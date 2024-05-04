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社評

社評：消費疲弱有待提振 實體經濟如履薄冰

【明報社評】政府近日先後公布多項經濟數據，當中有喜有憂，首季本地生產總值增長遠勝預期，惟3月份零售業總銷貨價值，卻錄得兩年來最大跌幅，反映消費疲弱問題嚴重。政府推動盛事經濟，雖然有助吸引旅客和提振市道氣氛，但市民及旅客消費模式轉變，業界必須積極求變，才能吸引顧客。本港首季經濟增長理想，出口轉口是主要亮點，然而外貿表現容易受外圍因素影響，倘若外部需求轉弱、地緣政治環境惡化，外貿帶動經濟增力的能力，必然大打折扣。香港股市近期雖有築底向上之勢，但實體經濟仍是如履薄冰。

經濟數據有喜有憂

增長有賴出口帶動

港股積弱多時，最近一洗頹風，連續9個交易日做好，恒指昨天一度見18604點，創近8個月高位。實體經濟方面，統計處本周公布，今年首季本地GDP估值按年增長2.7%，遠勝市場預期的0.8%。生產力促進局公布的中小企領先營商指數調查結果亦顯示，受惠於銷售及盈利前景改善，綜合營商指數上升3.6，報47.3，雖仍低於50中性水平線，但至少回升到去年第4季的水平，反映經濟溫和復蘇。

生產局指出，中小企營商氣氛漸見明朗，對本季生意額信心趨向樂觀，然而必須指出是，不同行業營商氣氛存在明顯落差，反映復蘇步伐並不平均。受惠於政策支持，資訊及通訊業、地產業、進出口貿易及批發業的行業營商指數升幅顯著，至於跌幅最大的，則是住宿及膳食服務業。政府昨天公布的零售業數據，也反映業界處境艱難。

根據統計處資料，3月份零售業總銷貨估值為312億元，按年下跌7%，遠差過市場預期的微升0.9%，跌幅更是兩年來最大，無論電器、衣物、超市百貨都錄得跌幅，當中又以珠寶鐘表首飾等跌幅最大，眼鏡跌幅也超過一成。雖然3月份是零售業傳統淡季，按年數值比較亦確實存在高基數效應，但銷貨總額跌幅多達7%，情况肯定不理想。鑑於上月惡劣天氣較多，內地亦無長假期，加上去年4月政府有派電子消費券谷市道，高基數之下，展望4月份零售業銷貨總值，按年大有可能進一步向下。

港元強勢增加旅客在港消費成本，影響來港意欲，同時亦令港人外遊消費，變得相對便宜。過去一年，港人外遊北上成風。今年復活節假期在3月尾開始，大批港人出境，明顯對本地消費市道造成壓力。港人北上消費各適其適，除了光顧食肆、超市掃貨和睇牙外，也有不少人選擇配眼鏡，原因不僅在於價錢遠比香港便宜，服務質素也相當好。3月份零售數據顯示，眼鏡銷貨值大跌，與此不無關係；珠寶首飾等銷貨值大跌，則再次突顯內地旅客消費模式轉變，來港爆買奢侈品的歲月，已經一去不返。

細察本港首季經濟增長數據，其實也可看出消費疲弱的問題。首先，私人消費開支增長顯著放緩，只得1%，增幅是2022年第4季以來最小，也跟去年第4季的增長3.5%相差一截；另外，分別反映旅客來港及市民外遊的服務輸出/輸入數據，亦顯示前者增長幅度不及後者，意味消費力外流。今年首季本港經濟增長不俗，主要受惠於商品貿易盈餘，貨品出口按年升6.7%，增幅較進口增長3.2%大，亦較去年末季出口增長2.8%為快。

外圍因素左右復蘇

求變創新振興消費

內地製造業景氣度近月持續向好，4月新出口訂單指數更屬3年多以來最高，加上環球經濟狀况尚可、外部需求得到維持，凡此種種都有利於本港出口轉口生意，問題是外貿易受外圍影響，歐美經濟不穩，中美經貿糾紛等，全都有可能影響本港出口轉口；聯儲局減息時間存在變數，偏緊的金融狀况，也會妨礙貿易環境改善。香港處於經濟轉型時期，新產業開花結果需時，傳統產業則面臨挑戰，零售旅遊受消費模式轉變影響，金融業前景則因為地緣政治而蒙上陰霾。本地消費不振，私人投資增長未算突出，政府又要緊縮節流，外貿成為了帶動經濟增長的主要引擎，意味香港處境相對被動。內地及外圍經濟動力未來數月能否進一步改善，對於本港復蘇步伐，將有關鍵影響。

香港經濟增長動力不足，結業潮的問題，近月在社會引起甚多討論。行政長官李家超日前表示，本港正值經濟轉型，不同行業需適應環境變化而更替；物業界則指出，今年首季商舖空置率整體趨於平穩，有零售商戶退租，亦有新店進場，核心消費旅遊區的空置率，甚至有所下跌，有國際品牌重返龍頭舖位。無論如何，零售和餐飲業界必須面對消費模式轉變這一事實，為商品服務增加亮點賣點，致力求變吸引顧客。與此同時，政府亦應多從「用家角度」，推動盛事經濟。當局五一首推海上煙火表演，旅客評價不一，有旅客更表示，比起看煙火，來港看演唱會的吸引力大得多。盛事經濟吸引旅客，政府需要不時檢討策略，投其所好。

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