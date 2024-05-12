明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：習近平訪歐成果豐碩 對歐外交展現新思維

【明報社評】國家主席習近平的法國、塞爾維亞、匈牙利歐洲三國之行結束，昨日回到北京。今次是他時隔五年後再度訪歐，亦是今年首度出訪，更是中共二十大之後時間最長、到訪國家最多的外訪，顯示北京對歐洲的重視。外界多從分化歐美的角度看待中國對歐外交，但中國對歐外交已不同以往，更趨靈活務實，並不以對美國和國際問題的取態劃線，而是求同存異，爭取雙方利益的最大契合點。從這個角度看，習近平今次歐洲之行，初步化解了法國在政經方面對華的疑慮，進一步鞏固提升了與塞爾維亞、匈牙利的傳統盟友關係，可謂成果豐碩。

法塞匈三國戰略自主

中國對歐更靈活務實

在中共二十大之後，習近平去年四度外訪，都是專程到訪一國，包括正式訪問俄羅斯、南非、越南，到美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）峰會並與拜登總統舉行峰會，最長不過三四天。今次歐洲之行連訪三國，時間長達一周，顯示中方對歐洲外交的重視。到訪的三國，法國是歐盟核心國家，亦是首個與新中國建交的西方大國；塞爾維亞是解體前的前南斯拉夫主體，位處巴爾幹戰略要衝，是「一帶一路」倡議與歐洲內陸的交匯點；匈牙利身兼歐盟、北約、神根公約三重會員，是中國在東歐投資重鎮，下半年將輪任歐盟主席國。三國各有特色，共通點是對華友好，是中國在歐洲的支點國家（pivot state）。

雖然三國在對華關係方面都可算是歐洲的特立獨行者，即所謂「戰略自主」（Strategic Autonomy）。但並非在所有國際問題上都與中方一致，法國就在俄烏戰爭、人權等問題上多次指摘中國，亦是歐盟對中國產電動汽車發起反補貼調查的幕後推手，與習近平會談時，馬克龍循例拉上歐盟委員會主席馮德萊恩，加強施壓；匈牙利在中東堅定挺以，在聯合國提升巴勒斯坦會員地位的表決中，是投反對票的9個國家之一；即使是被視為中方「鐵桿」友邦的塞爾維亞，也因要爭取加入歐盟，多次譴責俄羅斯入侵烏克蘭……

這些並未影響中國發展與他們的關係，因為中國從過去多年與歐洲國家打交道中得到教訓。儘管中國仍然支持歐洲一體化，但也清醒地認識到歐洲距離真正一體化的目標仍然遙遠，各國在對華關係上仍是從本國實際利益出發。就如今次習近平訪法，馬克龍原本亦邀請德國總理朔爾茨前來，與馮德萊恩一道與習對話，以壯歐方聲勢，卻遭德方拒絕。表面原因是，朔爾茨上月剛剛單獨訪華，從重慶、上海到北京，與習近平會面，已經表達了歐方在俄烏戰爭、中國產能方面的立場。但背後原因應是，出於對德國車企在中國內地市場利益的關切，德國反對歐盟對中國電動汽車的保護主義措施，這一點與法國截然不同。德國自民黨籍數字化和交通部長維辛（Volker Wissing）近日再重申，「我們不想封鎖市場，我們想參與競爭」。

根本原因是，德國的傳統汽車在內地市場仍佔據相當份額，而法國車企在內地車市的份額已經微不足道。對於歐洲的保護主義措施，中方亦有應對之道，之前中國對歐洲產白蘭地等烈酒展開反傾銷調查，就引起法方緊張。實際上，內地車企比亞迪已經在歐洲投資設廠，以規避歐盟的關稅措施，繼匈牙利首間歐洲車廠外，據報法國已經向比亞迪第二間歐洲車廠伸出橄欖枝，可見熙熙攘攘，利來利往。

禁華電動車意見不一

支點國家四両撥千斤

俄烏戰爭爆發以來，歐洲出現嚴重滯脹，去年歐盟經濟接近零增長，加上能源危機影響，出現產業空心化現象，大量製造業外移，亦拉低了歐洲技術進步速度，面對日趨激烈的地緣經濟競爭和國際科技競爭，歐洲將處於愈來愈不利的地位。因此，馬克龍的對華靈活姿態，主要考量是希望為法國經濟注入新的活力。

中國已清醒意識到，歐洲在戰略安全層面離不開美國，尤其在俄烏戰爭結束之前，一方面歐盟自身軍力不足以抵擋俄羅斯的威脅；另一方面，在依靠北約安全框架數十年後，歐洲已形成靠美國來維持戰略安全的路徑依賴。要歐盟在戰略安全層面實現「戰略自主」，短期內很不現實。

明乎此，歐洲對華政策的搖擺就是預期中事，作為美國的戰略盟友，中方不應預期歐盟會與美方漸行漸遠，而應在維護自身核心利益的前提下，做大合作大餅，讓歐方在制定對華政策時有所避忌。習近平訪法時，一方面駁斥對中方軍援俄國、產能過剩的指控，另一方面承諾暫不對法國白蘭地加徵關稅，共同呼籲法國奧運期間全球停戰，並與法國簽訂從中東問題到AI全球治理的4份聯合聲明，以及與空中巴士合作等18項協議或意向書；將塞爾維亞升格為歐洲的首個「命運共同體」，並達成自貿協定；與匈牙利關係升格到「全天候全面戰略伙伴」，鞏固這個歐盟內「一帶一路」橋頭堡作用。既然美國可以利用波羅的海等小國牽制歐盟的對華政策，中國亦可利用這些友好的支點國家，在內部平衡歐盟的反華傾向。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞