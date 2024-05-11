明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：美國死撐以色列 宗教戰爭難休止

【明報社評】以軍向加沙南部拉法市步步進逼，美國阻止殺戮的決心惹人懷疑，眾議院通過《反猶太主義意識法案》，更令人覺得美國政界欲以「反猶」為藉口，打壓批評以色列的聲音。美國無視各方反戰呼聲，力撐以色列，除了地緣政治盤算，還有更深層的宗教因素。美國福音派信徒眾多，當中不少人相信基督教錫安主義和最後審判預言，認為支持猶太復國主義才符合上帝旨意，甚至將以哈戰爭視為這場宗教「終局之戰」的序幕，打下去是「無可避免」；以色列總理也不時打宗教牌，為戰爭尋求支持。美國親以色列游說團體本來就勢力龐大，足以左右選情，當加沙戰事與宗教連繫起來，戰火就更難平息。

偏幫程度不可理喻

背後牽涉宗教因素

國際反戰呼聲愈來愈響，美國對以色列的「施壓」卻恍如隔靴搔癢。總統拜登近日承認，有加沙平民死於一款美製2000磅重型炸彈，上周已暫停向以色列付運該款武器，一旦以軍稍後大舉進攻拉法，將停止向以色列供應大型炸彈和炮火等攻擊用武器。倘若美方真的決定限制軍援以色列，將是1982年黎巴嫩戰爭以來首次，然而如果華府真的決心阻止殺戮，現在就應該馬上停止輸武，而不是等以軍大舉展開進攻後才行動；以方專家亦稱，美方暫停供應部分武器，短期不會影響以軍實力。美國更有共和黨參議員準備提出議案，譴責拜登暫停向以色列供應武器。

國際刑事法庭（ICC）正調查以色列和哈馬斯違反國際人道法，可能短期內向雙方高層發出拘捕令，但白宮跟民主共和兩黨均表明反對ICC調查以色列，國會一批議員更起草法案，威脅制裁ICC。美國政客這邊高談「以規則為基礎的國際秩序」，那邊卻威脅制裁ICC，可謂荒謬絕倫；眾議院不久前通過《反猶太主義意識法案》，被指變相將批評以色列所作所為也界定為「反猶」，拜登本周出席大屠殺紀念活動致辭，亦被指將反戰誣衊為「反猶」。美國袒護以色列，已到了匪夷所思地步，實非「借以色列對抗伊朗」一類地緣政治盤算可以解釋。

在西方，反猶太主義歷史可追溯上千年，及至近代猶太復國主義（Zionism，也稱錫安主義）興起，上世紀初，猶太資本賣國一類陰謀論在歐洲盛行，為後來納粹大屠殺埋下種子。這段歷史令到當代有關「猶太人影響力」的討論，增添很多禁忌。美國著名猶太裔作家戈德堡（J. J. Goldberg）便形容，在美國，人們似乎被迫在「猶太人控制無遠弗屆」和「猶太人影響力不存在」二擇一，卻「無人想討論介乎兩者之間的現實」。

美國有不少財雄勢大的親以色列游說團體，美國以色列公共事務委員會（AIPAC）對兩黨影響力之大，可媲美全國步槍協會（NRA）。英國《衛報》分析發現，加沙開戰後，較多公開「挺以」的美國眾議員，在上次選舉收到的親以色列團體或個人捐款，平均約12.8萬美元，比傾向「挺巴」的眾議員，平均多出10萬美元；親以色列團體及個人向現屆眾院議員的捐款，合計5800萬美元，全體400多名議員只有33人無份。以色列右翼近廿年長期主政，美國親以游說團體也愈益右傾，與共和黨走得較近，但不代表對民主黨沒有影響力。上次中期選舉，AIPAC捐了百萬計美元，支持親以的民主黨參選人，力阻冒起中的挺巴進步派初選出線。今年眾院選舉，AIPAC力挺親以的兩黨參選人，民主黨進步派一些原本穩拿的選區，現在都變成搖擺戰場。

這些親以色列游說團體，獲得不少猶太人支持，但亦有猶太富商支持左翼進步派，美國右派便指索羅斯旗下基金支持左翼反戰活動。另外，這些親以色列團體，背後也有大量白人福音派信徒支持，「基督徒聯合支持以色列」（CUI）正是其中一個最有影響力的錫安主義福音派組織，2019年CUI在華盛頓開大會，講者便包括時任副總統彭斯及國務卿蓬佩奧。

美國既是世俗國家，但也是相當宗教化的社會，福音派信徒多達1億，當中很多人都相信基督教錫安主義，深信彌賽亞重臨，認為1948年以色列立國是實現《聖經》預言。他們不理以色列做什麼都支持，不是因為厚愛猶太人，而是認為這是上帝旨意，一如必須堅決反對墮胎。他們將《創世紀》中上帝對亞伯拉罕的說話，理解為上帝將祝福那些祝福以色列的人、詛咒那些詛咒以色列的人，美國必須支持以色列，才可永享繁榮。部分信徒甚至認為，當猶太人在「大以色列地區」全面定居，最後審判才能開始，而這次加沙戰事正是「終局」之始，打下去是「無可避免」。

援引《聖經》「上帝旨意」

「滅而絕之」尋找藉口

福音派是保守派重要票倉，共和黨當然要「識做」，即使民主黨這方面的考慮較少，但該黨不少政客一樣擁抱基督教錫安主義。拜登去年與內塔尼亞胡會晤，便說「I am a Zionist（我是錫安主義者）」。有觀點甚至認為，基督教錫安主義才是最主流的猶太復國主義形態。內塔尼亞胡為了爭取支持進攻加沙，也大打宗教牌，例如公開表示以軍「決心將邪惡從世上剷除」，「不要忘記亞瑪力（Amalek）做過什麼」。《聖經》中，亞瑪力是以色列世仇，上帝叫摩西剷除亞瑪力。後來以色列掃羅王（King Saul）真的幾乎殺盡亞瑪力人，卻放過了他們的國王，結果其後人密謀把所有猶太人殺光。不少以色列極右分子認為，巴人就是當代的亞瑪力人，很多基督教錫安主義者也將哈馬斯等同於亞瑪力，支持滅而絕之。當加沙戰爭不止是報復恐襲、不止是地緣政治盤算，而是一場宗教聖戰，生靈塗灰實在不知何時方休。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞