社評：「新兩國論」危害和平 賴清德台獨路線鮮明

台灣也是「國家名稱」

台獨表述大膽露骨

賴清德5‧20就職前夕，台北方面對外吹風，聲稱賴清德就職演說，將向北京方面「釋放善意」，呼籲「和平共榮」，然而實際出來的內容，卻是另一回事。在北京，國台辦批評演說煽動兩岸對立對抗；在台灣，在野國民黨立法院黨團指賴清德演說內容，比蔡更「獨」，兩岸未來更無溝通契機。馬英九基金會方面則批評，賴清德演說違反中華民國憲法，往台獨方向靠攏，又關注美國是否事先知情並支持。細看賴清德就職演說內容，上述批評實非無的放矢。台北當局在台獨路上愈走愈遠，劃清界線有其必要。

賴清德就職演說9次提及中華民國、1次提到中華民國憲法、3次說出「中華民國台灣」，當中又以「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱」，最惹人注目。有關說法等同聲稱「中華民國台灣」和「台灣」也是「國家名稱」，不符合中華民國憲法；回顧過去的就職演說，如此赤裸裸的台獨「表述」，也是前所未見。

根據中華民國憲法，兩岸同屬一個中國，大陸地區與台灣地區都屬中華民國，不是兩個國家。有關條文為九二共識「一中各表」創造了重要政治空間。台獨分子多年來主張修憲，終極目標也是想刪走相關內容。賴清德在去年底一場辯論會上，聲稱「把中華民國當作兩岸護國神山是災難」，惹來不少爭議。事後他強調純粹「口誤」，把「中華民國憲法」講成「中華民國」，但當中所流露的台獨立場，還是非常清晰。昨天賴清德演說提及中華民國憲法，目的僅是為了「論證」中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」，卻對中華民國憲法有關「一中」的內涵絕口不提。另外，他也沒有像2016年蔡英文就職時那樣，在演講中提及《兩岸人民關係條例》。

《兩岸人民關係條例》第一條明確提到，立法目的是在「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件」。當年蔡英文就職演說表示，她將依據中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》，作為處理兩岸關係原則。現在賴清德對此隻字不提，通篇演說中，「兩岸關係」這字眼只出現過一次，兼且前文後理充滿對抗性。賴清德稱，「面對來自中國的各種威脅滲透，我們必須展現守護國家的決心」，「強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩」。看在北京眼裏，有關說法其實就是倚美謀獨。

賴清德演說談了「兩岸關係」1次，「大陸」更是0次，「中國」一詞卻合共提了7次。以往台北當局從未承認中華人民共和國，而是用「大陸地區」等稱呼，若把大陸視為一個國家，其實有違中華民國憲法，即使蔡英文政府近年也談「互不隸屬」原則，但大致仍沿用「兩岸」、「中國大陸」一類表述。賴清德聲稱要維持現狀，但整篇就職演說卻令人質疑，他要根本改變有關兩岸關係和國家認同的論述，簡言之就是沒有「兩岸關係」，只有「一中一台」。賴清德對外自稱延續「蔡英文路線」，實際上比蔡更「獨」。 賴清德昨天強調，將「依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任」。這個「憲政體制」是指既有的一套，還是反映台獨主張的新體制，未來數年必須密切留意。

賴清德倚美謀獨

台海局勢凶險多

1999年，李登輝提出所謂「兩國論」，北京嚴斥違反「一中」原則。值得留意的是，當時李登輝尚且補充了一句，基於歷史與民族情感等因素，那是「特殊的國與國關係」。賴清德的「新兩國論」，連歷史民族情感也不提，就職演說談歷史，只限於「1624年台灣從台南出發」的台獨史觀；演說提及的所謂「善意」提議，諸如開放旅遊和學生交流等，都是建基於「新兩國論」之上，由政府對政府磋商。賴清德一上台即擺出鮮明台獨姿態，形容「中國……為全球和平穩定最大的戰略挑戰」；美國國務卿布林肯公開發新聞稿，祝賀賴清德就職，有關做法在過去亦不常見。賴清德倚美謀獨，華府則借台制華，台海局勢未來走向，實在令人非常擔心。

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