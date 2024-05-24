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社評

社評：打破利益固化促競爭 有序開放網約車市場

【明報社評】的士業界中人自行「放蛇」打擊Uber網約車，近日引起不少迴響，行政長官呼籲業界切勿自行「放蛇」，以免誤墮法網，有網民則呼籲舉報的士違泊，反建議「放蛇」捉「黑的」。網約車問題在港爭論多年，的士業界常標榜自己是受害者，卻不見市民廣泛同情，「放蛇」事件惹來的反彈，反映不少人對業界的憤懣。本港的士行業百病叢生，業界不思進取，部分人關心托住牌價多於改善的士服務，唯有改變市場生態，才能帶來轉機。內地網約車平台品牌對進軍香港市場躍躍欲試，特區政府應乘勢推動網約車合法化，鼓勵競爭。政府將於7月完成規管網約車研究，期待當局可以為開放市場，向前踏出重要一步。

業界不思進取

「放蛇」惹來反彈

網約車在世界各地大行其道，在香港卻一直處於法律灰色地帶，雖然白牌車取酬載客屬不合法，但營運網約平台本身並不違法。Uber是最早進駐香港的網約車平台，營運至今已有十載，近年還多了的士司機加入平台。根據現行法例，Uber若「派單」給有營業執照之的士，屬於合法行為，但「派單」給私家車則屬非法。的士業界批評政府對網約白牌車打擊不力，認為業界多年來一直遵從當局嚴格監管，但Uber網約車服務卻在法例監管之外，構成不公平競爭，然而另一邊廂，不少市民不滿的士服務，即使知道有法律、保險等方面的問題，依然樂意選擇網約車服務。

去年底，的士商會等團體一度揚言發起罷駛行動， 要求政府取締網約車。當局其後表示會花半年時間，研究規管網約車平台。行政長官李家超日前透露，相關研究將於7月完成，適逢的士加價引起爭議，網約車問題再受關注，一場利益大角力亦山雨欲來。近日有的士業界中人展開針對Uber的「放蛇」行動，先後舉報7輛白牌車，並將行動片段放上網，有指參與「放蛇」的業界中人，包括的士業議會成員。該會副主席一邊呼籲克制，一邊對「有司機自發打擊Uber」表示理解。不過業界「放蛇」行動卻在社會惹來反彈，有網民列出多個的士停泊地點，呼籲大眾舉報的士違泊和捉「黑的」。

的士業界中人自行「放蛇」，有可能被視為煽動他人非法載客取酬，在車廂內偷拍片段，也可能違反私隱條例。業界若認為網民呼籲舉報的士違泊是「不成熟」，自身言行也應該有分有寸。有關網約車的問題，的士業界常以「受害者」自居，但在不少市民眼中，業界不思進取、的士服務每况愈下，才是問題關鍵所在。「放蛇」事件引起反彈，折射不少人對的士業的怨氣和憤恨，若有人以為製造事端向政府施壓，就能保住業界江山和利益，倒不如反躬自省，想想怎樣改善的士服務，贏回人心。

香港的士牌照屬永久終身制，自1990年代以來，牌照數量大致固定，導致的士牌成為一種可放租的投資商品，就像買樓收租一樣。本港的士加價一個常見理由，是「改善司機收入」，現實是的士車行和車主才是最大得益者。有職業的士司機便稱，每次加價後，車主車行很快便會調高車租，司機受惠有限，不加價生意隨時更好。政府早前批准的士7月加價，未知對改善服務及司機收入有多少幫助，唯一肯定是的士牌價馬上回升，由月初約310萬元，升至320萬元水平，有車行老闆還稱現時的士租金「回報可觀」，一年有6至7厘，牌價止跌回穩，可望吸引投資者入市。本港的士行業生態，跟古時佃農耕田交租給地主沒兩樣，生產者不擁有生產工具，司機大多不是持牌者，而持牌者最看重的是牌價和收租回報。如此落後的生產關係，生產力（服務質素）當然不會好到哪裏去。

內地平台紛紛進軍香港

網約車合法化市民得益

社會深層次矛盾形成，跟既得利益固化有密切關係，唯有打破利益固化藩籬，才能帶來改變。利益固化藩籬有兩大特點，一是利益的獲取，源於公權力的默許或同意，二是獲利主體遠離改革所要惠及的普羅大眾。對既得利益而言，藩籬是其保護傘，但對普羅大眾而言，藩籬卻是伸張多數人利益的壁壘。內地提倡發展新質生產力，推動各行各業升級轉型，其中一個需要克服的問題就是利益固化藩籬。本港點對點交通運輸服務，肯定也有這方面的變革需要。

本港的士業界向Uber「宣戰」說不，另一邊廂，內地多個網約車平台品牌，似乎都有意進軍本港市場。阿里巴巴旗下的「高德打車」，早前宣布全面開通香港的士服務，「滴滴出行」亦宣布在港提供的士預約及跨境車等服務；另外，近年內地大熱、吉利旗下的「曹操出行」，也注視香港融入大灣區所帶來的業務發展機遇。內地網約車平台來港發展，現階段合作對象限於本地的士，未有另行推出網約車，然而網約車合法化乃是世界大趨勢，內地網約車早於2016年已合法化，特區當局有必要急起直追。

數年前，消委會已就規管網約車服務提出具體建議，包括引入3種不同牌照，分別規管網約車平台、車輛和司機，可以成為政府有序開放點對點交通市場的藍圖。當然，打破市場壟斷，的士牌價無可避免會下跌，但政府的責任，從來不是幫投資者托價保值，而是以公眾利益為先。開放市場可以鼓勵競爭改善服務，世界各地經驗亦顯示，的士與網約車服務可以共存共榮。期待政府的規管網約車平台研究，能夠為市民帶來好消息，而不是為業界利益藩籬「加固」。

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