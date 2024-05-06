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社評

社評：大學生當作小學生來管 培養人才要更積極引領

【明報社評】內地有大學禁止學生在勞動節假期自行組團外出旅遊，也有大學禁止學生在宿舍掛牀簾，引起不大不小的爭議。大學用粗暴手段將大學生當小學生來管，這需要教育部履行職責，提高對大學管理層的要求，相信此類「不近人情」的做法將會有所改善。更大的問題，在於大學的管理邊界是否可以無限擴大，政府、社會和家長都在「富養」孩子，只顧給予物質滿足，忽略培育孩子獨立能力，導致「脆皮大學生」氾濫，問題愈益嚴重，國家可用之才日益稀缺，情况令人擔憂。

內地大學管理辦法粗暴

學生反感無所適從

勞動節黃金周學生出遊成風，本是在學業壓力下的一個放鬆機會，但有大學發出禁令，不准學生組團出遊，「大煞風景」。學校這個規定的原意可能是加強管理，要求組團出遊的單位，要保證做好各種安全措施，作為批准的條件，目的也是為了學生安全。由於學生自發組團，沒有一個組織去保證安全措施，因此禁止學生自行組團。但這種管理辦法確實粗暴，令人懷疑背後的邏輯是出於學校不想擔責而先發制人，一旦學生自行組團出遊發生問題，學校可以將責任撇清。

至於禁止學生在宿舍牀鋪掛牀簾，大學給出的理由是，希望學生不要「自閉」，應該多與室友溝通。鼓勵學生之間多作人際溝通，而不是各自各埋首於手機，這也本是良好願望，但所採取的手段，卻不是積極組織一些受年輕人歡迎的活動去鼓勵溝通，而是用粗暴的手段去禁止掛帳簾。

內地大學對學生的管理，不合理的地方由來有之，但疫情期間一切從嚴，將各種嚴格管理措施合理化，當時或許有必要，但問題是制定嚴苛政策時沒有設計「日落條款」，導致大學應有的寬鬆和靈活學習、生活環境，疫情結束後不但沒有回復到疫情前，反而變本加厲。大學就是一個官僚機構的縮影，一旦運用了手上的權力，就愛不釋手，而且由於缺乏外部監督，即使是不合理的措施，也可以「肆無忌憚」。

大學生自由散漫的行為，古今中外皆如此，無論從家長的角度或者學校管理層的角度看，很多都是「離經叛道」，但面對這些不能接受的行為，大學管理層應該採取的是疏導還是橫加干預，則要考慮大學生的心理承受能力。

現今大學生的承受能力愈來愈低是不爭事實，「脆皮大學生」一詞在今年開始流行起來，是用諷刺的口脗，形容現今的大學生，無緣無故得病，十分容易受傷，隱含的意思是，學生毫無自我保護意識，也不懂得採取保護措施，最後的結果是「喪失生存能力」。生理上生存能力的影響因素很多，從教育部要求大學生每年必須接受體能測試的結果看，愈來愈差是必須解決的問題，而每逢體能測試日子到來，請病假或者開醫生證明不能接受體測，反映大學生不敢面對未能通過測試的後果，而採取瞞天過海的手段去規避，則是心理上「脆皮」的側影。

「脆皮大學生」生理心理皆脆

家長社會政府「富養」的後果

大學生心理素質每况愈下，最根本的因素是缺乏人生目標，高考過關進入心儀大學是中學生的唯一目標，一旦考進大學，本應根據新掌握的學科知識，以及有更多接觸不同興趣的機會，訂定新的職業目標或者人生規劃，但在急劇變化的社會，充滿不確定性的因素不斷湧現，令大學生感到迷惘，也是人之常情，但緣何他們缺乏心理素質去面對新的變化，以及整個社會如何應對，則是需要探討的地方。

社會愈來愈富裕，加上一孩政策的因素，兩個大家庭將所有資源、注意力及希望集中在一個小孩身上，造成所謂「富養」的問題，帶來的後遺症包括將年輕人「脆皮化」。一個年輕人的成長過程，從小學課餘學鋼琴還是笛子，中學選文科還是理科，到大學選什麼專業，都是由家長決定，從來沒有給過他們獨立下決定的機會，進入大學後面對不同的選擇而無所適從，不敢承擔、無法承受後果的唯一選擇是逃避。

家長如何面對這個責任，很大程度是私自的選擇，但政府如何應對這個問題，則會影響今後整個社會的人才儲備。大學管理層用粗暴的手段管理學生的行為，不單為大學生帶來反感和消極對抗，更嚴重的是建立了壞先例，行使權力可以「橫行無忌」，當他們走上工作崗位，成為「大權在握」的負責人，他們或會東施效顰。

培養大學生有獨立處理能力是一個很大的命題，需要國家政策、社會群策群力、家長配合等等因素才能成就。但首先要給他們做決定的機會，以及有試錯的機會，並且帶領他們更好地承擔決策帶來的後果，所需要的態度與措施，都必須是積極主動的疏導，而不是粗暴的打壓。「脆皮大學生」是冰封三尺的結果，這關係到未來國家、民族的棟樑如何更有責任感、更有承擔力，這個問題必須積極處理而且不容有失。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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