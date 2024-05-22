社評：香港無處不旅遊 投客所好接地氣

多辦盛事吸遊客

好客之道要重振

根據政府數字，今年首4個月訪港旅客總數達到1462萬人，較去年同期增加一倍，除了內地客外，外國旅客也有不俗增幅，單計4月，美加和印尼的旅客皆錄得超過八成增幅。政府推動盛事經濟，行政長官李家超昨天表示，下半年將有上百項盛事舉行，全年合計盛事超過210項，相當於每兩天就有一項盛事，預計全年盛事可吸引約170萬名旅客參與，為香港帶來約72億元消費額。李家超透露，政府會繼續向中央爭取更多惠港政策，尤其是提高訪港內地旅客的免稅額，期待盛事經濟與中央挺港措施可帶來協同效應。

回顧今年上半年的盛事，除了「美斯事件」負評洶湧，其餘多項盛事反應都算良好，「藝術三月」多項新活動，諸如ComplexCon、香港國際文化高峰論壇等，參與人數都超出原先預期。根據當局介紹，下半年的盛事，以會議及展覽佔最多，其次是文藝創意和體育盛事，至於全新項目合共有15項，包括雲集過千名武術及舞蹈界高手的「武林盛舞嘉年華」、M+博物館「貝聿銘大型回顧展」，還有年底舉行的WBSC五人制棒球世界盃、香港演藝博覽、香港時裝設計周、香港街馬等。

振興旅遊業，需要多管齊下。近年不時有旅客以至本地消費者投訴服務業態度，政府下月推出全城禮貌運動，宣揚好客之道，對於改善本港旅遊城市形象，相信有一定幫助；多辦不同類型盛事，也有利於吸引不同類型旅客。當然，香港吸引旅客，賣點嫌少不嫌多，主辦盛事不過是旅遊推廣策略之一。最近電影《九龍城寨之圍城》在本港和內地大熱，片中對當年九龍城寨形貌的高度還原，廣獲好評，很多觀眾都對城寨歷史和昔日風光極感興趣，不少意見都認為當局可善用眼前機會，以「城寨風光」作為一個吸引旅客的主題。財政司副司長黃偉綸昨天回應記者提問，提到相關電影的廠景雖已拆卸，但沒有丟棄，當局正與業界商討可否將部分廠景擺放在適當地方，讓公眾和旅客「打卡」。

港澳辦主任夏寶龍早前在北京會見文體旅局長楊潤雄，提到香港旅遊業要積極求變，樹立「無處不旅遊」理念，充分發掘本地豐富旅遊資源，開發旅遊新路線新產品。將城寨歷史化為旅遊資源，正是體現何謂「香港無處不旅遊」的一個好例子。

城寨歷史成賣點

旅遊資源多發掘

一個旅遊城市的吸引力，不能光靠多辦盛事，自身還須有豐富的內涵特色。香港旅遊賣點，當然並非只得購物或維港夜景。隨着深度旅遊愈益流行，近年不少業界人士都意識到，香港郊區一樣有很多旅遊賣點，由郊野公園行山、欣賞法定古蹟、遊覽地質公園、體驗離島風情，都有推廣價值。不久前，香港旅遊業議會舉行「創意‧深度遊」行程設計比賽，獲選的主題行程，例如到長洲參觀舊式冰廠、欣賞舞麒麟等，莫說是遊客，相信不少港人都未體驗過，惟無可否認的是這類行程始終較為小眾冷門，不少旅客來港短短兩三天，亦未必能夠抽出一整天到郊區跑一趟。「香港無處不旅遊」，本身就意味旅遊賣點不一定要「捨近圖遠」，只要多從旅客喜好思考，發揮創意和想像力，隨時可能發現旅遊資源近在咫尺。

內地「紅色旅遊」景點眾多，內地客來港，就是想多看一些具有香港特色的景物。九龍城寨雖已拆卸多年，但在香港歷史上卻是一處非常獨特的地方，單是這一點，相信對很多內地客而言都極具吸引力，可惜當局過去並無好好運用相關旅遊資源，城寨公園雖然保留了一些古蹟，亦有免費提供導賞團服務，但其吸引旅客的潛力，顯然未得到充分發揮。放眼亞洲各地，影視流行文化跟旅遊業往往扣連緊密，很多經典場面取景地，都成為了旅遊賣點。《九龍城寨之圍城》之成功，喚起了人們對城寨的興趣，當局應把握機會，善用手上旅遊資源，貫徹「無處不旅遊」。

深度旅遊要義，在於走進社區感受本地人生活、了解本地歷史文化特色，旅遊賣點往往就隱埋在市民日常生活中。不少內地客靠小紅書介紹遊港，背後所反映的，其實正是這一現象。落實「無處不旅遊」，必須了解旅客追求什麼，以及認清自身特色。旅遊賣點不一定要走高檔路線，草根市井一樣可以極具特色，已故「九龍皇帝」曾灶財的街頭墨寶正是一例，就連博物館也樂意收藏和展覽。目前本港街頭仍有大約10處地方，留有曾灶財的墨寶，當局若能妥善維護，將之化為旅遊資源加以推廣，效果可能更勝勉強堆砌一些離地的「旅遊賣點」。

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