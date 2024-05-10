社評：促進多元文化主義 吸引四海人才來港

吸引東南亞歐洲人才

彰顯香港國際化角色

現屆政府強調要「搶人才」，兩年來推出了不少新措施、新計劃，本周舉行的「香港．全球人才高峰會」，一大目標正是為了推廣香港作為「國際人才樞紐」及「國家人才門戶」的雙重角色與優勢。政府人才服務辦公室邀請了約20名來自本地、大灣區以至世界各地的政商學界嘉賓，暢談國際就業市場和人才流動趨勢、大灣區人才交流合作機遇等。人才辦表示，一連兩日的峰會，參加人數遠超預期，兩天合共約有4900人次參與，同步舉辦的「機遇匯人才博覽展」，亦有超過8600人次入場。

根據政府說法，截至上月底，各項人才入境計劃已批出近18萬份申請，超過12萬人才已抵港。勞福局長孫玉菡承認，現時各項人才計劃，以內地人才佔較大比例，未來將重點面向東南亞及歐洲吸引人才，做大做強香港作為人才高地的功能和角色。人才辦亦表示，下半年將加強宣傳推廣，並到東南亞及歐洲不同城市的大學舉辦講座等，爭取世界各地人才來港。

香港是國家一部分，基於語文、地理、文化等因素，各項人才計劃以內地人為主，乃是意料中事。過去數年，無論地緣政治形勢還是香港內部政治環境，都出現了重大變化，美國視華為敵，西方陣營對香港印象也變得負面，不排除部分人確會因為政治意識形態好惡，影響來港意欲，但也毋須過度放大相關因素。人才論壇講者劍橋大學副校長卡特維爾（David Cardwell）便形容，香港是一處歡迎合作的地方，擁有大灣區的資源及優勢，亦有國際認可的大學，對世界各地學生及教授具有吸引力，不認為23條立法後會影響內地以外的人才來港。

歐洲對華對港態度，比美國相對務實，至於東南亞，就更沒有意識形態包袱或信心問題，區內大多數國家都無意在大國博弈中選邊站。內地與東南亞合作不斷深化，與歐洲也不乏合作空間。吸引兩地更多人才來港，不僅可以充實本港人才庫，也有利香港發揮「超級聯繫人」的角色。雖然新加坡是香港爭人才的區內重要對手，但香港始終有背靠國家這一獨特優勢，並非無力競爭，問題反而是香港能否調整心態，突破以往視角局限，重新認識世界。

香港與東南亞關係密切，當地不少華僑在香港有業務，可是香港商界對東南亞市場的認識卻不多，不少港人對東南亞的印象，就是旅遊和外傭，不了解當地近年高速發展，也不明白區內經濟一體化情况。以越南為例，當地近年培訓了不少資訊科技年輕人才，製造業蓬勃發展，也造就了品牌設計人才的冒起，然而去年《施政報告》宣布開放越南人才來港就業的簽證政策時，很多人的即時反應都是不明所以，甚至沒想過「當地有人才可搶」。根據國際人才招聘機構所做的東南亞初創人才報告，印尼、大馬、越南等地有不少優秀技術人才，由於當地薪酬水平與香港相差甚大，本港企業絕對有條件有能力去搶人才。

當然，東南亞人才來港與否，薪酬不會是唯一考慮因素，生活上是否容易融入、會否遭白眼歧視，也是重要考慮。新加坡成功匯聚區內不少人才，除了因為同屬東盟成員，以及地理上的接近，更重要是當地有優良的多元文化主義（Multiculturalism）土壤，人口雖以華人為主，但南亞人、馬拉人文化同樣得到尊重，不同族群之間能夠共融生活，沒有因為族群背景而遭到差別對待。相比之下，香港雖是國際都會，但多元文化主義土壤卻不及新加坡等地方。

不同族群有包容欠共融

社會成見不利招攬人才

香港崇尚自由主義，亦有反歧視條例，對不同族群包容度是高的，但共融方面卻頗有不足，難以跟新加坡這類「大熔爐」相提並論。有學者指出，香港對於非華人族群融入社會，沒有一套清晰政策，非白人少數族裔大多是低收入南亞人和東南亞人，在社區自成一國生活；更甚的是，有別於外國多元文化主義強調的互相接納及平等尊重，在香港，不同少數族群是分等級高低的。這種情况，一定不利香港廣納非西方、非華人的才俊。「機遇匯人才博覽展」上，有來自尼日利亞的女子表示，3年前遠道而來，特意在港修讀會計及財務相關碩士課程，希望在港發展事業，惟大部分公司均以她不諳粵語為由拒聘，令她有點心灰，質疑香港是否真正國際化。香港要擺脫以西方為尊的心態，重新認識世界，讓多元文化主義扎根。特區政府若想廣納世界各地人才，必須在這方面多下工夫。

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