社評：美國死抱以色列 國內國際處境尷尬

美國支持以色列一以貫之

西方國家跟隨態度有動搖

猶太人「重返」以色列立國，不到一年時間就取得聯合國會員席位。巴勒斯坦經過幾十年的激烈爭取或者被迫退讓，雖然全球有142個國家承認其國家地位，但在美國一國阻撓下，仍然未能堂而皇之加入聯合國。愛爾蘭、挪威和西班牙是西方國家當中首先承認巴勒斯坦國者，相信歐洲還會有更多國家陸續會有同樣的宣布，而聯合國採取特別會議形式，繞開安理會使美國不能行使一票否決，終於承認巴勒斯坦的會員資格。

國際社會幾乎是共識的是，以「兩國方案」解決以巴問題，連美國也承認這個共識，然而，巴以兩國邊界如何劃定？首都應該位於何處？雙方如何才能達成共識？這些「老大難」問題幾十年來一直未能取得一致，相信短期內也不可能有突破。關注點還是應該回到解決眼前的停火協議，因為巴勒斯坦在這場衝突中已經有35,000人罹難，其餘100多萬在加沙地帶的巴勒斯坦人則在缺水缺糧，以及以色列戰火威脅下苟活，隨時有人道災難危機。

最新消息說，以色列將會重回商議停戰的談判桌，但雙方的叫價相距甚遠，商談停火多少天只能止一時之渴，徹底解決問題甚是遙遠。而國際社會的矛頭，紛紛指向美國對以色列的「全方位」支持，是造成以色列肆無忌憚的真正原因。

美國支持鐵桿盟友以色列是舉國共識，即使以色列過去5次發動戰爭吞噬巴勒斯坦領土，美國的支持仍然是幾十年如一日，但今次以巴衝突發生以來，以色列的橫蠻、粗暴、殘虐地魚肉巴勒斯坦人，為了報復而無限期延續下去，則受到國際社會的譴責，連美國國內也開始對固有的立場有所動搖。

美國2003年揑造事實誣告伊拉克擁有大殺傷力武器，而發動入侵該國的戰爭，當時美國國內很多官員明知道這個藉口不是事實，也有官員對此質疑，但都礙於某種原因採取緘默，導致這場不義戰爭死傷枕藉。現在愈來愈多的官員選擇不能再以「沉默是金」來應對。

英國廣播公司（BBC）的報道稱，美國的官員與議員紛紛向拜登政府表達不滿，要求美國提升對以色列的壓力，但至今為止，只能成功要求以色列開放救援通道，讓救援物資可以安全送抵加沙。美國大學生較為激烈的抗議，雖然被迅速鎮壓，但社會上對拜登政府的壓力增加，總統拜登終於表示以停止供應武器作為要脅，呼籲以色列停止對拉法的軍事行動。然而，美國政府一方面立場稍微軟化，另一方面則變本加厲。

美國官員議員質疑拜登做法

學生抗議美國地位江河日下

5月20日，國際刑事法院檢察官卡里姆·汗發表聲明，表示申請對以色列總理內塔尼亞胡、另一名政府高官和3名巴勒斯坦哈馬斯領導人的逮捕令。美國國務卿布林肯立即表示，將會跟國會議員商議，用兩黨決議的形式採取制裁措施，因為國際法院將一個「恐怖主義組織」與以色列放在同等地位。

以色列在加沙的軍事行動，有報道稱發現「萬人坑」。究竟有沒有違反戰爭罪，甚至反人類罪，國際社會一直呼籲要公開調查，沒有美國的支持，調查團是無法進入加沙地帶的，而相信美國也有暗中調查，但為何沒有公開調查結果呢？令人懷疑調查結果對以色列不利，從而使美國處於更加尷尬的處境。

美國一直主張要成立一個以規則為基礎的國際秩序，但在一些問題上，美國是最不願意遵守規則的。聯合國國際法院查俄羅斯總統普京在俄烏衝突中有沒有觸犯罪行，美國贊成；同樣的法院要調查以色列在以巴衝突中有沒有觸犯罪行，美國反對。這是哪門子的以規則為基礎？

美國在很多國際問題上，以及對待不同國家採取雙重標準，已經是不爭事實，它可以選擇性參與一些國際組織，比如美國並非聯合國國際法院的成員國，甚至可以予取予攜，如特朗普政府宣布退出國際氣候大會和聯合國教科文組織。然而，這樣唯我獨尊的做法相信不能持續，現在歐洲一些國家宣布承認巴勒斯坦國，聯合國國際法院要求發出逮捕令捉拿內塔尼亞胡，可以理解為公然跟美國唱對台戲，這樣的戲碼不斷上演，就會形成此消彼長的態勢，美國的國際地位江河日下的日子就不會遠了。

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