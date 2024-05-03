社評：「積金易」助降行政費 強積金回報待提高

強積金制度缺失多

收費高昂屢惹詬病

強積金（MPF）制度2000年實施，目的是強制僱員及僱主供款，透過受託人資產管理，確保打工仔退休時有一筆錢養老。根據積金局數字，截至去年9月底，強積金總資產值1.09萬億元，較10年前增加123%，股票基金及混合資產基金合共佔強積金總資產值近八成，兩類基金的累積淨回報分別為125%及117%，平均年率化淨回報分別為3.6%及3.5%，高於同期年率化通脹率1.8%，然而與很多投資相比，強積金的回報，絕對談不上可觀，甚至可以說是微薄；若將1萬億元總資產，平均攤分給全港有份供款的打工仔，每人平均也只有數十萬元權益，僅夠應付數年的退休生活開支。

強積金的退休保障作用，多年來備受質疑，對冲機制及收費高昂，尤其惹人詬病，前者的得益方是僱主，後者的得益者則是基金公司，而打工仔則是大輸家。對冲制度容許僱主將其強積金供款，用作支付遣散費及長期服務金，廿多年打工仔被「冲」走的強積金超過600億元。勞工界爭取多年，立法會終於前年通過取消對冲機制，明年5月1日正式實施，總算是還打工仔一個遲來的公道。至於強積金收費高昂的問題，積金局期望「積金易」平台全面落實後，可以帶來較明顯的改善。

強積金收費的組成部分，主要包括行政費、投資管理費等，其中行政費佔基金開支比率超過四成。積金局資料顯示，2007年強積金的平均開支比率達到2.1%，堪稱「貴絕全球」，市民退休生活未見保障，基金公司卻年年穩賺過百億元的管理費。過去十多年，積金局先後推出了多項措施，包括在2012年推出強積金「半自由行」，以及於2017年推出「懶人基金」（DIS），希望透過提升收費透明度和促進業界競爭，為收費下調「創造空間」。積金局表示，經過多年努力，基金開支比率去年已降至1.35%，與2007年相比，減幅達到36% ，然而這個水平跟很多發達經濟體相比，仍然高出一截，像韓國、澳洲等國家，相關比率大概僅為0.5%至0.6%。

強積金收費高昂，一大原因是當局長期奉行「小政府、大市場」思維，認為收費昂貴、表現欠佳的受託管理人，自然會被市場淘汰，積金局的角色僅是「球證」，在降低收費問題上，只着重要求提高基金收費透明度，不會直接介入，問題是強積金產品設計複雜，大多數打工仔根本沒能力「消化」市場上不同產品的資訊，作出最明智選擇，結果淪為「待宰羊牯」。「積金易」平台的搭建，反映當局思維終於有所改變，願意直接「落水」介入，降低強積金行政開支及收費。

積金局表示，「積金易」平台定於6月26日投入運作，屆時將有第一間強積金受託人加入，將旗下強積金帳戶資料轉移到平台上，至於其他的強積金受託人，將根據其強積金計劃規模，以「先細後大」原則，於之後18個月內陸續加入，局方目標是於2025年底前完成1100萬個強積金帳戶轉移。由於「積金易」平台可將強積金行政工作電子化、自動化、精簡化，意味行政成本和收費可以降低，根據積金局說法，法例已訂明省下來的行政成本將直接轉移，確保強積金計劃成員受惠。另外，平台界面設計與一般網上服務，既方便打工仔查閱、管理及更改基金組合，也方便僱主以電子化程序處理供款，免卻人手計算及寫支票，節省時間和工夫。平台亦方便當局執法時更快掌握僱主供款及欠款情况，理論上可以提高處理違規個案效率。

積金易屬「遲來改進」

增回報須拓投資範圍

「積金易」平台的推出，是改善強積金制度的重要一步，只是來得實在有點遲。就像取消對冲機制一樣，如果平台早些全面投入運作，打工仔就可以少吃一些虧。積金局表示，平台推出首兩年，預料平均可減行政費36%，10年內可減41%至55%，涉及金額累計高達300億至400億元，這當然不是一個小數目，然而行政費不過是強積金收費的其中一環；即使基金開支率可降至1%，也依然屬於偏高水平。當局未來應繼續進一步降低強積金收費，爭取與其他發達經濟體的平均水平看齊。另外，當局亦須繼續完善強積金制度，包括拓寬投資種類，將房地產信託（REITs）、交易所買賣基金（ETF）等列入投資範圍，致力提高回報率，同時亦應考慮資助低收入人士供強積金。

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