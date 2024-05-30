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社評

社評：假波問題禁之不絕 足總肅貪責無旁貸

【明報社評】廉政公署搗破打假波集團，拘捕12人，包括一支港超聯球隊的主教練及球員，以及兩支乙組球隊的教練及球員。本港球員薪低易受誘惑，一再鬧出打假波醜聞，今次拘捕行動，乃是去年一宗非法外圍賭博假波案的延伸，雖然廉署表示今次案件不涉球會管理層，而是個別害群之馬的問題，但事件無可避免再次打擊香港球壇的聲譽，足總責無旁貸，必須採取更有力的措施，阻止腐敗風氣蔓延。

廉署又破「假波案」

香港足球聲譽再受損

香港足球積弱多時，2012年世界排名曾低見172位，近年則在145至150位左右徘徊，跟躋身前百的長遠目標仍然相去很遠。球市方面，港超聯成立十載，2016/17年球季，總入場人數曾突破10萬，惟之後持續向下，剛結束的球季，總入場人數只有6.3萬多。足總管治水平，同樣備受詬病。2020年，審計報告批評足總管治及行政存在諸般不足，立法會帳目委員會其後更發表報告，對足總企業管治有不合規定做法表示震驚，要求足總改善，向政府及社會負責。

當然，說香港足球完全乏善足陳，似乎亦不公道。香港隊事隔半世紀歷史性打入亞洲盃決賽周，雖然分組賽三仗皆北出局，然而球隊表現落力，球迷有目共睹；本地球壇方面，雖然有傳統老牌勁旅「自降甲組」，然而亦有人「夤夜趕科場」。理文成立7年，今屆港超首度封王，球會方面斥資近千萬元在將軍澳開設室內訓練中心，說明本港仍然有「搞波」的有心人。香港足球並非全無希望，然而假波醜聞接二連三，如同一盆又一盆的冷水，不斷潑向足球圈，無論對球市和香港足球聲譽，都是沉重打擊。

廉署去年5月展開「碧草」行動，瓦解近年最大宗打假波案，事件涉及本地甲組賽事（即次級聯賽）及老牌球會愉園，當局合共拘捕23人，包括教練、11名球員及「艇仔」（即外圍賭注中介）。廉署近日再在「碧草」行動展開延伸執法，再搗破一個打假波集團，拘捕主腦及骨幹成員合共12人，當中包括港超聯球隊主教練及球員、港乙球隊教練及球員，以及外圍「艇仔」。廉署以案件仍在調查為由，未有公布涉案球會球員身分，僅透露全屬本地球員，涉案教練會招攬願意同流合污的球員加入球隊，並在賽事中指示球員如何打假波。涉案教練除了收賄，同時也會透過家人和親信投注外圍「雙重獲利」，一個賽季最高投注金額可達100萬元，獲利之豐可想而知。

廉署披露的案情，有幾點值得留意。首先，案件涉及2021年起3個球季，意味「打假波」行為在剛完結的球季仍然持續，即使廉署「碧草」行動拘捕了20多人，假波集團依然目無法紀，膽大包天。其次，雖然個別被捕者投注外圍獲利可觀，但涉案球員每場實際收受的賄款，多則數萬元，少則僅得數千元，整體而言，行賄成本並不特別高。第三，廉署指涉案主腦及骨幹成員加入球圈前已認識，也有賭外圍習慣，他們加入球圈後，嘗試賄賂其他球員打假波賭外圍，調查資料顯示案件不涉球會管理層，反映署方認為打假波情况，仍限於小撮害群之馬，暫無證據顯示這是系統性的問題。不過話說回來，過去十年八載本地球壇屢爆假波案，若說「純屬巧合」，說服力似乎亦不太足夠。

足總管治有待改善

更要加強肅貪倡廉

本港假波案禁之不絕，一方面跟球員薪低易受誘惑有關，另一方面亦存在監管不足的問題。港超聯成立後，球員待遇雖然普遍得到提升，中上游球隊兼港隊級球員月薪一般都有2萬元以上，但如非主力球員，月薪可能只有1萬元左右。近年本港多宗惹人注目的假波案，其中一個共同點是行賄金額並不特別高。前香港足球先生李威廉數年前以教練身分，捲入一宗預備組假波案，收受的賄款僅為2萬元。去年廉署「碧草」行動，其中一名球員被控行賄，涉及的金額，也不過是一場球賽1萬至3萬元。

職業球員生涯短暫，退役後的收入更缺乏保障，個別球員若意志不夠堅定，遇上不法集團金錢誘惑，確有可能誤入歧途。至於低組別聯賽，球會一般都是以業餘或半職業方式運作，球員普遍有兼職（或正職），每次比賽可能只得數百至數千元車馬費或出場費。由於賽事組織鬆懈，沒有多少現場觀眾，足總也不會常常派員「監場」，假波集團自然有更多機會上下其手。

足總強調近年已加強與廉署合作，舉行講座講解打假波刑責，提升球會球員防貪意識，除了要求各球會定期檢視教練球員職業操守，另外又加強監察比賽情况，由專家翻看賽事錄影，分析是否有球員表現「有異樣」等，然而假波案依然一再發生，難免令人質疑足總防貪打假是否到位、監察工作會否雷聲大雨點小。足總應引入關鍵績效指標（KPI），定期交代相關工作進展，同時亦應考慮設立舉報機制，主動跟進有打假波嫌疑的個案。足總對本地球壇健康發展，有不可推卸的責任，除了改善管治水平，在肅貪倡廉方面，亦必須有更多作為。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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