社評：港深同城化大勢所趨 特區須化被動為主動

東鐵北延一地兩檢

香港深圳皆有得着

深圳市政府日前舉辦主題為「推動高質量發展」的新聞發布會，談到羅湖區未來發展規劃，重點包括4個集中連片區域開發計劃，招商用地總面積合計126公頃，當中最受注目的是鄰近羅湖口岸的過境土地B1地塊片區。當地政府計劃將有關用地，打造成為「戰略新興產業及現代服務業的跨境合作示範園區」。另外，羅湖口岸也規劃重建。深圳方面表示，長遠希望將東鐵線引入境內，新建的羅湖口岸將實行一地兩檢，屆時從深圳核心區羅湖直達港島核心區，只要50分鐘車程，讓兩地核心區域之間的產業發展，實現深度交融。

大灣區核心城市加強融合，地鐵互通成為了一個大趨勢。兩年多前，廣州市和深圳市便實現了地鐵乘車碼互聯互通，兩地民眾可以一App跨城刷碼搭乘地鐵。廣州當局還提出在南沙區修築地鐵，與深圳地鐵線對接，實現廣深地鐵互通。香港東鐵線北延至深圳羅湖境內，某程度是異曲同工，最大分別在於要過關，採用一地兩檢，可以簡化程序，提升過關效率。港深融合發展，羅湖位置戰略。對香港而言，東鐵線北延，可以騰空現時港鐵羅湖站一帶的土地，用來發展商住及創科項目；對深圳而言，深圳羅湖區擁有深圳火車站和羅湖北站「雙高鐵」，以及羅湖、文錦渡、蓮塘/香園圍三大口岸，大有條件成為輻射整個大灣區的重要交通樞紐。

東鐵線「過河」，其實不是新概念，2019年深圳當局重新規劃羅湖口岸時，便有此建議，惟當時香港正值反修例風暴，特區政府僅表示深圳方面未向特區政府提出任何建議，當局會在接獲深圳市正式建議後，研究可行性及效益。隨着反修例風暴平息，香港政治環境改變，特區政府2021年底發表的《北部都會區發展策略》，也主張東鐵過河一地兩檢，推動1小時生活圈建設，惟兩年半時間匆匆過去，未見特區政府有太多動作。反觀深圳方面便積極得多，例如2022年深圳市《羅湖區產業發展「十四五」規劃》，便明確提到要全面構建深港一體化交通網絡，爭取東鐵線北延至羅湖口岸，以及引入贛深高鐵、廈深鐵路等，暢通香港與內地雙向聯繫。

曾幾何時，無論東鐵線北延，還是融入大灣區，都有人說香港「被規劃」，「一地兩檢」更被視為「洪水猛獸」。時移世易，當下港人北上消費成風，相信不少市民都樂於見到兩地往來更加便利，特區政府需要做的事，是加快融入國家發展大局，化被動為主動。大灣區要實現高度一體化，一地兩檢逐步擴展至所有口岸，乃是長遠趨勢。東鐵過河一地兩檢，特區政府可以扮演更主動角色，了解港鐵和深圳方面想法，積極研究互利共贏方案。

兩地合作持續深化

港須追上「深圳速度」

深圳羅湖區新規劃，提到開發過境土地B1地塊片區。有關土地跟河套區一樣，同樣源於1980年代開始的深圳河治理工程。根據港深兩地當局簽署的合作備忘錄，原本位於深圳範圍的4幅地塊（合共91公頃），歸入香港，當中包括河套區；原本位於香港範圍的5幅地塊（合共12公頃）則納入深圳市，B1地塊片區正是其中之一。B1地塊片區毗鄰深港邊界，位置優越，步行5分鐘即可到達羅湖口岸。隨着粵港澳大灣區建設提上議程，深圳方面2019年開始研究利用B1過境土地，並於 2022年決定將之劃為「新型產業用地」。深圳當局希望將B1地塊打造成為香港與內地的「超級鏈接地」，建議採取深港「共建共管」模式發展，具體做法要看深港雙方如何洽談。

香港河套區開發空談廿多年，近年才見較大進展，惟發展速度仍嫌太慢。相比之下，近年深圳發展以高速見稱，B1過境土地開發是重點項目，肯定不會「歎慢板」。現在深圳當局主動找港方一起合作，特區政府有必要追上「深圳速度」，盡快了解深方構思，深入考慮不同合作模式，找出一個互惠共贏的方案。雖然現屆政府設立了19個港深合作專班，然而隨着兩地深化合作，項目規模愈大愈複雜，特區當局有必要跟深圳方面商量加強「頂層建設」，理順雙方溝通合作。

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