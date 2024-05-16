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社評

社評：美國對華貿易戰升級 北京須採取對等反制

【明報社評】美國宣布向180億美元中國進口商品大幅加徵關稅，涉及電動汽車、晶片、太陽能電池等產品。總統拜登一邊聲稱不尋求與中國脫鈎斷鏈，一邊為了爭取選票，打壓中國先進製造業，變相封殺兼具技術及成本優勢的中國電動車，乃是典型的貿易保護主義行為，不僅無助美國汽車業競爭力提升，亦有違美國消費者利益。拜登政府最新的宣布，標誌美國對華發動新一輪貿易戰， 無可避免影響中美雙邊合作氛圍，北京有必要採取對等反制措施。

保護主義損人不利己

拜登特朗普如出一轍

2018年，時任總統特朗普援引美國《貿易法》「301條款」，向中國輸美商品加徵關稅，揭開了中美貿易戰序幕。當時不少美國專家指出，加徵關稅措施實際只是由美國消費者「埋單」，亦難顯著縮窄中美貿易逆差，可是特朗普仍執意為之，先後向3000多億美元中國進口產品，加徵25%不等的關稅。拜登接任後，承諾檢視前朝的301關稅措施，半導體、零售業等領域的30多個美國行業商會，促請撤銷對華商品額外加徵的關稅，拜登政府其後為了遏抑通脹，亦曾考慮撤銷部分對華關稅，惟後來不了了之，白宮還以國家安全為由，加強對華出口限制，包括禁止先進半導體及其製造設備輸華。

拜登政府對特朗普「301關稅」進行的審議，拖至現屆任期最後一年終於結束。白宮不僅延續了前朝政策，拜登本周更宣布對一系列中國產品大幅提高關稅，包括電動車、半導體、電池、醫療產品等，當中電動車關稅從目前的27.5%大增至102.5%，太陽能組件從25%增至50%，新關稅措施將於未來兩年內實施，料將影響180億美元的中國進口商品。財長耶倫明言，半導體和新能源等領域，將在未來幾十年內構成美國創造就業和國家安全的基礎，確保美國在這些戰略產業中的作用和存在「至關重要」，充分暴露了新關稅措施的保護主義色彩。

特朗普政府對華加徵「301關稅」，世貿裁定違反貿易規則，惟美方並無理會。白宮今次決定，標誌對華貿易戰升級。拜登特意在白宮玫瑰園向工會和企業交代相關措施，強調「不會讓中國產品充斥美國市場」，又批評特朗普任內「未有兌現承諾，打擊中國不公平貿易行為」，一方面反映決定背後涉及大選盤算，另一方面說明對華貿易戰是兩黨共識，無論誰主白宮也一樣；特朗普揚言如果他還在位，稅率將是200%而非100%，又認為有關措施應擴至其他車輛及產品，則顯示美國政客大打反華牌，沒有最盡只有更盡。

國際競爭進入新時期，很多國家現在都有產業政策，鼓勵高科技發展。美國一邊指控中國採取補貼措施是在「作弊」，然而另一邊廂，美國卻推出《晶片法》，為本國以及答允在美國設廠的晶片企業，提供金額數以百億美元計的補貼和貸款。外交部指出，按照美方邏輯，美國補貼就是「至關重要的產業投資」，別國補貼就是「令人擔憂的不公平競爭」；美國向世界出口有比較優勢的產品就是「自由貿易」，別國向世界出口有比較優勢的產品就是「產能過剩」。有關說法一矢中的，道出了美方的雙重標準及霸道邏輯。

中國在新能源、電動車等領域取得競爭優勢，除了因為產業鏈規模夠龐大，令生產成本得到有效控制，更重要是靠技術創新。反觀美國，當地汽車業一大問題就是人工貴成本高。1980年代，美國車企面對日本車的挑戰，華府的策略是利用盟友關係，要日方「識做」自我限制日本車輸美，同時要日本車企在美國設廠。現在美國政界則認為，以關稅措施封殺中國電動車，就能保住本地汽車業，惟正如美國貿易專家林西科姆（Scott Lincicome）所言，美國加徵關稅措施，僅是一種扭曲市場的行為，無法幫助本土產業繁榮，遑論提升競爭力。

耶倫表示，新關稅措施「不會傷及美國消費者荷包」。鑑於美國進口中國電動車本來就很少，一年僅得數萬架，即使關稅大漲，對美國消費者的直接影響確實不大，但貿易保護主義措施，無可避免會削弱競爭和控制成本的動力，何况新關稅措施還涉及電動車電池及零件，美國車企無法獲得中國製造的低成本零件，電動車生產成本持續居高不下，埋單的一樣是美國消費者。歐洲是目前中國電動車最大出口地，去年歐盟便輸入了總值約135億美元的中國電動車，金額差不多是美國的10倍。當地政界也有聲音質疑中國「不公平貿易」，主張對中國電動車加徵關稅，但德國交通部長和當地汽車工業協會異口同聲反對，德國平治車廠總裁更認為，來自中國的競爭，長遠有助歐洲廠商製造出更佳產品，呼籲歐盟調低中國電動車關稅。

反制有節有理

歡迎外資不改

習近平早前訪問歐洲三國深化經貿合作，另一邊廂，歐美多間大企業高層近期也相繼訪華，國務院總理李強與美國特斯拉（Tesla）總裁馬斯克會面，形容特斯拉在華發展是中美經貿合作成功範例，馬斯克在爭取「特斯拉全自動駕駛入華」方面，也取得進展。中國展示對外開放，跟美方的保護主義對比鮮明。去年習拜會，拜登重申不尋求打壓遏制中國發展、不尋求與中國脫鈎斷鏈，然而美方實際行動又是另一回事，無論是TikTok「不賣就禁」，還是今次加徵關稅決定，都跟習拜會共識背道而馳，有損雙邊合作氛圍。北京有必要採取「對等措施」，回應美方發起的新一輪貿易戰，同時也要繼續堅持對外開放，歡迎外資來華發展。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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