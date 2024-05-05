明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：高速路塌方血的教訓 跨越式發展勿忘安全

【明報社評】廣東梅州市梅大高速公路茶陽路段上周三發生塌方，由於適逢內地五一假期首日，交通繁忙，有23輛汽車墜落。截至周四，已造成48人死亡、30人受傷。事件引發內地社會廣泛關注，國家主席習近平作出指示，要全力做好現場救援、傷員救治，妥善做好善後處置等工作。事故原因仍在調查中，可能與當地連日持續降雨有關，加之遇上假期出行高峰，車流量較大，加劇了坍塌的發生速度。有專家認為，事故不會突然發生，事前應有徵兆，對於該段公路的設計建造、監控養護等提出質疑。有關方面應該深入調查，給公眾一個負責任的交代。而對內地近年的交通基建跨越式發展，亦應作徹底的審視檢討，對安全的重視要提升到新的高度。

放棄高架橋改填土方

設計或受制建造成本

連接梅州市的梅江區與大埔縣梅大高速公路，全長61.2公里，設計時速100公里，是國家高速公路網的一部分。事發路段是梅大高速公路東延線，2012年1月1日動工建設，3年後通車，距今不到10年。

內地高速公路近20多年來跨越式發展，總里程排名世界第一。儘管標榜「百年大計，質量第一」，但近年來市場化發展，令很多基建考慮成本，因貨就價。梅大高速公路位於粵東北剝蝕丘陵區，滑坡、山泥傾瀉是常見的地質災害。由於土壤厚度不均勻，不利於植物根系發育，加之坡度較大，加劇水土流失。事故現場圖片顯示，公路路基不是塌陷下去，而是路基滑坡下來的。

有工程師向內地傳媒分析，該段高速公路屬於滑坡地段，一般山區高速路會採用高架橋形式，規避滑坡問題。但圖片顯示，該段道路路基僅採用填土方方式處理，做簡單護坡，看不到重力式擋土牆、土釘、錨桿、抗滑樁之類的擋土和支護結構。高架橋比填土方造價要貴，該路段採用填土方方式，或是受制於建造成本。這種設計與今次事故有多大的關係，有待有關方面釐清，以釋疑慮。

其實，去年4月1日，受持續強降雨影響，梅大高速公路另一處邊坡曾因暴雨塌方，造成雙向交通中斷，個多月後才恢復全線通行，只是無人員傷亡。而今次事故發生前，亦非毫無預警。4月以來，大埔縣累積降雨量已較常年同期偏多3倍。從4月16日到5月1日，連續落雨16天。塌方處所在的庵前村多處山頭、鄉道近日曾發生滑坡，部分尚未完成清理。附近235國道上的公路養護人員稱，最近他們天天出門，有很多小型塌方要處理。有公路專家從事故現場的坍塌面積和體量判斷，事故應該不是突然發生的，「路基下面已經懸空，這不會是瞬間發生的……」而根據梅大高速公路管護方公布，該條高速公路部署了邊坡塌方預警設備。就在上月底，剛剛完成了汛期高速公路邊坡安全隱患排查。現在看來，不是預警設備失靈，就是排查疏忽大意。

內地基建經多年發展，大量高速公路需養護管理，但不少公路營運長期處於虧損狀態，安全隱患未來將逐漸突顯，必須引起足夠重視。今次究竟是天災不可抗拒，不可預測？還是工程設計、施工質量有缺陷？也必須給全社會一個負責的交代。近年中央強調統籌發展與安全，增強憂患意識，居安思危，「人民至上，生命至上」更不應成為空話。從屢屢發生的天災人禍看，事後的查處、舉一反三、拉網排查固然重要，但找出制度漏洞，亡羊補牢，防止同類慘劇再度發生更加重要。

預警設備失靈排查無效

智能道路建設提上日程

梅大高速公路塌方事故充分說明，質量的重要性不容忽視。高速公路作為現代交通體系重要組成部分，工程質量直接關係人民羣衆的生命財產安全，必須確保每項工程都能經得起歷史的檢驗。首先必須堅持科學規劃、精心設計、嚴格管理，確保每個環節都符合規範要求；施工過程中，要確保工程質素。同時，要加強監管力度，防止惡性競爭、壓價競標等違規行為。其次要加強高速公路的日常維護和保養，及時發現並處理潛在的安全隱患。

目前內地輿論熱議智能汽車之際，卻鮮有關注智能道路。而從歷史節點來看，全國普通高速公路網建設已近尾聲，建設智能道路體系應提上日程，這也符合「新質生產力」定義。從今次梅大高速塌方事故看，邊坡路基是受雨水長時間浸泡而鬆動坍塌，而非短時間發生，這種鬆動若能提前監測，提前預警，或可避免災難發生。所以，在高速易塌方路段路基下方和邊坡，敷設感應器，並將其聯網，就可建成高速公路災害監測預警系統。在5G通訊和物聯網普及的今天，加上北斗導航的定位覆蓋，內地一些橋樑已經安裝了位移測量設備。如果高速公路重點路段亦能安裝這類設備，一旦位移過大，就可以及時預警。內地在人工智能、大數據應用科技方面，已經走在世界前列，實時監控道路上每輛車，確保真正的駕駛安全，應無技術難度。智能道路或許成本高昂，但與新型無人駕駛技術結合，中國完全可構建領先全球的新一代交通系統。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞