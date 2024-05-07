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社評

社評：諮詢架構須透明度 利益申報寧緊勿鬆

【明報社評】政府多個新設或重組的諮詢架構，包括北部都會區諮詢委員會等，並無採用利益登記冊制度。當局解釋相關諮詢委員會沒有處理審批撥款，所以不設利益登記冊，成員只需在委員會上申報，然而由於會議紀錄不公開，意味公眾根本無從知悉申報內容。諮詢委員會協助政府制訂政策，雖然不是決策組織，但開會過程中，有機會接觸敏感資料，像北都諮詢委員會等，牽涉到重大政策和業界利益，申報制度更應該「寧緊勿鬆」。良政善治要透明，當局應平衡公眾知情權和保密需要，諮詢及法定組織工作應有足夠的透明度，以保公信力。

北都牽涉重大利益

申報制度理應從嚴

北部都會區發展，事關香港長遠未來。前年《施政報告》，行政長官李家超宣布成立北都督導委員會，以及北都諮詢委員會。北諮會的非官方委員來自學術界、教育界、地產界、工商界、工程界等，另外也有地區人士。北諮會之下有4個小組會，包括規劃、土地及環境保育小組委員會，產業發展小組委員會，運輸及其他基建設施小組委員會，以及推廣及公眾參與小組委員會，各小組主席要麼是問責局長，要麼是常秘。當局表示，北都計劃涵蓋土地房屋、產業發展、交通基建等多個領域，成立4個小組委員會，可更深入聆聽各界就不同議題的意見，推動北都全面可持續發展。

雖然北都諮詢委員會的屬性是諮詢組織，但是觀乎政府的描述，北諮會的分量和重要性可謂毋庸置疑。根據政府指引，若諮詢架構「有助制訂主要政府政策」，又或符合「可獲取市場敏感資料」等條件，應該採取「兩層申報利益制度」，即設立利益登記冊，由委員以書面方式申報。可是北諮會並無採取登記冊制度，只奉行「一層利益申報制度」，委員只需會上申報。由於北諮會會議紀錄保密，意味外界無法得知。除了北諮會外，多個新成立的諮詢架構也有類似情况。

翻查資料，今屆政府成立或重組的10個諮詢架構，全部沒有公開會議議程及紀錄，每次開會都有發新聞稿的，迄今只有3個；除了文化藝術盛事委員會及「產學研1+」計劃督導委員會，其餘8個委員會均沒有採用「利益登記冊」制度。綜合不同政策局說法，北諮會、文化委員會等均屬政策諮詢性質，不水涉及具體批款及資源分配，所以採用一層申報。至於設有利益登記冊的文藝盛事委員會及「產學研1+」委員會，其中一個共同點，是兩者都有負責審批撥款。

政府任何法定委員會，若肩負審批撥款的責任，必須採取嚴格利益申報制度，這是理所當然，然而不等於「只有」職權涉及撥款的諮詢架構，才須從嚴處理利益申報。政府指引就「兩層申報利益制度」，特意列出多項條件，原因亦在於此。倘若當局只以「審批款項」功能作為是否採用利益登記冊的「唯一」標準，明顯屬狹義理解，處理是否恰當，有必要商榷。

以北諮會為例，委員會及各小組會的討論，必然觸及土地及產業發展，例如換地政策等。由於委員會不少成員都有業界背景，又或跟一些利益持份者淵源深厚，不排除部分需要商討的事宜，可能觸及委員個人和一些持份者利益。新成立的旅遊業策略委員會，情况也類似。這些諮詢架構需要找熟悉相關事宜的人士提供意見，邀請業界中人參與無可厚非，但當諮詢委員會牽涉到重大政策和業界巨大利益，就應該採取較嚴格和透明的申報制度，例如設立利益登記冊。

良政善治要透明

會議概要可公開

誠然，諮詢架構沒有實際決策權，有些時候，不公開會議文件及詳細紀錄，確有利於鼓勵委員暢所欲言，有碗話碗有碟話碟。翻查資料，現時本港有246個包括非官守委員在內的「永久性非法定組織」，近八成都沒有在網上公開會議議程及紀錄等文件。可是當一些牽涉重大政策和龐大利益的諮詢機構，只得「一層利益申報制」，又不公開會議紀錄，外界根本無法知道利益申報情况。

當局表示，北諮會考慮的事宜，「可能涉及機密」，所以不公開文件，然而這正正反映北諮會的討論，有機會涉及敏感信息，諸如「市場敏感」的資料等，採取更嚴格的利益申報制度，絕對有其必要。北諮會開過4次會，有委員表示至今鮮有討論具體項目，不過暫時未有談及，不代表日後不會。2014年成立的大嶼山發展諮詢委員會，負責討論區內整體發展，職權亦不涉撥款，性質與北諮會有相似之處，但大嶼諮委會有設利益申報登記冊，以及在網上公開會議議程和紀錄。有北諮會委員認為，公眾高度關注北都發展規劃，可以考慮優化北諮會利益申報機制，與其他性質相近的委員會看齊，以及在保護敏感資料前提下，公開會議概要。有關意見值得當局認真考慮。

良政善治要透明。諮詢及法定組織工作，資料如非敏感，在可行範圍內應該盡可能公開透明，有關土地、產業發展等重大課題，利益申報制度更應該寧緊勿鬆。北諮會4個小組會，其中一個是「推廣及公眾參與小組委員會」。委員會若要鼓勵公眾參與，第一件應該做的事，就是提高北諮會的透明度。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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