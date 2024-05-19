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社評

社評：俄烏戰場形勢丕變 中俄關係不動如山

【明報社評】俄羅斯總統普京在連任後首度外訪，就是國事訪問中國，是他7個月內第二度訪華，亦是對國家主席習近平去年連任後首訪俄羅斯的回訪。近11年來習普二人會面40多次，反映中俄關係的緊密。從兩國今次簽署的關於深化全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明看，中俄合作範疇廣泛，與俄烏戰爭相關的只是很小部分，西方社會將中俄關係聚焦於俄烏戰爭，有妖魔化中俄關係之嫌。從近期俄羅斯防長換人，到烏克蘭戰場走勢看，俄烏戰爭或趨長期化。從習近平在巴黎和北京的表態看，中國對俄烏戰爭取態一以貫之，既堅持聯合國憲章原則，勸和止戰，兼顧各方安全，亦不接受西方抹黑責難，堅持中俄合作不動搖。因為中俄關係符合雙方戰略利益，不可能輕易受第三者影響。

俄軍逼近第二大城

戰爭或趨向長期化

普京出訪之時適逢烏克蘭戰場形勢丕變，俄軍近期向烏第二大城市哈爾科夫發起攻勢，聲稱過去一周佔領了12個村鎮，並繼續向烏軍防線縱深挺進。普京宣稱，俄軍無意奪取哈爾科夫，只是擴大俄邊境的緩衝區。另一方面，烏克蘭總統澤連斯基指烏軍失利是「全世界的錯」，呼籲盟友加快軍援，還簽署法案，允許部分輕罪囚犯入伍，暴露烏軍兵員不足的困境。

普京今次訪華，隨行的有5名副總理，以及外交、國防、財政、央行等部門首腦和聯邦安全會議秘書，高層傾巢而出，從另一角度顯示，其國內政權穩固無虞。普京還盛讚其新任命的經濟專家新防長，稱其將對國防事業有「創新貢獻」。令外界關注莫斯科正做戰爭長期化的準備。有報道稱，美國政府內部評估，俄烏戰爭最終很可能是韓戰翻版，即雙方就地停火，不戰不和。

對於俄烏戰爭，中方從第一日起就堅持勸和止戰，但未獲得雙方和應。儘管普京今次對中方立場多加讚賞，但他對中方支持的巴黎奧運停火建議仍持異議，認為不能一方面禁止俄國旗出現在奧運會場，一方面又要俄遵守奧運慣例，顯示中俄並非在所有議題上都看法一致。但美國形容中俄聯合聲明「了無新意」，這說法同樣「了無新意」。可以說，在俄烏戰爭之前，美國與西方國家是中俄關係的挑唆者，從戰爭開始，美國與西方又成為中俄背靠背、唇齒相依的促進者。

在西方對俄羅斯1.6萬項制裁措施中，禍及中資企業實體的至少也數以百計。美方聲稱中國不能既支持俄羅斯又與西方改善關係，事實上，西方對中國的惡意圍堵早於俄烏戰爭，北京深知，現在即使與莫斯科分道揚鑣，亦不可能獲得西方的戰略獎勵，還會失去更多戰略利益。既然美國太空總署（NASA）至今還在維持與俄羅斯合作，美國亦不時在進口俄油，有什麼理由要禁止中俄合作。正如中國外交部發言人所指，美國在烏克蘭危機中的被動局面不是中方造成的。向中方甩鍋推責解決不了問題，也緩解不了美方的被動局面，中方始終致力於勸和促談；中方不會背鍋，更不會為別人的行為埋單。這番話與過往中國稱自己「不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方」的說法更進一步，即中國不願為美國目前的困境「解套」。

中俄合作固然對維持俄羅斯的戰爭能力有所助益，在戰爭進行了兩年多的今天，俄羅斯經濟不僅沒有崩潰，按照購買力平價（PPP）計算已躋身全球經濟總量前五名。但中俄合作對中國的戰略利益亦有重大裨益。從今次兩國簽署的聯合聲明看，俄羅斯從台灣問題、南海問題，到日本核廢水排海問題，都全面支持中方立場，而從能源合作、太空合作，到核能科技合作，中方都獲得重要利益，更不用說俄方今次還送出合作開闢北極航道、與朝鮮協商開闢中國船隻經圖們江出海口進入日本海、支持東北與俄遠東地方合作開發農業等「大禮」，都符合中方國家利益，所以中方在回應歐美對中俄關係的指控時總有一句，「將堅定捍衛自身正當權益」。

對於聯合國憲章的維護，在中俄聯合聲明中被作為維護二戰後世界秩序的依據，來對抗美國與西方虛無縹緲的「以規則為基礎的國際秩序」。從聲明中不避諱雙方聯合演習訓練等軍事合作，到為提升雙邊經貿的本幣份額，暢通雙方經營主體結算渠道等條款看。中俄雙方對美國與西方的制裁回應，已有所準備。

中俄合作互利互惠

北京不願為美解套

與以巴戰爭一樣，俄烏戰爭亦有歷史「前傳」，沒有簡單的善惡分明。中方目前的「三不」立場就是：戰場不外溢，防止戰火燒到第三國及第三方捲入戰事；戰事不升級，不得使用大規模殺傷性武器特別是核武器與生化武器，反對攻擊核設施；各方不拱火，避免任何不利於停火止戰的言行。下月將在瑞士召開的烏克蘭和平會議，普京已經表示俄方未獲邀。中國屆時會否與會引人注目，習近平前日在中南海與普京會談時已表明，中方支持召開「俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會」，既然俄方被拒之門外，中方會否與會似乎已有答案。

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