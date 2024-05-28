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社評

社評：垃圾徵費實施無期 籌謀廿載決而不行

【明報社評】政府宣布暫緩垃圾徵費，何時實施亦無期，當局僅表示將展開一系列工作，增加回收配套及優化計劃，明年中再向立法會匯報減廢進度。任何涉及徵費的措施，難以指望得到各界熱烈歡迎，然而擇善固執迎難而上，正是政府的責任。源頭減廢不能光說不練，各地實踐結果證明，垃圾徵費是推動源頭減廢的非常有效兼重要手段，特區政府為此籌謀超過20年，連法例也立了近3年，到頭來當局的結論，卻是「現時沒條件實施垃圾徵費」，歲月蹉跎，令人遺憾。政府過去兩年多的落實預備工作，明顯存在不足之處，當局有必要深入檢討，切實改善，否則一年過後，可能依然「沒條件」實施。

暫緩不知「緩」多久

源頭減廢難上難

2021年8月，立法會大比數通過垃圾徵費條例，當局預留至少18個月準備期，意味最快2023年初便可推出，未料具體實施日期一拖再拖。當局原擬去年底推行，其後又以「物管及清潔業界期望新年節慶過後才推行」為由，延至今年4月1日。及至今年初，社會各界對於垃圾徵費具體安排，仍有很多不明白之處，政府決定將實施日期再押後4個月，並由政府部門和不同樓宇「先行先試」，由政務司副司長卓永興協調跨局跨部門合作。

經過個多月的「先行先試」，政府昨天宣布不會在8月如期推行垃圾徵費，亦不會訂出具體實施日子。根據政府的解釋，「先行先試」計劃結果以及社會意見，反映「現時無條件實施垃圾收費」，政府必須大力改善回收配套系統和推進回收文化，但相關工作「不可能短時間準備好」，當局未來將擴大回收配套、加強公眾教育，優化垃圾徵費計劃，惟何時落實卻無明確時間表，當局僅表示要按部就班，不時評估工作進度，唯一提及的時間點，是明年中向立法會匯報減廢工作進度。若說之前垃圾徵費數度押後，政府尚有提出一個明確實施日期，今次「暫緩」根本不知道要「緩」多久；觀乎官員昨天說法，也看不到有明確承諾未來一定會實施徵費。

垃圾徵費談了20多年，早於董建華時期已有相關構思，經過20年的醞釀、諮詢和推動，連立法工作也完成了，如果最終真的決而不行，無異於毁掉歷屆政府為此所投入過的時間、金錢和心力。有議員高談垃圾徵費「初心」是減廢而非收費、政府不應視之為減廢唯一或必然手段，云云，現實是源頭減廢單靠宣傳教育和自願參與，效果非常有限，歷屆特區政府花了那麼多時間去推動垃圾徵費，就是因為其他地方的經驗清楚顯示，垃圾徵費是推動源頭減廢一個非常有效，甚至可能是最有效的手段。空談「初心」，言不及義，實際只是為光說不練找藉口。

市民關心荷包，任何徵費措施都不會受歡迎，然而不代表不應該做，三隧分流正是一例。過去特區政府缺乏政治能量，蹉跎10多年，延至去年才實施，措施來得太晚，效果亦大打折扣，然而政府不久前仍重申，新收費安排改變了部分司機行車習慣，對減低塞車所引致的社會成本，有一定作用。跟三隧分流相似，垃圾徵費政策的核心，就是透過收費誘因和增添一些不便，改變公眾行為習慣，包括減少製造垃圾、積極參與回收等。可以想像，推動這樣的措施，一定不會討好，不用做民調也知道，然而政府的責任，就是以大我為重，擇善固執，迎難而上。

政府去年表示，垃圾徵費已準備就緒，今年初押後實施，主因是公眾有不明白之處，需要更多解說，「先行先試」目的是讓市民認識操作，以及梳理具體執行可能出現的問題，可是一路發展下來，「先行先試」卻儼然變成政府「褪軚」的下台階。政府向立法會提交的「先行先試報告」，基本上就是羅列困難「潑冷水」，大談民意不支持如期推行，又指各試點垃圾棄置量減幅不多，云云，然而必須指出，「先行先試」計劃中所有垃圾袋都是免費派發，並無徵費元素，自然也談不上檢驗垃圾徵費的效果。當局之前曾表示，派袋是為了方便市民熟習使用，現在報告卻似乎想傳達「先行先試」減廢效果不彰的印象，做法有欠公允。反過來說，各試點垃圾棄置量減幅不多，正正說明單靠宣傳推廣和免費派袋，無助源頭減廢，徵費改變習慣，實有其必要。

迎難而上完善配套

莫讓努力付諸東流

「先行先試」報告所強調的不少「問題」，諸如回收點不足、清潔人員擔心法律責任等，根本不是什麼新問題新情况，很早之前已經有人提出相關觀點，真正問題是當局過去數年為何未有及早跟進解決。政府提出下月1日起，逐步向所有公屋住戶每月免費提供20個指定袋，為期6個月，私人屋苑物管代表若簽署《減廢回收約章》，承諾提供分類回收設施和妥善交予回收商，同樣可獲政府提供免費指定袋。有關做法不過是延續「先行先試」免費派袋做法，未必有助培養源頭減廢習慣。

香港由治及興，政府須有擇善固執、迎難而上的勇氣，更要敢於打破利益固化藩籬，放眼社會長遠利益，不能每每因為政商界施壓就「褪軚」。政府若仍有政治意志落實垃圾徵費，必須把握時間，盡快改善回收配套網絡、加強廚餘回收設施、免除物管及清潔業前線員工對誤墮法網的疑慮，而不是任由垃圾徵費變相胎死腹中。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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