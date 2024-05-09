社評：港鐵老化設施快更換 安排穩妥可減少不便

更換吊架工程複雜

觀塘線4站停運一天

港鐵近年一再發生涉及硬件維修保養的事故：2019年紅磡站出軌，涉及路軌枕木維修；前年油麻地站列車「甩門」及將軍澳線列車「甩卡」，則跟裝置移位或零件鬆脫有關。事後港鐵成立專家小組，檢討鐵路資產管理及維修保養制度。去年中，港鐵公布檢討結果，提出循五大方向改善，包括未來5年投放逾650億元更新設施及保養維修、投放10億元加快應用創新科技、加強風險預測、爭取更多維修時間，以及提升員工對資產及風險管理認識、克服維修人手挑戰。港鐵昨天宣布的觀塘線設施更新工程，正是650億元維修保養計劃之一，觀塘線太子站至何文田站須於7月28日星期天，暫停列車服務一天。

港鐵方面解釋，今次維修工程，包括更換油麻地站列車隧道頂部的金屬吊架，需要移開電纜及架空天線，影響正常供電，唯有暫停相關列車服務，當局有信心在28小時完成更換工程，翌日回復正常服務。根據港鐵說法，採用類似興建模式的結構，合共有3處，全部涉及早期地鐵網絡，意味日後更換相關設施時，很可能也要暫停部分列車服務。港鐵昨天亦不諱言，未來3年間，每年仍有一兩次類似計劃，要視乎設施狀態及生命周期，以及是否有替代路線等。

港鐵安排周日停運以便施工並非首次。2021年初，為了配合東鐵線過海段的新軌道接駁工程，往來旺角東至紅磡站的列車服務，便曾在多個星期日暫停，港鐵方面安排了免費接駁巴士，來往九龍塘及紅磡站，方便部分乘客。論影響規模及車站數目，今次觀塘線設施更新維修，影響範圍無疑更大，不過由於涉及的4個車站，均屬轉車站，即使觀塘線列車服務暫停，仍然有其他路線列車行駛，意味市民仍然可乘坐港鐵出入該區，只是可能需要繞路，例如乘坐觀塘線由東九龍出發前往旺角，便無法如平常般「一程過」直達，要在太子站轉乘荃灣線等。港鐵補充，為了減少市民不便，當天將與九巴合作，市民來往油麻地至何文田，以及油麻地至黃埔，可免費搭乘九巴指定路線巴士。

香港交通運輸政策，以鐵路為骨幹，觀塘線4個車站暫停服務一天，無可避免對市民出入造成不便，然而若能有助於長遠鐵路安全，一天的不便，似乎也算不上什麼。港鐵投入服務，至今已有40多年歷史，部分鐵路設施老化，增加金屬疲勞和機件故障的風險。觀塘線是本港最早開通的地鐵線，曾任職港鐵工程師的立法會議員張欣宇表示，其設計壽命約為50年，老化問題尤其令人在意。港鐵有必要全面評估風險，及早更新有老化隱患的設施，等到問題出現才大維修，可能已經太遲；搶修補救工程對正常服務的妨礙，也可能更大。

擇日停運特事特辦

做好維修責在港鐵

港鐵每天「收車」後，工程人員約有兩小時做維修保養工作。港鐵去年提出延長深夜鐵路維修時間，然而對於一些為了工作必須早出或晚歸的市民，港鐵晚上提早收車、清晨延遲發車，勢必帶來極大不便，坊間不少意見亦認為有關做法並不可取。港鐵需要在服務乘客和保養維修之間，尋求合適平衡。今次觀塘線設施更新，需要搭建高台，工程相對複雜，要花較多時間。與其分開多日去做，每晚都要提早收車趕忙搭台做一點點，然後又要趕在發車前拆台，倒不如選擇暑假其中一個星期天，全日暫停服務，一口氣將工程做完，不僅效益更佳，還可避免「斬件式」處理所帶來的額外工程風險。當然，港鐵必須跟政府和九巴方面緊密配合，密切留意當日市面交通情况，避免出亂子，同時也要說到做到，確保翌日星期一的列車服務全面復常，不會影響市民在工作日早上通勤。

今次港鐵為了非緊急維修而擇日暫停運行局部路段，屬於非常罕見的做法，偶一為之，相信大多數乘客都會理解，但如果變得頻繁，就很難要求市民體諒。除了每日維修工作時間有限，人手不足也是影響港鐵維修保養的一個重要因素，港鐵有必要改善薪酬待遇，招聘更多維修技術人員，解決人手荒，不能為了爭取更多維修保養時間，動輒局部暫停或縮短服務時間。

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