫平。

六四事件35周年

愛國丹心應予肯定

六四事件源於1989年4月15日胡耀邦逝世。當時國家正值新舊思潮激盪時期，改革開放摸着石頭過河，有得有失。所有制結構的調整，既為社會經濟發展注入了強大動力，同時亦衍生官倒貪腐等亂象，有官方背景的倒買倒賣投機者橫行，利用當時的特殊環境和條件，啄食民脂民膏。胡耀邦思想作風開放，「一生為民，兩袖清風」，對照當時官場，他的離世在社會引發巨大迴響，北京民衆自發到天安門廣場悼念胡耀邦，藉此表達對官倒貪腐的不滿，其後逐步演變成為一場由大學生牽頭、爭取政治改革的愛國民主運動。由1989年4月15日到6月4日，這一個多月間，不乏和平解決事件契機，可惜一一錯過，最後流血告終，令人遺憾痛心。

1989年是重要歷史分岔口，就在六四事件發生後數月，柏林圍牆倒下，東歐變天。冷戰結束後，蘇聯踏上解體分崩之路，俄羅斯人經歷了一場又一場的經濟災難，多年後逐步回復穩定，但已元氣大傷，與西方世界的關係，也一直矛盾重重，現在的俄烏戰爭，本質就是美俄衝突。相比之下，中國則踏上了截然不同的道路。

1992年鄧小平南巡後，改革開放再次全速上路，國家僅僅花了20年時間，便一躍成為世界第二大經濟體。另外，權力當局也汲取教訓，深明「貪腐可以亡黨亡國」，過去10多年反腐肅貪，更屬雷厲風行。國家這30多年的發展，確實令人刮目相看，政治社會環境穩定，無疑是重要前提，然而六四事件仍然是橫亘在民族內部的一根刺，需要拔除。

當局近年強調，對八九年春夏之交所發生的事「早有定論」，惟回顧歷史，由早期的「反革命暴亂」到後來的「政治風波」，當局對事件的定性，亦有調整。2021年，十九屆六中全會通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，便以「嚴重政治風波」來定性事件。決議提到事件背後有「國際上反共反社會主義的敵對勢力的支持和煽動」，但同時也重申「國際大氣候」和「國內小氣候」因素並存；決議提到黨和政府「旗幟鮮明反對動亂，捍衛了社會主義國家政權」，但沒有直接定性事件為「反革命暴亂」。當年北京民眾走上街頭，都是出於一片丹心，不應該否定他們的愛國情懷；六四事件不少死難者是無辜百姓，即使當局對這場「嚴重政治風波」早有定論，依然可以還死者及家屬一個公道。

近年世界格局彷彿回到冷戰時期，大國鬥爭激烈，美國大搞「認知作戰」，加緊給中國貼上「反派」標籤，北京則一再重申，反對外部力量藉人權問題干涉內政、遏制中國發展。過去大半年，華府對待加沙戰爭的態度，已充分暴露美國當局在人權問題上的偽善和雙重標準。反華勢力假借民主人權之名，操作六四周年議題，劃清界線有其必要，然而這個日子依然值得抱着愛國家愛民族之心去紀念，重提舊事不是為了挑動仇恨或「軟對抗」，而是希望當局直面歷史，撫平六四事件遺留下來的傷痛。

六四悲劇非無可避免

還原真相顯歷史擔當

六四事件並非無可避免的悲劇，當年權力當局內部對於如何看待及處理廣場上的民眾，明顯存在路線和意見分歧。過去10多年，先後有當年核心人物在境外出版回憶錄，就六四事件講述他們的版本，各人說法不一，甚至互相矛盾。部分死者家屬雖然垂垂老矣，但至今仍然耿耿於懷，一大原因就是很多史實仍然不清不楚。中共並非沒有糾正歷史重大錯誤的傳統。文革後，鄧小平、胡耀邦平反了大量冤假錯案，更否定了文化大革命；百年歷史決議更將文化大革命定性為「十年內亂」，是「最嚴重挫折」、「教訓慘痛」。談歷史就是為了向前看。今天，國家穩定富強，面對複雜的國際形勢也更有自信，當局實有更大空間還原真相撫平傷痛。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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