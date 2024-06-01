社評：特朗普刑事定罪成首例 罪犯當總統機會莫低估

中間選民或流失

「鐵粉」動員更積極

今次案件又稱「掩口費」案，事源特朗普2016年競選總統期間，透過律師向一名色情片女星支付13萬美元作「掩口費」，要她別提2006年與特朗普的風流帳。檢方根據11張發票清單、12張收據憑證及11張支票，合共提出34宗重罪起訴，指控特朗普為了支付掩口費，挪用競選經費並偽造商業紀錄。案件由紐約州地方法院審理。陪審團周四裁定特朗普34項刑事「重罪」全部成立，判刑暫定於7月11日，即共和黨全國大會正式提名特朗普為總統候選人之前數天。鑑於此案是紐約州而非聯邦政府提控，只有州長有權下令特赦，就算特朗普當上總統，理論上也無法特赦自己。

在美國，「重罪」是指可以判處死刑或監禁多於1年的罪行。根據紐約州法律，偽造商業紀錄屬於較低級別的「重罪」，每項罪名最高可判處4年監禁，然而由於特朗普沒有前科，外界普遍相信判處入獄機會甚低，參考當地案例，較常見的刑罰是罰款或緩刑；就算真的判監，特朗普也一定上訴，官司隨時糾纏多月，大選前都不會有終極判決。美國憲法訂明，在美國居住滿14年的35歲或以上美國公民，皆可擔任總統，只有叛亂罪成的人不得競逐，而目前特朗普所面對的各宗官司，無一涉及叛亂罪。換言之，無論刑事定罪還是判監，都不會影響他參選或就任總統的資格，當下外界最關注的，是裁決對選情有何影響。

今年美國大選是2020年翻版，由民主黨拜登對共和黨特朗普。多項民調顯示，特朗普全國支持度領先拜登，在大多數搖擺州也有些微優勢。根據「掩口費」案判決出爐前的調查，67%受訪者表示，特朗普定罪與否不影響投票意向，約17%表示若特朗普定罪，不太可能投票給他，惟亦有15%受訪者稱更有可能投票給他。特朗普定罪，相信會令他流失一些中間游離選票，但也有可能令他的「鐵粉」更積極動員，一來一回對特朗普選情有多大影響，現在實難斷言。

美國政治兩極化，社會撕裂嚴重。曾幾何時，兩黨總統候選人都會設法拉攏中間選民，惟觀乎近幾屆大選，選候人爭勝，更大程度是靠發動「基本盤」支持者投票，多於靠拉攏中間選民。特朗普「掩口費」案，自由派與保守派看法南轅北轍。自由派一面倒認為，裁決「彰顯法治」、「無人可以凌駕法律」，不少保守派選民卻認定，案件是一場「政治迫害」，從法官到檢察官全由民主黨主導，就連陪審團也是「民主黨人佔多數」，云云。裁決出爐後，特朗普甚至形容自己是「政治犯」。

特朗普再戰拜登，雖說是舊戲碼，背後卻帶出了很多新問題。選舉政治，成王敗寇。回顧美國歷史，鮮有總統敗選下台後，可以「回鍋」再度當選。特朗普私德不修，並非新話題，就連支持者亦心裏有數；拜登任內帶領美國走出疫情，治下美股屢創新高、經濟增長傲視七大工業國，面對這樣的一名手下敗將，居然處於下風，這本身已足以令人嘖嘖稱奇。拜登老態龍鍾常惹嘲諷，固然是影響爭取連任的因素，惟77歲的特朗普，也不過比拜登年輕幾歲。拜登選情不振，真正原因是亮麗的股市指數和經濟數據，並未令低下階層民眾得益，通脹之苦卻吃了不少。很多人為了生計，都要兼職打幾份散工。加沙戰事拜登「死撐」以色列，得罪左翼進步派選民，不過是給拜登選情雪上加霜。

民調顯示，邊境非法移民是當下美國選民最關心的問題，這其實反映社會存在強烈焦慮和不安情緒，民眾生計艱難，擔心爭飯碗和治安惡化，自然特別關注非法移民問題。在他們眼中，特朗普的問題在於道德，不在於能力，反觀拜登的能力卻備受質疑，這正是拜登選情處於下風的關鍵，「掩口費」案定罪短期或會一挫特朗普銳氣，但是否足以扭轉選戰大勢，難免令人懷疑。

拜登積弱折射民生問題

特朗普要化總統為君王

特朗普4年總統任期內，一再聲稱有「暗黑勢力」（deep state）把持國家和政府，不斷想拖垮他，由國務院到司法部，處處都有暗黑勢力「滲透」。特朗普一直聲稱美國憲法第二條給予總統「無上行政權力」，不受立法、司法機構約束。早於去年備戰選舉時，特朗普已揚言一旦當選，將大幅擴張總統行政權力，包括加強對聯儲局等半獨立機構的控制，若有「礙事者」，即使是司法人員、檢察人員，一律照炒。美國法律學者Noah Rosenblum形容，特朗普形同要將美國總統，變成一個王國的「君主」（monarchical ruler）。自由派精英紛紛警告，特朗普對美國民主構成前所未見嚴重威脅，然而基層選民最緊張的是眼前生計，他們認為拜登代表的是精英利益，寧可相信精於民粹操作的特朗普。今年大選，美國再次站在十字街頭，何去何從，令人在意。

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