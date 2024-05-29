社評：南大嶼發展生態旅遊 保育為本防過度開發

貫徹「可持續」原則

設施莫阿茂整餅

2017年，政府公布「可持續大嶼藍圖」，交代未來數十年大嶼山發展方向。根據「北發展、南保育」的定位，高密度商住發展集中於嶼北，東涌、小蠔灣和「東大嶼都會」（即現時交椅洲人工島計劃），都是發展重點，至於嶼南則會着重保育，包括劃定海岸公園、提供休閒設施等。政府預計整個大嶼山可容納70萬至100萬人口。數年匆匆過去，嶼北發展雖有一些阻滯，但整體而言仍在推進之中。嶼南方面，政府前年刊憲指定南大嶼海岸公園，覆蓋約2000公頃水域，成為本港面積最大的海岸公園。另外，當局亦於2020年公布《大嶼山保育及康樂總綱圖》，針對嶼南生態文化資源特色，歸納出一些潛在生態旅遊方向，「南大嶼生態康樂走廊」（下稱「走廊」）概念亦由此而來。

發展局本周向立法會提交文件，簡介「走廊」研究建議。根據政府構思，「走廊」主要涵蓋嶼南長沙、水口、石壁和貝澳，當局建議將長沙建設成為「康樂樞紐」，增設水上活動及山林繩索歷奇設施、優質度假住宿、登山吊椅等。另外，政府又建議在水口增設教育中心，向遊客介紹具保育價值的沙坪和馬蹄蟹等，以及傳統鄉村文化習俗。局方表示，經初步接觸，有私人機構和投資者有興趣參與部分項目，認為可以引入市場創意和資源，減少政府開支負擔，當局希望透過提供配合地區特色、四季皆宜的休閒康樂設施，令「走廊」成為本港旅遊度假好去處，同時亦可推動保育，然而亦有團體關注「走廊」計劃對當地環境生態的影響。

保育不等於完全不發展，發展生態旅遊，若能結合周全的保育工作，可以相輔相成。嶼南自然生態豐富，具備發展生態旅遊的條件，關鍵是要貫徹「可持續」原則，不能竭澤而漁，不要「阿茂整餅」。「生態旅遊」一詞開宗明義，「生態」先於「旅遊」，維護好生態價值，才有旅遊價值，具體發展規劃須以生態保育而非經濟利益為優先，否則很容易荒腔走板。生態旅遊追求的是自然之美，不是雕欄玉砌，當局應減少人為干擾及不必要的建設，就算發展康樂設施，亦應該力求與大自然融為一體。多年前大嶼山發展諮詢委員會提出在嶼南設立「溫泉度假村」和發展水療設施，外界劣評如潮，建議最終擱置，當局必須引以為鑑。

發展生態旅遊，核心在於規範管理，平衡人類活動與生態環境需要。水口是「走廊」生態資源最豐富的地區，當地既是瀕危物種馬蹄蟹的繁殖地，亦是易危鳥類藍翡翠等的中途補給站，水口灣更是大嶼山最大沙坪。政府將水口約32公頃土地劃作「自然保育區」，沿水口灣部分約0.77公頃土地則劃作「海岸保護區」。漁護署稱研究顯示本地馬蹄蟹種群沒有明顯下降趨勢，然而環保團體指出，遊人紛至、過度「掘蜆」等情况，對當地生態造成相當大的影響。政府若要在當地推動生態旅遊，首務是加強保育，例如將馬蹄蟹及候鳥集中的位置列為「核心保育區」，禁止遊人進入，其餘範圍則可以在有管理下開放，適度限制人流，同時亦應合理規範遊人掘蜆行為，以及確保馬蹄蟹繁殖期不受遊人活動滋擾。

「走廊」發展另一個關注點是交通配套問題。政府就整個大嶼山交通網絡的研究，預計明年中才完成。現時南北大嶼只靠東涌道連接，嶼南與梅窩則由嶼南道連接。為了改善出入嶼南交通，土木工程署近年所做的可行性研究，提出在島內興建隧道，打通南北兩區，以及在南大嶼海濱興建新碼頭。發展局最新的「走廊」研究簡介，亦提到在長沙興建「休閒碼頭」，有民間團體則關注「休閒碼頭」伸出海灣250米，擔心破壞海岸線；日後多了船往來，亦可能影響附近的江豚。

改善嶼南交通配套

兼顧人流承受能力

環保團體對嶼南興建新碼頭有憂慮，當然可以理解，但話說回來，現時出入嶼南交通不便耗時長，亦是事實，一旦東涌道或嶼南道發生嚴重意外事故，交通隨時半癱。興建隧道打通南北是長遠之計，若要在短中期內改善嶼南交通、方便居民和遊人出入，興建碼頭有可能是「必要之惡」。當然，政府在落實建設之前，必須做足準備工夫，減少對環境的影響，同時亦要考慮嶼南的承受力。發展局表示，前年基線調查發現假日平均一天約有2700人到訪嶼南，估計各設施建成後，假日旅客數目每天增加約4000至6000人。然而估算歸估算，實際情况如何，還須拭目以待。生態旅遊難以接待大量遊人，當局有責任確保「走廊」發展可持續，不會對嶼南居民和自然生態構成顯著壓力。

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