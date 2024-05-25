社評：加強牙科生臨牀經驗 實習之利應多作解說

課程評審結果揭弊病

牙管會學院須多溝通

立法會正審議《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，討論焦點之一是當局提出牙科生畢業後要實習1年。現時全港只有港大設有6年制牙科學士課程。有港大牙科生表示，從沒料到有額外實習要求，就算推行亦應延至2030年，不應影響現時就讀中的牙科生，有議員亦考慮就此提出修正案。今次事件其中一個爭議點，是增設實習期所為何事。有意見認為，政府真正目的是想借實習安排紓緩公營牙科人手荒，做法對學生不公道。醫衛局近日則披露，牙醫管理委員會（牙管會）的評審報告，反映港大牙醫學院畢業生臨牀經驗嚴重不足，增設1年實習期，目的是希望提升牙科畢業生水平，跟公營牙科人手短缺無關。

公營牙科人手嚴重不足，資料顯示，衛生署牙醫空缺率超過兩成，相當於欠缺過百名牙醫。現時牙科畢業生就業於公私營機構的比例相當懸殊，平均每13名牙醫畢業生，才有1人投身公營機構，若以每年約80名牙科畢業生計算，意味大約只有5人會在衛生署任職，遠遠無法填補人手缺口。目前衛生署在11間診所為市民提供牙科街症服務，然而由於牙醫人手不足，導致服務名額非常有限。審計報告發現，2022/23年度牙科街症服務籌額，較疫前（2018/19年度）大減五成，由4萬多個減至2萬多個，其中4間診所，更有市民等候至少7小時取籌。報告認為衛生署有必要採取措施，設法將服務量恢復到疫前水平。

政府修例要求明年起牙科生畢業後須在公營系統實習1年，從效果而論，對於紓緩衛生署人手壓力和加強服務，一定有幫助，惟很難憑此一口咬定，這才是當局「真正目的」，畢竟「效果」可以是副作用而非措施最大目的。根據政府近日說法，增設1年實習期最大目的，是要彌補現時牙醫課程在臨牀訓練方面之不足，當中有關牙管會課程評審報告的內容，尤其令外界驚訝，無論校方和當局都有必要作出更多解說。

牙管會負責定期評審港大牙醫學院課程，醫衛局日前首度披露，牙管會2014年評審報告稱，學院未能提供完整紀錄顯示學生臨牀培訓等情况，2019年的評審報告，僅向課程給予「有條件保留」認可，要求學院改善。及至前年11月，牙管會知會醫衛局正作新一次評審，提到學院跟進早前評審建議未如理想，牙管會一度認真考慮是否繼續認可課程，最終於去年6月維持給予「有條件保留」認可。醫衛局稱，牙管會提及的問題，包括課程落實臨牀訓練明顯不足，畢業生臨牀經驗差異極大；學院未能提供資料，證明全部畢業生已完成所有必修程序的臨牀練習宗數要求，部分學生臨牀經驗嚴重不足，個別學生甚至未實際做過個別牙科程序。

港大牙醫學院世界排名雖高，但這類「排名遊戲」主要考慮學術研究數量及師資等，亦是眾所周知。政府過去一直沒公開牙管會課程評審結果，今次突然主動交代，外界當然可以質疑其用意，但牙管會作為法定機構，課程評審由本地資深牙醫及海外專家小組協助，有到學院實地視察，其專業性和嚴謹度亦沒理由妄加懷疑。牙管會兩度只給課程「有條件保留」認可，實為嚴重問題。學院師生指出，院方近年已因應評審建議，加入臨牀練習宗數要求，去年起「剝牙」更已成為畢業必備條件，若說學院方面「全無改善」，確實不公道，但改動是否足夠，又是另一回事。牙管會主席李健民昨天在立法會表示，現有改動並未全面反映牙管會對課程的要求。學院方面和牙管會有必要加強溝通，尋求共識，以免進一步影響公眾信心。

牙科生有牴觸情緒

當局多聆聽多解釋

當然，現正就讀的牙科生，之前從沒想過6年課程之外，還要實習多1年，有牴觸情緒完全可以理解，惟牙科畢業生在公營機構實習，並不是做義工，一樣有收入，只是無法跟私人市場相比；另外，能夠在政府牙科診所或公院口腔頜面外科等不同地方實習，除了有資深牙醫指導，遇上各種「奇難雜症」機會較多，這對初出茅廬的年輕牙醫，其實也是好事。牙管會表示，早於2019年已向港大牙醫學院提出加入臨牀經驗要求，政府去年向牙醫業界諮詢修例建議時，亦提及牙管會認為有迫切需要展開實習，然而不少牙科生感到蒙在鼓裏也是實情，反映政府、牙管會、學院及學生之間的溝通明顯不足。當局有必要跟學生接觸，多聆聽多解釋，化解不滿情緒。

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