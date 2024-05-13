社評：珠海一個錯誤決定禍延13年 還路於民還欠市民一句道歉

投資26億買意大利不成熟技術

運營逾3年日均乘客不足4000

珠海市2010年決定修建有軌電車，當時是購買意大利一種最新技術，打破原來從架空電纜供電的傳統，改為從路軌側供電，突破有軌電車要從車頂帶「辮子」接駁到架空電纜。然而，意大利這套技術只是在5公里路軌上實驗成功，從未通過商業運作的測試。

由於這套新技術本身存在很多工程漏洞，對於適應中國南方多雨天氣環境也有困難，但領導層仍然「一意孤行」，從商業角度考慮，是風險投資，希望項目一旦成功，可以在全國大市場內推廣，從而在生產上帶動整個城市的經濟增長；但在某種程度上是一個政治決定，因為若然成功則可成為政績。

這個先天不足、後天不良的項目，經中國工程師多番技術挽救，原定在2014年建成的有軌電車終於2017年投入運營。有軌電車在一條主要幹道上，線路長8.9公里，由於路線並非連接商業區或者密集的居民點，通車後乘客寥寥可數，乘客量不足導致班次稀疏，反過來更加影響載客率，營運3年半以來，日均載客量為3865人次，為設計載客量的二十分之一。每年票款收入僅100萬元，維護成本卻高達9100萬元，日均虧損25萬元。由於這條路軌佔用兩條車道，嚴重影響交通。市民對此有冤無路訴。

這條既無益於交通且連連虧損的「有鬼電車」，從決定興建到決定拆除，經歷5任市委書記，決定項目的甘霖書記已經調任他職，實施工程的李嘉書記因為貪腐被判入獄18年，決定停運的郭永航書記升任廣州市長，決定拆軌的現任書記呂玉印是2021年底上任。

拍板引進這項工程的領導，是否因為爭取政績而忽視商業風險，無從稽考。興建期間任書記的李嘉，是否有在施工工程中間有貪腐問題，沒有得到證實，但後來他鋃鐺入獄的指控中，有一條是利用職務便利為他人謀取利益並收受財物。營運3年半後因嚴重虧損而下令停運的郭永航書記，在決定前召集人大代表、政協委員和專家學者，論證一番，得出一致結論要停運，總算是「尊重民意」，但有軌電車只是「止蝕」，他調任廣州後，路軌仍然「孤零零」地攤在大馬路上，繼續阻礙交通。

上任兩年半的現任書記呂玉印，決定拆卸曬太陽3年的路軌，從公告中給出的理由是：從城市規劃、經濟效益、社會效益、運營安全風險等方面進行了充分研究，並履行了公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查等決策程序。其實，拆卸路軌根本不用解釋，市民欠缺的是一個道歉。

重大工程透明度低投訴無門

各種決定拖沓市政府不解釋

需要道歉和解釋的是，國家規定重大工程需要經人民代表大會審議通過，究竟這個審議通過的過程，市政府是否有提供足夠的資料以及論證觀點給人大代表參考，人大代表是否有足夠的空間去發表意見，為何在1號線由於工程技術問題遲遲未能完工的情况下，市發展和改革局仍然提出1號線二期工程，以及2號線和3號線的規劃。

一份未能證實真偽的文件顯示，「珠海有軌電車項目追責公示」列出項目違規和失誤原因：總體規劃不合理、施工管理不嚴格、財務管理漏洞、監督機制薄弱，還建議具體追責措施和責任人。姑勿論這份「追責文件」是公開還是內部，列出的問題都合理，究竟珠海市政府是否真的要追責，追責結果是否會公之於眾，要拭目以待。

有軌電車項目從施工到拆卸，每一個環節都有拖沓的情况，施工延遲3年完成；運營三年半每一天都在巨虧，拖延一天停運就多虧一天，何時壯士斷腕有何標準；從停運到決定拆卸路軌，又拖了三年，其間在等什麼？領導的決定無論有何考慮，都應該向市民有所交代。施工延誤的過程中，市政府向人大的工作報告曾經提到：「梅華路有軌電車1號線沒有按預定的時間投入運營，主要是對項目技術應用的成熟度論證不充分。對此，市政府承擔主要責任。我們將以此為鑑，進一步提高重大公共決策的民主化和科學化水準。」即使表示承擔主要責任，以及以此為鑑，有什麼行動？在人大會議眾目睽睽之下「空口講白話」，市民可以追責嗎？

珠海市政府的有軌電車這個項目中，所表現出來的施政理念與措施，都給市民留下一個極壞的印象，希望在路軌拆卸並將原來馬路修復後，市容面貌與市政府的形象，也會煥然一新。

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