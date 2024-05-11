社評：美國死撐以色列 宗教戰爭難休止

偏幫程度不可理喻

背後牽涉宗教因素

國際反戰呼聲愈來愈響，美國對以色列的「施壓」卻恍如隔靴搔癢。總統拜登近日承認，有加沙平民死於一款美製2000磅重型炸彈，上周已暫停向以色列付運該款武器，一旦以軍稍後大舉進攻拉法，將停止向以色列供應大型炸彈和炮火等攻擊用武器。倘若美方真的決定限制軍援以色列，將是1982年黎巴嫩戰爭以來首次，然而如果華府真的決心阻止殺戮，現在就應該馬上停止輸武，而不是等以軍大舉展開進攻後才行動；以方專家亦稱，美方暫停供應部分武器，短期不會影響以軍實力。美國更有共和黨參議員準備提出議案，譴責拜登暫停向以色列供應武器。

國際刑事法庭（ICC）正調查以色列和哈馬斯違反國際人道法，可能短期內向雙方高層發出拘捕令，但白宮跟民主共和兩黨均表明反對ICC調查以色列，國會一批議員更起草法案，威脅制裁ICC。美國政客這邊高談「以規則為基礎的國際秩序」，那邊卻威脅制裁ICC，可謂荒謬絕倫；眾議院不久前通過《反猶太主義意識法案》，被指變相將批評以色列所作所為也界定為「反猶」，拜登本周出席大屠殺紀念活動致辭，亦被指將反戰誣衊為「反猶」。美國袒護以色列，已到了匪夷所思地步，實非「借以色列對抗伊朗」一類地緣政治盤算可以解釋。

在西方，反猶太主義歷史可追溯上千年，及至近代猶太復國主義（Zionism，也稱錫安主義）興起，上世紀初，猶太資本賣國一類陰謀論在歐洲盛行，為後來納粹大屠殺埋下種子。這段歷史令到當代有關「猶太人影響力」的討論，增添很多禁忌。美國著名猶太裔作家戈德堡（J. J. Goldberg）便形容，在美國，人們似乎被迫在「猶太人控制無遠弗屆」和「猶太人影響力不存在」二擇一，卻「無人想討論介乎兩者之間的現實」。

美國有不少財雄勢大的親以色列游說團體，美國以色列公共事務委員會（AIPAC）對兩黨影響力之大，可媲美全國步槍協會（NRA）。英國《衛報》分析發現，加沙開戰後，較多公開「挺以」的美國眾議員，在上次選舉收到的親以色列團體或個人捐款，平均約12.8萬美元，比傾向「挺巴」的眾議員，平均多出10萬美元；親以色列團體及個人向現屆眾院議員的捐款，合計5800萬美元，全體400多名議員只有33人無份。以色列右翼近廿年長期主政，美國親以游說團體也愈益右傾，與共和黨走得較近，但不代表對民主黨沒有影響力。上次中期選舉，AIPAC捐了百萬計美元，支持親以的民主黨參選人，力阻冒起中的挺巴進步派初選出線。今年眾院選舉，AIPAC力挺親以的兩黨參選人，民主黨進步派一些原本穩拿的選區，現在都變成搖擺戰場。

這些親以色列游說團體，獲得不少猶太人支持，但亦有猶太富商支持左翼進步派，美國右派便指索羅斯旗下基金支持左翼反戰活動。另外，這些親以色列團體，背後也有大量白人福音派信徒支持，「基督徒聯合支持以色列」（CUI）正是其中一個最有影響力的錫安主義福音派組織，2019年CUI在華盛頓開大會，講者便包括時任副總統彭斯及國務卿蓬佩奧。

美國既是世俗國家，但也是相當宗教化的社會，福音派信徒多達1億，當中很多人都相信基督教錫安主義，深信彌賽亞重臨，認為1948年以色列立國是實現《聖經》預言。他們不理以色列做什麼都支持，不是因為厚愛猶太人，而是認為這是上帝旨意，一如必須堅決反對墮胎。他們將《創世紀》中上帝對亞伯拉罕的說話，理解為上帝將祝福那些祝福以色列的人、詛咒那些詛咒以色列的人，美國必須支持以色列，才可永享繁榮。部分信徒甚至認為，當猶太人在「大以色列地區」全面定居，最後審判才能開始，而這次加沙戰事正是「終局」之始，打下去是「無可避免」。

援引《聖經》「上帝旨意」

「滅而絕之」尋找藉口

福音派是保守派重要票倉，共和黨當然要「識做」，即使民主黨這方面的考慮較少，但該黨不少政客一樣擁抱基督教錫安主義。拜登去年與內塔尼亞胡會晤，便說「I am a Zionist（我是錫安主義者）」。有觀點甚至認為，基督教錫安主義才是最主流的猶太復國主義形態。內塔尼亞胡為了爭取支持進攻加沙，也大打宗教牌，例如公開表示以軍「決心將邪惡從世上剷除」，「不要忘記亞瑪力（Amalek）做過什麼」。《聖經》中，亞瑪力是以色列世仇，上帝叫摩西剷除亞瑪力。後來以色列掃羅王（King Saul）真的幾乎殺盡亞瑪力人，卻放過了他們的國王，結果其後人密謀把所有猶太人殺光。不少以色列極右分子認為，巴人就是當代的亞瑪力人，很多基督教錫安主義者也將哈馬斯等同於亞瑪力，支持滅而絕之。當加沙戰爭不止是報復恐襲、不止是地緣政治盤算，而是一場宗教聖戰，生靈塗灰實在不知何時方休。

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