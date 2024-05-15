社評：加價難救的士業 改革機會須把握

服務質素屢惹詬病

的士加價獅子開口

本港的士對上一次加價為2022年7月，所有的士起表一律加3元，平均加幅達到12.8%。事隔未夠兩年，業界又向政府提出加價申請，建議市區的士（紅的）、新界的士（綠的）和大嶼山的士（藍的）起表分別加5元、4.5元及6元，加幅達到18.5%、19.1%和27.3%。的士商會聲稱，的士保費及維修保養費近年大幅增加，導致營運成本顯著上升，申請加價是「無奈決定」，揚言加價方案已經留有餘地，未有完全「追滯後」，云云，然而如此驚人的加幅要求，委實令人難以接受，有立法會議員更認為，疫後前線的士司機實際收入有所回升，沒必要加價。今次行會批准的士加價，所有的士起表一律加2元，加幅大約介乎9%至11%，看在不少市民眼裏，其實已是太過「手鬆」。

本港的士服務質素屢惹詬病，不少市民和旅客都遇過的士拒載、兜路、濫收車資等不快經歷，換來一肚子氣，「黑的」劏客更對本港旅遊城市形象造成損害。業界常稱改善收入有助改善服務，現實卻是加價後服務質素依然故我。當局數據顯示，2022年7月的士加價後，當季的士投訴數字不減反增；去年當局共收到逾1.1萬宗的士投訴，按年急升五成，更超過疫前每年約萬宗的水平。的士提供點對點交通運輸，倘若服務質素好，即使收費貴一點，相信乘客也會接受，然而本港的情况，卻是服務整體質素未如理想，還想大幅加價，市民反感亦屬必然。

的士加價一個常見理由，是「改善司機收入」，現實是的士車行和車主，才是加價最大得益者，有職業的士司機指出，每次的士加價，車主車行都會馬上調高車租，司機受惠有限，不加價生意隨時更好。商會方面聲稱，現時的士起表價「連最低工資都不如」，將時薪報酬與單程載客起表收費相提並論，兩者風馬牛不相及，只顯得業界欲以司機生計，作為爭取加價的籌碼。

網約白牌車搶生意，的士業界認為問題在於政府打擊不力，要求大幅加價「補償」，乃是「理所當然」。今次行會批准的加幅未符業界要求，商會方面便批評，當局的決定，不能彌補網約白牌車對業界造成的損失，然而不少市民捨的士寧取網約車，究其原因就是的士服務質素參差缺保證。從這一角度而論，本地的士行業走下坡，網約車搶生意與其說是因，不如說是果。的士業不致力改善營運和服務，以為加價可以解決問題，最終只會更加「趕客」，加速行業沒落。

香港經濟轉型，各行各業不能再吃老本，一心只想繼續搵快錢，必須致力升級轉型，加強競爭力。的士行業走向沒落，正是一個警世的反面教材。本港的士行業存在嚴重結構性問題，由於的士牌照屬永久性質，自從1994年政府不再發新牌後，市面上約萬個的士牌照就變成投資工具，不少持牌人只視的士牌為一種可以炒賣和放租換取收入的資產，最重要是托住牌價，而不是搞好的士業務，整個行業當然難逃腐朽衰敗的命運。

的士商會提到，保費及維修保養費大幅增加，導致營運成本上升，然而維修保養費高，原因之一正是部分的士持牌人不願投資更換老舊的士；至於保費上升，則跟業界青黃不接，司機高齡化下意外頻生有關，年輕新人不願入行，說到底就是因為整個行業衰敗腐朽，缺乏前景可言。本港的士業病入膏肓，必須致力求變，革除積弊。

車隊改革成最後機會

網約車合法化應考慮

政府去年修例，提高的士拒載濫收車費以及有關「白牌車」的罰則，另外又引入的士車隊管理制度，推動的士業改革。政府不久前已開始邀請車隊申請牌照，預料計劃初期會批出約3至4個的士車隊牌，涉約3000至4000輛的士，希望可以透過車隊管理，提升的士服務質素，惟具體效果如何，還須拭目以待。早於七八年前，消委會已建議政府循序漸進開放網約車市場，引入競爭改善服務，惟遭的士業界強烈反對，有業界人士甚至揚言，任何改變都必須確保業界「舒服」。的士業因利益固化問題而陷入窮途，車隊管理制度改革，已成為業界自救最後希望。消委會總幹事黃鳳嫺日前說，若專營車隊表現仍不能滿足消費者期望，就應該循序漸進將網約車合法化。的士業繼續不思進取，只會走上末路。

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